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Рубрика / Политика
Константин Затулин: Сверка депутатских часов с населением в Сочи, Апшеронске и Белореченске
|06.02.2017 12:23:09
C 29 января по 5 февраля Константин Затулин, представляющий в Государственной Думе Российской Федерации Сочинский избирательный округ, находился в округе и встречался с населением.
Региональная неделя началась для депутата в Сочи, где он, в частности, провел 30 января встречу с правлением Торгово-промышленной палаты Сочи, а затем принял участие в заседании правления Делового клуба Сочи, в ходе которого было принято решение о проведении в конце февраля – начале марта на полях Сочинского инвестиционного форума специальной сессии, посвящённой стратегии развития Сочи. Как известно, в прошлом 2016 году администрация Краснодарского края заключила контракт с Леонтьевским центром из Санкт-Петербурга на подготовку Стратегии развития Краснодарского края. Депутат Константин Затулин и сочинская общественность, не понаслышке зная о стратегиях, которые пишутся зачастую без реального представления о нуждах курорта, с самого начала установили контакт с представителями Леонтьевского центра, и в настоящее время прилагают усилия к тому, чтобы разрабатываемая ими стратегия не оказалась пустой, а тем более вредной для Сочи.
2 февраля Константин Затулин провел многочасовой прием населения в помещении администрации Лазаревского района при участии председателя Городского собрания Сочи Виктора Филонова, главы Лазаревского района Сергея Бражникова и депутатаов Городского собрания Сочи от Лазаревки. Приём продолжался около 7 часов, по результатам рассмотрения вопросов приняты решения и готовятся обращения в инстанции.
Вслед за этим 3 февраля Затулин провёл столь же долгий прием избирателей в своей приёмной в городе Апшеронске. Он также принял участие в сессии районного совета депутатов, в ходе которой была принята отставка главы Апшеронского района Андрея Кравченко и объявлен конкурс на замещение вакантной должности. 4 февраля такой же прием в своей приемной, но уже в Белореченске, Константин Затулин провел для населения Белореченского района и города Белореченска.
5 февраля депутат возвратился в Москву, где 6 февраля примет участие в организационном собрании по созданию Ассоциации курортных городов России вместе с мэром города Сочи Анатолием Пахомовым, председателем Городского собрания Сочи Виктором Филоновым и руководителями курортов Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Крым.