Дешевая политика: почему Лукашенко «бомбит» Россию...

06.02.2017 14:35:29

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился несколькими громкими заявлениями, которые заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «дешевым политиканством».

Напомним, речь шла о том, что из-за сокращения поставок нефти Россией Белоруссия подаст иск в суд. Второе прошение о начале судебного разбирательства готовится из-за того, что Лукашенко не устраивает ситуация с открытием приграничной зоны со стороны РФ. МВД возбудит уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора, сообщил белорусский глава. Однако на фоне таких довольно агрессивных действий белорусский президент уверил всех, его российский коллега Владимир Путин является для него другом.

Ранее некоторые российские политологи высказывали мнение, что Лукашенко, как в свое время украинских деятелей, подкупают силы Запада. Возможно, такое поведение белорусской стороны указывает на это? Ведь поведение Лукашенко носит явно антироссийский характер.

Владимир Жарихин не согласился с тем, что действия белорусского президента имеют антироссийскую подоплеку. Он склонен полагать, что его заявления и решения носят «лукашенковский» характер. Раз в год, когда наступает время заключать новые договоры на поставки из России нефти и газа, а также оплаты потребленных энергоносителей за прошлый год, Александр Лукашенко устраивает скандал из ничего и изображает «бег на месте в сторону Запада».

Все это делается для того, чтобы до встречи с российским президентом выторговать скидку по долгу за прошлый год и закрепить цены на российские энергоресурсы на уровне существующих. Так происходит каждый год. Когда договоренности будут достигнуты, все эти песни утихнут.

Скандал, пояснил Жарихин действительно, устроен на пустом месте. Например, если говорить об иске введения режима приграничной зоны в сопредельных с Белоруссией территориях, то Минск еще три года назад сделал ровно то же самое, однако шума со стороны Москвы не было никакого.

«Теперь, когда он говорит о том, что Россия нарушила какие-то международные договоры, когда сам сделал то же самое три года назад, это выглядит дешевым политиканством», — считает Жарихин.

Что касается долга по потребленным энергоресурсам, то в Минске считают, что ничего не должны Москве. Об этом Жарихину сказал посол Белоруссии в России. Что касается исков в суд, то не понятно, в какой суд собирается подавать Лукашенко, если он сам несколько лет назад заблокировал соглашение о создании союзного государства, где было предусмотрено создание высшего суда, который и должен был бы рассматривать такого рода хозяйственные споры.

«Поэтому, все заявления Лукашенко — это демагогия», — констатировал Жарихин.

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