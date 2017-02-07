Экология международных и межнациональных отношений

06.02.2017 14:51:23

Возглавляемая мной православная организация «Молодёжь за Жизнь» выступает категорически против новой войны на Донбассе, которую цинично развязывает администрация Петра Порошенко с совершенно очевидной целью – сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Наша организация также поддерживает обращение члена президиума Региональной татарской национально-культурной автономии г.Москвы, руководителя Московской татарской православно-христианской общины, членом которой я также являюсь, Динары Бухаровой к Дональду Трампу об отмене закона «О порабощенных нациях».

Мы считаем, что Динара Бухарова абсолютно верно и своевременно обратилась к Дональду Трампу, так как кровавый сценарий на Украине и в Новороссии, реализуемый прежним руководством США был разработан и осуществляется в рамках этого закона («О порабощенных нациях»).

Кроме того, в обращении Динары Бухаровой совершенно правильно было отмечено, что православная часть татар (не менее 30% от общей численности всех татар) является паствой Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), и весь татарский народ является неотъемлемой частью русской (российской политической) нации (русской цивилизации, Русского Мира), и не считают себя порабощённым народом со стороны великороссов, а пребывают с ними в добровольном единстве, как второй государствообразующий народ.

От себя добавлю, что украинцы, это искусственное название частей разделённых русского и татарского народов, входящих в единую русскую нацию: великороссов, малороссов, карпатороссов, червонороссов и крымских татар, проживающих на Украине, то есть в искусственном государстве, появившемся в результате большевистского переворота 1917 года и установившейся безбожной власти, разделившей историческую Российскую Империю – наследницу Византийской Империи и Великой Татарской Империи, на искусственные части и создавшей искусственные «нации», такие как «украинцы», чтобы противопоставить их русскому миру, русской цивилизации.

Само по себе название «украинцы» не является чем-то негативным, оно обозначает территориальную принадлежность. Также малороссы, карпатороссы, червонороссы, имеют полное право на свою национальную уникальность, самосознание, развитие своих языков, культур, искусства, так же как имеют такое же право великороссы и крымские татары, проживающие на Украине. Но, к сожалению, именно из-за насильственного навязывания идеологии «украинства» частям разделённых русского и татарского народов, произошла настоящая война, бойня на Донбассе, с огромным количеством жертв, в том числе среди убитых были дети, женщины, старики, священники, врачи, журналисты. Я, как руководитель экологической организации, уже не говорю про экологию. На фоне того ужаса, того геноцида, который был развязан прежней администрацией США, действующей в рамках т.н. «Закона о порабощенных нациях», об отмене которого обратилась с просьбой к Дональду Трампу Динара Бухарова.

Совершенно другая картина экологии межнациональных отношений в России, в той модели взаимоотношений между народами, который мы с любовью называем «Русский Мир». Все народы Российской Федерации проживают в мире и согласии и чувствуют себя единым целом в своём многообразии.

Очевидно, что большинство населения России поддержали актуальное, правильное и своевременное обращение Динары Бухаровой к Дональду Трампу. В тоже время, Московская татарская православно-христианская община и её руководство подверглось нападкам со стороны антироссийских сил, пытающих разрушить единство народов нашей страны. В связи с этим наша православная татарская община выпустила «Призыв к единству» следующего содержания:

«ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ»

Мы, татарская православно-христианская община, выражаем беспокойство по поводу провокационных заявлений, направленных на разрушение единства татарского народа, а также направленных против татар православного вероисповедания.

В ряде СМИ были опубликованы статьи, направленные на дискредитацию православной части двухконфессионального татарского народа. Мы, татары, принадлежащие к различным этническим группам, имеющим разнообразные самоназвания и экзоэтнонимы и входящим в состав татарского народа, расцениваем их как попытку посеять вражду внутри татарского мира.

Татары живут в разных частях нашей страны и за её пределами, могут отличаться диалектами, принадлежать к разным вероисповеданиям, но при этом нас объединяет: татарское самосознание; общий язык, имеющий свои диалекты и говоры; происхождение и культура, имеющие свои особенности и многообразие. То, что татары являются двухконфессиональным народом, является исторически сложившейся реальностью, которая не должна становиться поводом для разделения на группы, враждующие между собой.

Татарский народ является вторым государствообразующим и вторым по численности народом нашей земной Родины в составе русской (российской) политической нации, неотъемлемой частью русского мира, русской цивилизации – наследницы и правопреемницы византийской и золотоордынской цивилизаций.

Христианство традиционно для всего татарского народа, среди наших предков распространено с апостольских времён. Предки татар исповедовали Христианство во времена Великой Булгарии, Великой Татарской (Монгольской) Империи, Дешт-и-Кыпчака (впоследствии Улуса Джучи, Золотой Орды), Кереитского Ханства, других государственных образований. Христианство в татарском мире также не прерывалось во времена Золотой Орды, и до сих пор его исповедует значительная часть татар – православная часть единого двухконфессионального татарского народа.

Деятельность общины православных татар является нашим свободным выбором и не направлена против кого-либо. В частности, наша деятельность не направлена на принудительное обращение из ислама в Христианство или на раскол татарского народа. Также абсурдно и провокационно обвинения нашей общины в принудительном записывании нежелающих в «татары» или в использовании кого-то для увеличения своей численности в политических играх. По оценкам ряда экспертов, не менее 30% татар исповедует Православие, это значительная группа людей, не нуждающихся в искусственном увеличении своей численности.

Мы считаем, что результаты последних переписей населения наглядно продемонстрировали, что подавляющее большинство представителей различных групп православных татар ощущают себя именно татарами, православной частью татарского народа, при этом равноправной по сравнению с мусульманской его частью, и выступают за единство татарского мира в рамках русской цивилизации, очерченной каноническими границами деятельности Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) с центром в Москве. Именно поэтому наша татарская православно-христианская община называется Московской.

Мы не делим на православных татар, исповедующих Веру во Христа, в нескольких поколениях или крещёных в первом-втором поколении. Мы не считаем православных в нескольких поколениях более достойными, а православных в первом/втором поколении менее достойными продвигать татарскую православную традицию в Богослужении и в быту, развивать православную татарскую культуру, искусство (в том числе христианский шамаиль), отстаивать интересы и выступать от лица всех православных татар, сохранять татарскую идентичность в Православии. Культура и искусство всех групп православных татар является нашим общим наследием, а их сохранение и развитие – общим делом.

Также, мы не выискиваем и не высчитываем по крови, подобно нацистам, на сколько процентов человек татарин, кто татарин, а кто не татарин. Это противоречит христианскому самосознанию, где нет «ни эллина, ни иудея», но «всё и во всём Христос». Христос – есть Свобода! Поэтому, если человек обладает татарским самосознанием, он – татарин. Если человек не считает себя татарином, но хочет участвовать в деятельности нашей общины, то мы рады ему и его участию, кем бы он по происхождения не был. Главное для нас – единство во Христе, которое достигается не языковым, не национальным, не культурным единством, а Верой во Иисуса Христа и единством Евхаристического общения.

Задачами общины являются решения практических вопросов, связанных с духовным окормлением татар и сохранением татарской национальной идентичности (культуры, языка, обычаев) в Православной Церкви. Возможность проводить Богослужения и Таинства на татарском языке даёт нам возможность сохранять язык даже в условиях космополитичных мегаполисов, и Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) не проводит принудительную русификацию православных татар и не разделяет татарский народ. Напротив, мы призываем татар к единству и к тому, чтобы принять факт разнообразия и многогранности татарского мира.

Православные татары, желающие сохранить своё национальное самосознание, не угрожают единству татарского народа, угрозы совершенно с другой стороны: легализованный геноцид (аборты – жестокие убийства невинных младенцев своими родителями, родственниками и врачами – грех, вопиющий к Небу об отмщении), кризис татарской семьи, распространение наркотиков, сектантство, космополитизм татарской молодёжи, добровольный отказ от традиций, татарского языка.

Мы просим наших соотечественников взаимно уважать выбор друг друга и не поддаваться экстремистским провокациям и поддерживать наше единство, проводить созидательную работу по сохранению татарской культуры и языка»

Несмотря на заявленную нами миролюбивую позицию, призывы к дружбе и взаимоуважению, к единству между православными татарами и татарами-мусульманами и в целом между представителями разных религиозных взглядов, свою антироссийскую сущность проявили скрытые сепаратистские силы внутри Республики Татарстан. Это выразилось в публикации нападок на Московскую татарскую православно-христианскую общину со стороны некоторых религиозных, общественных и политических деятелей якобы представляющих татар христиан (кряшен) и татар мусульман региона, за действиями которых явно просматриваются «уши» сепаратистских антироссийских татарстанских элитарных кругов, о которых ранее много писал Раис Сулейманов, но последнего, как мы видим в последнее время, эти псевдоэлиты заставили замолчать.

В своих нападках на Московскую татарскую православно-христианскую общину лидеры подконтрольных псевдоэлитам организаций, якобы представляющие простое население региона, продемонстрировали незнание основ Православия. Один из принципов православного Христианства прекрасно озвучен святым Августином Блаженным: «В главном – единстве, во второстепенном – многообразие и во всём – Любовь».

Искусство православного шамаиля, которое, кстати, появилось в православной Византийской Империи, не противоречит и не противопоставляется правилам православной иконописи! Так же в Православии одновременно сосуществующих разные христианские Богослужебные и обрядово-бытовые традиции.

В своих невежественных нападках на православных татар их авторы пытаются загнать Православие в Татарстане в гетто, чего так желают сепаратистские псевдоэлитарные круги региона. Скрытые сепаратисты Татарстана (как их называют простые жители республики «колхозные элиты») неуклюже пытаются позиционировать Татарстан как мусульманский регион, что в корне не соответствует действительности. Православных христиан в Татарстане большинство, и это большинство достигается именно за счёт православных татар, в том числе этнических православных татар (кряшен), численность которых пытаются всячески занизить. В реальности этнических кряшен в регионе от 300 до 800 тысяч человек, некоторые исследователи считают, что их число достигает миллиона. К этому числу требуется добавить православных татар, принявших Христианство из т.н. «этнических мусульман» (хотя на самом деле многие из них мусульманами никогда не были и пришли в Православие из неверия или в результате духовных поисков), а также учесть детей от т.н. «смешанных» браков, которые в 80% выбирают Православие.

Фактом искусственного занижения численности православного населения республики объясняется ужасающая диспропорция в соотношении количества православных храмов и мечетей, а именно православных храмов в пятнадцать раз меньше, чем мечетей, несмотря на численное преобладание православных христиан в регионе. Именно поэтому «колхозные элиты» устраивают находящиеся на ключевых должностях, ответственные за христианскую проповедь среди татароговорящих групп региона, лица, которые публично заявляют «о невозможности мира между христианами» по причине разного подхода к названиям татарских общностей. Такие личности заниматься будут только теми, кого считают «своими», то есть примерно 15 тысячами человек, что несопоставимо с реальным количеством православных татар – не менее 30%

Примечательно, что все нападки на Московскую татарскую православно-христианскую общину, начались после публичного личного обращения Динары Бухаровой к действующему руководителю региона – президенту Татарстана Рустаму Миниханову с просьбой поддержать религиозные проекты православной части татар, на что глава республики ответил согласием. Тем самым «колхозные элиты» подставляют перед федеральным центром президента Республики Татарстан.

Православная организация «Молодёжь за Жизнь» и Московская татарская православно-христианская община выступают за мир и чистую экологию международных и межнациональных отношений, мы высказываем благодарность и поддержку главе региона Татарстан Рустаму Миниханову за его заботу о православных христианах, в том числе православных татарах, республики.

В тоже время, мы обеспокоены негативными публикациями против православной части татарского народа, считаем, что авторы подобных публикаций не могут выступать от лица кряшен республики и их деятельность ведёт к расхристыванию кряшен республики, нагло навязывает кряшенам разные формы язычества, разрушает связи кряшен с Русской Православной Церковью (Московским Патриархатом) и тем самым, они загонюет кряшен в этнический заповедник, что недопустимо!

Мы хотим подчеркнуть, что выступаем за дружбу между представителями разных религий, и мы не хотим войны как на Донбассе.

Юлия Жандарова, член православной татарской общины, Координатор Ассоциации православных экспертов

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.