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Детали
Владимир Жарихин: Людям надо как то жить, вне зависимости от настроений украинского руководства
|06.02.2017 14:05:16
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут почти без ограничений пользоваться услугами РЖД, авиакомпаний и гостиниц. Факт признания паспортов подтверждают источники РБК в Госдуме и дипломатических кругах. Можно ли это считать шагом России к признанию соседних республик, выяснял Алексей Соколов.
Информация о том, что в России могут использоваться, причем практически без всяких ограничений, паспорта ДНР и ЛНР, впервые появилась весной прошлого года. Дискуссию вызвал отсканированный и опубликованный в Сети неподтвержденный документ — ответ некоему Березину от пограничной службы ФСБ. Он утверждал, что жители ДНР и ЛНР могут пересекать границу с Россией на основании документов, выданных на территории непризнанных республик.
Расследование РБК показало, что паспорта республик могут обеспечить рейсы на все внутренние направления российских авиакомпаний. Корреспондент издания вместе с обладателем паспорта ДНР смог купить билет на рейс Ростов-на-Дону — Москва авиакомпании «Победа». Владельцу документа, военнослужащему по фамилии Жучковский, удалось купить билет на поезд и даже забронировать номер в ростовской гостинице. Источник в дипломатических кругах отметил, что есть негласная и неофициальная договоренность между российскими властями и руководством республик.
Глава комиссии по миграционной политике президентского Совета по правам человека Евгений Бобров заявил журналистам, что текущая ситуация не означает постепенного признания Россией самопровозглашенных республик.
Если Украина продолжит не соблюдать минские соглашения, то Россия вполне может узаконить использование документов ДНР и ЛНР, отметил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин: «В минских соглашениях записано признание ДНР и ЛНР, в том числе и со стороны России, частью Украины. Если Украина с этим не согласна, то тогда в какой-то момент придется признавать паспорта этих непризнанных республик и официально, потому что жизнь идет, люди перемещаются, им надо жить, вне зависимости от настроений украинского руководства».
По действующему российскому законодательству, жители ДНР и ЛНР считаются гражданами Украины. А это значит, что они должны встать на учет в течение семи дней после приезда и находиться в России могут не более 90 дней в течение полугода. Донецкая и Луганская народные республики не признаны ни одним государством-членом ООН.
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