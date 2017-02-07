Игорь Шишкин в программе "Точка зрения" на Rline

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Каких изменений в экономическом и политическом курсе России следует ожидать в связи с приближающимися президентскими выборами? Почему российская власть всё чаще обращается к советскому наследию и левым идеям? И стоит ли верить левой риторике вчерашних либералов?

На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь ШИШКИН, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав ТЕТЁКИН, экономист и публицист Юрий БОЛДЫРЕВ, и руководитель Центра эффективных политических коммуникаций Надежда МУРАВЬЁВА.

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