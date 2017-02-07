Союзное государство: Что дальше? далее »
- 18:22:04
- Константин Затулин поднял вопрос о переработке мусора на юге России далее »
- 13:07:54
- В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия далее »
- 12:59:54
- Эстония опубликовала черный список российских СМИ далее »
- 12:52:55
- Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии далее »
- 12:48:30
- Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе далее »
- 12:42:37
- Президент Грузии рассказал об отношениях с Россией далее »
- 18:01:39
- В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией далее »
- 17:58:03
- Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе далее »
- 17:45:17
- Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией далее »
- 15:49:38
- Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию далее »
-
Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »
-
Константин Затулин встретился с сочинцами далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »
-
Константин Затулин в программе "60 минут" на 1 канале далее »
-
С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »
-
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »
-
Игорь Шишкин в программе "Точка зрения" на Rline далее »
Рубрика / Политика
Лукашенко выступил с обвинениями в адрес Москвы
|06.02.2017 16:31:55
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
перейти на страницу автора
Выступая перед журналистами в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация нарушила свои международные обязательства.
Он подчеркнул, что Белоруссия соблюдает все международные договоры и соглашения, в то время как российская сторона «пинает и в хвост, и в гриву эти договоры».
Поводом для столь эмоциональных нападок стало решение Российской Федерации организовать на границе с Белоруссией три пограничные зоны - в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Соответствующие приказы ФСБ вступают в силу с 7 февраля.
По мнению Лукашенко, это «бездумные, нескоординированные шаги», которые наносят вред отношениям России и Белоруссии. А это недопустимо, поскольку у двух стран сложностей и так хватает.
О пограничной войне между Россией и Белоруссией заговорили в минувшую среду. Суть дела в том, что с 12 февраля пограничные власти Беларуси отменяют визы для граждан 80 европейских и азиатских государств, прибывающих в Республику Беларусь на срок до пяти суток. Есть вероятность, что некоторые из них вполне могут попасть в Россию, минуя пограничный контроль, прежде всего на поездах и самолетах.
Белорусские власти, вероятно исходили из желания привлечь в свою страну как можно больше туристов, при этом забыв о том, что последствием такого решения может стать неконтролируемый поток «туристов» с не совсем благими намерениями.
Как сообщили сразу несколько СМИ, руководитель ФСБ РФ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону в регионах России, которые граничат с Белоруссией - Смоленской, Брянской и Псковской областями.
Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:
– Можно по разному относится к этой ситуации, и я согласен с теми, кто говорит, что данное решение о безвизовом порядке заезда в страну для граждан 80 стран внутреннее дело Беларуси. Но мы в этом случае должны были принять упреждающие меры и защитить своих граждан от возможных угроз их безопасности.
Другое дело, как это осуществить на практике. Ведь протяженная российско-белорусская линия границы обустроена из рук вон плохо, там немало перелесков, небольших рек, болотистая местность имеет место быть. Потому что до этого времени граница было условной. Но такая же ситуация и в Белоруссии с Украиной, откуда как раз и могут в Россию проникнуть участники бандформирований. Так что мера эта вынужденная, и руководству Беларуси не нужно обижаться на действия российского ФСБ.
Материалы по теме дня "Союзное государство: Что дальше?"
Лукашенко готовит главе Россельхознадзора судьбу Баумгертнера
|
Торговая война Минска с Москвой обостряется громкими заявлениями обеих сторон
Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии
В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией
|
Такие псевдообострения Александр Григорьевич устраивает ежегодно - перед тем, как поторговаться по поводу цен на энергоресурсы"
Лукашенко разыграл колхозный спектакль
|
Александр Лукашенко рассказал о разногласиях с Путиным
|
Отношения России с Белоруссией переживают не лучшие времена
Москва слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
|
Выйти из ЕАЭС и Союзного Государства, громко хлопнув дверью, — не получится.
Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию
Дешевая политика: почему Лукашенко «бомбит» Россию...
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился несколькими громкими заявлениями, которые заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «дешевым политиканством».
«Смотри, Батька — рога-то обломают!»
|
Российские СМИ о спиче Лукашенко
Другие материалы по теме
Лукашенко готовит главе Россельхознадзора судьбу Баумгертнера
|
Торговая война Минска с Москвой обостряется громкими заявлениями обеих сторон
Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии
В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией
|
Такие псевдообострения Александр Григорьевич устраивает ежегодно - перед тем, как поторговаться по поводу цен на энергоресурсы"
Лукашенко разыграл колхозный спектакль
|
Александр Лукашенко рассказал о разногласиях с Путиным
|
Отношения России с Белоруссией переживают не лучшие времена
Москва слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
|
Выйти из ЕАЭС и Союзного Государства, громко хлопнув дверью, — не получится.
Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию
Дешевая политика: почему Лукашенко «бомбит» Россию...
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился несколькими громкими заявлениями, которые заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «дешевым политиканством».
«Смотри, Батька — рога-то обломают!»
|
Российские СМИ о спиче Лукашенко