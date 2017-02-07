Игорь Шишкин в программе "Поединок" на России 1

02.02.2017

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Украинская армия усилила обстрелы Донбасса из минометов и артиллерии, несмотря на договоренности контактной группы в Минске. Очевидно, что остановить кровопролитие пока не удается. Однако президента воюющей Украины сейчас волнуют другие проблемы: Петр Порошенко хочет провести референдум о вступлении в НАТО. Главное – прикладывает все усилия, чтобы антироссийские санкции не были отменены. Что важнее для Киева: мир на Украине или новые неудобства для России? Хочет ли Киев на самом деле вернуть Донбасс? На поединок вызываются директор украинского Центра исследований общественных процессов Вячеслав Ковтун и лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.