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Рубрика / Политика

Лукашенко выступил с обвинениями в адрес Москвы


06.02.2017 16:31:55

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Выступая перед журналистами в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация нарушила свои международные обязательства.

Он подчеркнул, что Белоруссия соблюдает все международные договоры и соглашения, в то время как российская сторона «пинает и в хвост, и в гриву эти договоры».

Поводом для столь эмоциональных нападок стало решение Российской Федерации организовать на границе с Белоруссией три пограничные зоны - в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Соответствующие приказы ФСБ вступают в силу с 7 февраля.

По мнению Лукашенко, это «бездумные, нескоординированные шаги», которые наносят вред отношениям России и Белоруссии. А это недопустимо, поскольку у двух стран сложностей и так хватает.

О пограничной войне между Россией и Белоруссией заговорили в минувшую среду. Суть дела в том, что с 12 февраля пограничные власти Беларуси отменяют визы для граждан 80 европейских и азиатских государств, прибывающих в Республику Беларусь на срок до пяти суток. Есть вероятность, что некоторые из них вполне могут попасть в Россию, минуя пограничный контроль, прежде всего на поездах и самолетах.

Белорусские власти, вероятно исходили из желания привлечь в свою страну как можно больше туристов, при этом забыв о том, что последствием такого решения может стать неконтролируемый поток «туристов» с не совсем благими намерениями.

Как сообщили сразу несколько СМИ, руководитель ФСБ РФ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону в регионах России, которые граничат с Белоруссией - Смоленской, Брянской и Псковской областями.

Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

– Можно по разному относится к этой ситуации, и я согласен с теми, кто говорит, что данное решение о безвизовом порядке заезда в страну для граждан 80 стран внутреннее дело Беларуси. Но мы в этом случае должны были принять упреждающие меры и защитить своих граждан от возможных угроз их безопасности.

Другое дело, как это осуществить на практике. Ведь протяженная российско-белорусская линия границы обустроена из рук вон плохо, там немало перелесков, небольших рек, болотистая местность имеет место быть. Потому что до этого времени граница было условной. Но такая же ситуация и в Белоруссии с Украиной, откуда как раз и могут в Россию проникнуть участники бандформирований. Так что мера эта вынужденная, и руководству Беларуси не нужно обижаться на действия российского ФСБ.

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