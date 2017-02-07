Мертвый сезон: проблему санкций и Донбасса решит личная встреча Путина и Трампа

06.02.2017 13:37:48

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Новый вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу ABC News выразил обеспокоенность Вашингтона новой эскалацией гражданского конфликта в Донбассе.

Пенс заявил, что в Вашингтоне очень внимательно и с большой обеспокоенностью следят за ситуацией на юго-востоке Украине, но отказался комментировать, а обсуждался ли украинский вопрос в недавнем телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

При этом, Пенс отметил, что снятие санкций Соединенных Штатов с России будет зависеть от того, как будет складываться общая ситуации на Украине.

Интересно здесь то, что если не брать нового представителя США в ООН Никки Хейли, Пенс стал первым человеком из новой американской администрации, который публично озвучил позицию Соединенных Штатов по поводу проблемы Донбасса.

С одной стороны – Пенс не сказал здесь ничего нового, формально подтвердив позицию предыдущей администрации США по санкциям. С другой – Пенс не осудил публично Россию и не обвинил ее в последней эскалации обстановки в Донбассе, как это сейчас постоянно делают западные СМИ и западный политический истеблишмент.

Так что, де-факто Пенс, как и президент Трамп, в своих высказываниях насчет России, оставляет возможность для диалога, а также поиска компромисса между Москвой и Вашингтоном по проблеме текущего украинского кризиса.

Так же здесь можно отметить тот факт, что в прошлой администрации США Барака Обамы вопрос Украины курировал вице-президент Джозеф Байден, что заставляет нас сделать предположение, что, возможно, это заявление со стороны Пенса не случайно, и именно он будет в команде Трампа вести украинский вопрос.

Первый заместитель глав комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заметил, что стилистика команды Трампа по украинскому вопросу продолжает то, что было при предыдущей администрации США.

Здесь можно добавить, что госпожа Хейли в ООН не просто связала отмену санкций с России с решением проблемы Донбасса и реализаций минских соглашений, но и с возвращением Крыма в состав Украины, что в принципе ставит крест на всей этой затее.

«При этом, команды Трампа и Обамы демонстрируют совершенно разный энтузиазм в вопросе улучшения отношений России и США, поэтому нам нужно здесь разделять демократов прошлого и республиканцев нынешнего созыва», - заключает Затулин.

По мнению Затулина, выступления текущей администрации США по украинской тематике, на самом деле, носят достаточно осторожный характер.

«Администрация Трампа отдает себе отчет, что она находится под подозрением в слишком близких отношениях с президентом России Путиным, и именно этим в первую очередь объясняется тот факт, что мы сейчас из Белого дома слышим достаточно знакомые оценки ситуации, которая сложилась на Украине, а также в отношении санкций, введенных против нашей страны», - резюмирует Затулин.

Другой вопрос, как считает Затулин, в заявлениях команды Трампа слышатся определенные нюансы, которые заставляют нас рассчитывать на то, что Вашингтон все-таки не будет увязывать улучшение двусторонних отношений с Россией с какими-то нереальными проектами, вроде того же возвращения Крыма в состав Украины.

«У меня сложилось впечатление, что администрация президента Трампа будет постепенно отходить от позиции администрации Обамы по России и по Украине, но все это будет очень сильно зависеть от сделок между Москвой и Вашингтоном по другим основным темам двусторонних отношений», - констатирует Затулин.

По мнению Затулина, это темы вроде борьбы с международным терроризмом являются тем форматом, где действительно могут быть достигнуты договоренности между Россией и США, поэтому эти вопросы, либо подстегнут улучшение наших двусторонних отношений, либо окончательно затянут решение этих вопросов.

«Достижение договоренностей между Россией и США по другим вопросам может подстегнуть переоценку ценностей новой администрации Белого дома по вопросу России, а могут, наоборот, затянуть весь этот процесс. Очень многое будет зависеть от общего формата и атмосферы российско-американских отношений, которые вполне возможно сейчас меняются, но окончательно это будет ясно после того, как состоится личная встреча президента США Трампа и президента России Путина», - заключает Затулин.

Затулин считает, что только такие двусторонние переговоры окончательно определят на самом высшем уровне, будут ли меняться отношения России и США или нет.

При этом, здесь нужно понимать, что такая встреча – это сложный вопрос, который нельзя организовать по первому желанию – министерства иностранных дел обеих стран должны не просто согласовать повестку дня, но и подготовить документы для подписания.

Главы государства встречаются только тогда, когда уже готовы какие-то материалы для окончательного утверждения, поэтому первой «весточкой» в этом деле будет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, которая может состояться уже в феврале-марте текущего года.

Поэтому, несмотря на то, что последняя эскалация в Донбассе не повлияла на диалог между Россией и США, приходится признать, что у Украины остается время в количестве нескольких месяцев для осуществления своих вооруженных провокаций с целью помешать сближению Кремля и Белого дома.

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