Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Союзное государство: Что дальше?

Союзное государство: Что дальше?  далее »
07.02.2017
18:22:04
Константин Затулин поднял вопрос о переработке мусора на юге России далее »
13:07:54
В Южной Осетии определились с датой референдума о смене названия далее »
12:59:54
Эстония опубликовала черный список российских СМИ далее »
12:52:55
Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии далее »
12:48:30
Захарченко оценил шансы на мирное разрешение конфликта в Донбассе далее »
12:42:37
Президент Грузии рассказал об отношениях с Россией далее »
06.02.2017
18:01:39
В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией далее »
17:58:03
Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе далее »
17:45:17
Глава Приднестровья заверил в сохранении курса на воссоединение с Россией далее »
15:49:38
Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию далее »

Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине! далее »

Константин Затулин встретился с сочинцами далее »

Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »

Константин Затулин в программе "60 минут" на 1 канале далее »

С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »

Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »

Игорь Шишкин в программе "Точка зрения" на Rline далее »

Детали

Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию


06.02.2017 15:49:38

Белоруссия по собственной инициативе ограничила поставки мясной продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс» в Россию. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам Мелано, временные ограничения введены департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс» с 3 февраля 2017 года. Также приостановлена ветеринарная сертификация на продукцию, которая предназначена для экспорта в Российскую Федерацию и производится названным выше предприятием.

Пресс-секретарь Россельхознадзора отметила, что ограничения, введенные белорусским регулятором, стали следствием неоднократного выявления специалистами Россельхознадзора нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной «Серволюкс-Агро», поступающей на территорию Российской Федерации, передает агентство «Прайм».

Филиал «Серволюкс-Агро» был открыт в октябре 2006 года на базе РУП «Могилевская бройлерная птицефабрика». Предприятие занимается производством мяса птицы.

Напомним, 4 февраля Россельхознадзор заявил, что введет запрет на ввоз мяса птицы и инкубационного яйца из стран Европы, в которых был зафиксирован высокопатогенный птичий грипп.

Случаи заболевания были зафиксированы в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Россельхознадзор обратится к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить странам ЕС, в которых были выявлены случаи птичьего гриппа, в течение недели предоставить отчет об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро, для того чтобы поставки птицеводческой продукции шли из благополучных территорий.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Союзное государство: Что дальше?"

Лукашенко готовит главе Россельхознадзора судьбу Баумгертнера

Торговая война Минска с Москвой обостряется громкими заявлениями обеих сторон

Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии

В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией

Никуда Лукашенко не денется

Такие псевдообострения Александр Григорьевич устраивает ежегодно - перед тем, как поторговаться по поводу цен на энергоресурсы"

Лукашенко разыграл колхозный спектакль

Александр Лукашенко рассказал о разногласиях с Путиным

Лукашенко выступил с обвинениями в адрес Москвы

Ситуацию комментирует заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин

Мы с белорусами братья?

Отношения России с Белоруссией переживают не лучшие времена

Москва слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается

Выйти из ЕАЭС и Союзного Государства, громко хлопнув дверью, — не получится.

Дешевая политика: почему Лукашенко «бомбит» Россию...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился несколькими громкими заявлениями, которые заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «дешевым политиканством».

«Смотри, Батька — рога-то обломают!»

Российские СМИ о спиче Лукашенко

Другие материалы по теме

Лукашенко готовит главе Россельхознадзора судьбу Баумгертнера

Торговая война Минска с Москвой обостряется громкими заявлениями обеих сторон

Россия ожидает оплаты газа от Белоруссии

В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией

Никуда Лукашенко не денется

Такие псевдообострения Александр Григорьевич устраивает ежегодно - перед тем, как поторговаться по поводу цен на энергоресурсы"

Лукашенко разыграл колхозный спектакль

Александр Лукашенко рассказал о разногласиях с Путиным

Лукашенко выступил с обвинениями в адрес Москвы

Ситуацию комментирует заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин

Мы с белорусами братья?

Отношения России с Белоруссией переживают не лучшие времена

Москва слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается

Выйти из ЕАЭС и Союзного Государства, громко хлопнув дверью, — не получится.

Дешевая политика: почему Лукашенко «бомбит» Россию...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился несколькими громкими заявлениями, которые заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «дешевым политиканством».

«Смотри, Батька — рога-то обломают!»

Российские СМИ о спиче Лукашенко

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.