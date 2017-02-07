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Константин Затулин: Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине!
|06.02.2017
Сложно недооценить значимость и необходимость создания Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном округе на территории у горы Гасфорта. В защиту проекта высказалось немало известных и уважаемых граждан Российской Федерации.
К жителям Севастополя обратился политолог, директор Института стран СНГ Константин Затулин: