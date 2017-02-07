Мы с белорусами братья?

06.02.2017 16:25:47

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Отношения России с Белоруссией переживают не лучшие времена: на ковре и под ковром – сплошная борьба. Президент Александр Лукашенко предпринимает один демарш за другим, Москва ответила строительством пунктов погранконтроля.

Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ

– Союзное государство никак не достроится, процесс забуксовал. Стороны отказались избирать общий парламент, назначать высший суд и контрольную палату. Непросто объединиться двум различным по весу, площади, численности населения государствам. История с безвизовым режимом на пять дней – попытка Лукашенко политическими методами решать хозяйственные споры. Пользуясь фактическим отсутствием границ между нашими странами, теперь любой прибывающий в Белоруссию иностранец может легко попасть и в Россию. Кремлю это пришлось не по нраву: отсюда и возведение барьеров. Впрочем, в самой Белоруссии пограничную зону установили еще три года назад. Мы, народы, братья, но элиты бодаются.

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