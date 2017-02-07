Как России убедить Трампа?

06.02.2017 15:22:46

Дональд Трамп, лихой кавалерийской атакой взявший Белый дом, воспользовавшись полным замешательством в стане противника, сегодня сам оказался в незавидном положении. Проблем у его собственной страны оказалось столь много и они столь глубоки, что решать их способом того же лихого наскока у Трампа и его команды явно не получится. Администрация начинает пробуксовывать и пытается не утонуть в вязкой трясине устоявшейся повседневности и не потерять главные ориентиры своего движения вперед. Получается это с трудом.

Ярким примером стала история с миграционным указом Трампа. Дошло уже до того, что сама власть, в лице министерства национальной безопасности, была вынуждено его приостановить. Даже несмотря на то, что по признанию того же ведомства сам указ несомненно полезен и целесообразен с точки зрения интересов США.

Не менее, если не более, трудно придется Трампу и на поприще внешней политики, где прежняя власть и прежний курс оставили массу завалов, почти не поддающихся расчистке.

И это очень важный психологический момент. Вполне может получиться так, что «комсомольский задор» нового хозяина Белого дома при его столкновении с «эверестами» этих проблем очень быстро сойдет на нет и Трамп осознает бесперспективность попыток выпрыгнуть из глубокой, но по-своему довольно комфортной, хотя и. в конечном счете, гибельной, американской колеи. И дальше просто поплывет по течению. Сейчас новая администрация проходит именно такую «проверку на вшивость». Трамп, конечно, мужчина кремень. Но всё, в конечном счете, будет зависеть от величины и степени преодолимости стоящих перед ним препятствий. Ведь, по большому счету, он еще и бизнесмен. И наверняка хорошо понимает, что такое пределы возможного.

Пока он явно на распутье. С одной стороны новоназначенная им посол в ООН Хейли начинает повторять ровно те же самые обамовские гадости про Россию. А сам Трамп, буквально на следующий день, пеняет уже самой Америке за её небезупречную репутацию, что практически сводит на нет давешние ооновские обвинения. Признаком колебаний можно считать и озвученные им сомнения в возможности поладить с Путиным, при том, что он все еще говорит об уважении к нему, а раньше выражал полную уверенность, что у них всё получится. В ситуации царящей на американских верхах полной неопределенности и массированного давления на Трампа со стороны агрессивных традиционных элит, очень важно, как в этой ситуации поведут себя геополитические визави США.

Очень велик риск того, что чересчур мягкая, уступчивая позиция этих визави, в том числе и России, может быть расценена в Вашингтоне не вполне адекватно. Не как сигнал о готовности договариваться, ка это понимают в той же Москве, но элементарно, в духе старых веяний, как знак слабости оппонента. И соответственно - как стимул к его дальнейшему подавлению.

В экстремальной ситуации, сложившейся сегодня на востоке Украины, такая ошибка будет наиболее дорогостоящей и повлечет самые тяжелые последствия. В частности, за признак слабости РФ может быть принято её нежелание отвечать в полном масштабе на откровенно наглые военные провокации Киева и оказание с этой целью сдерживающего влияния на силы свободного Донбасса. Грань между разумной сдержанностью и чрезмерной уступчивостью в данном случае настолько неразличима, что ситуация может быть истолкована в США как угодно. Тем более, что фоном для этих размышлений Вашингтона является фактически безнаказанное уничтожение высших военных руководителей донбасских республик.

Именно поэтому само нахождение на этой плохо различимой грани уже является невыгодным для России сигналом Трампу о её неготовности к решительному отстаиванию своих позиций и интересов. То есть сигналом к поощрению наращивания давления против неё. Если Дональд Трамп уверится в том, что шансы Киева небезнадежны и продолжение прежнего курса имеет смысл, то у него будет мало стимулов его менять.

Увы, но Запад исторически, как цивилизация, всегда сам опирался на силу и понимает только силовые аргументы своих визави. И если таковые ему не предъявить, или они не будут достаточно убедительными, Запад никогда не станет идти на попятную, просто за явным недостатком давления на него.

По сути, нынешние колебания Трампа, не вполне уверенного, что Россия достаточно сильна, чтобы уважать её права во всей их полноте, не оставляют российскому руководству никакого иного выбора, кроме самых решительных и бескомпромиссных действий в зоне своих жизненных интересов. Боюсь, что иного Трамп просто не поймет. Потому что сам настроен на отстаивание национальных интересов США любой ценой и вряд ли будет в должной степени уважать партнера, который не настроен на то же самое в зоне своей исторической ответственности.

Юрий Селиванов



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