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Детали
Константин Затулин: «Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине»
|06.02.2017 11:58:09
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Сложно недооценить значимость и необходимость создания Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном округе на территории у горы Гасфорта. В защиту проекта высказалось немало известных и уважаемых граждан Российской Федерации.
К жителям Севастополя обратился политолог, директор Института стран СНГ Константин Затулин:
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