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Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Константин Затулин: «Ни у кого нет эксклюзива на любовь к Родине»


06.02.2017 11:58:09

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Сложно недооценить значимость и необходимость создания Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном округе на территории у горы Гасфорта. В защиту проекта высказалось немало известных и уважаемых граждан Российской Федерации.

К жителям Севастополя обратился политолог, директор Института стран СНГ Константин Затулин:



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