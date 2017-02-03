Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов

03.02.2017 16:35:11

В Институте стран СНГ 26 января 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов»

В ходе круглого стола эксперты рассматривались следующие вопросы: влияние президентства И. Додона на политический процесс в Молдове; проблемы восстановления российско-молдавских экономических отношений; перспективы переговорного процесса в формате 5+2 по урегулированию молдово-приднестровского конфликта; приоритетные задачи, стоящие перед новым руководством Приднестровья.

В работе круглого стола приняли участие:

полномочный представитель президента ПМР в РФ А.А. Караман; председатель Верховного совета ПМР в 1990-2005 гг. Г. С. Маракуца; глава МИД ПМР в 2008-2012 гг. В.В. Ястребчак (Тирасполь); политолог-социолог, доктор философии, заместитель председателя общественного движения «Родина – Евразийский союз» Б.А. Шаповалов (Кишинев); заведующий отделом Молдовы и Приднестровья Института стран СНГ С.Я. Лавренов; директор Института стран СНГ в г. Тирасполь В.О. Ладункин (Тирасполь); эксперт, доктор исторических наук, профессор Гросул В.Я.; кандидат исторических наук, заведующая кафедрой РАНХ и ГС Н.И. Харитонова; доцент кафедры конституционного и муниципального права МГЮА имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук А.А. Сергеев; военный эксперт, кандидат военных наук Цыганок А. Д.

В ходе обсуждения Борис Шаповалов отметил, что «первые шаги работы Игоря Додона в качестве главы государства показывают, что он, в целом, выполняет свои предвыборные обещания. Визит в Приднестровье и начало диалога с тираспольскими лидерами, снятие с должности министра обороны натовского «ястреба» Анатола Шалару, лишение бывшего румынского президента Траяна Бэсеску молдавского гражданства, инициирование проведения заседания Совета безопасности по краже миллиарда евро из резервов национального банка, снятие со здания президентуры флага ЕС, изменение обозначения государственного языка на сайте президента с «ro» на «md», решение вопросов восстановления экономических отношений с Россией, миграционных проблем молдавских гастарбайтеров и некоторые другие его первые действия свидетельствуют о том, что новый президент Молдовы стремится реализовать программные положения ПСРМ.

Чем более удачно и успешно будет действовать Игорь Додон со своей командой, чем быстрее и настойчивее он будет реализовать отдельные положения своей предвыборной программы, тем больше будет возрастать и его личная популярность, и авторитет ПСРМ среди народа. В таких условиях открытое политическое столкновение пророссийских и проевропейских сил становится неизбежным. Правящая Демократическая партия будет заинтересована даже пойти на досрочные парламентские выборы в 2017 году, чтобы не дать укрепиться позициям социалистов среди молдавского электората. ДПМ планирует провести досрочные выборы по своему сценарию, изменив избирательную систему. ДПМ выступает за введение смешанной избирательной системы, при которой половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам, что дает ей возможность провести в парламент своих людей».

По мнению главы МИДПМР в 2008-2012 гг. Владимира Ястребчака, «на данном этапе большинство действий нового Президента РМ носит, скорее, символический характер. Серьезных внутриполитических шагов со стороны президента Молдовы пока не отмечено, хотя необходимость в этом существует, особенно с учетом того, что после избрания г-на Додона президентом и до его официального вступления в должность правящее большинство предприняло ряд усилий по ограничению и без того скудных полномочий номинального главы государства. В этих условиях, инициирование президентом референдума по ряду вопросов, в частности, о расширении полномочий президента, представляются неизбежным и логичным шагом.

Что касается досрочных выборов в Молдове, то на данном этапе нет особый оснований ожидать того, что они состоятся. Практически весь политический спектр РМ, за исключением Партии Социалистов и Нашей партии Р. Усатого, заинтересован в проведении выборов с истечением сроков полномочий действующего парламента, в 2018 г. Идет процесс кристаллизации новых прозападных сил, которые должны прийти на смену нынешней коалиции, дискредитировавшей и себя, и идею европейской интеграции многочисленными коррупционными скандалами. Для подготовки к парламентским выборам потребуется время. Кроме того, в досрочных выборах не заинтересованы западные партнеры нынешних властей Молдовы, которые имеют весьма серьезное, если не определяющее, влияние на внутриполитическую ситуацию в РМ. Наконец, в досрочных выборах вряд ли заинтересован известный молдавский олигарх В. Плахотнюк, который, по некоторым оценкам, контролирует значительные сегменты молдавской политики, бизнеса, медиа-пространства и др. В этих условиях действующий президент РМ И. Додон вряд ли сможет создать условия для проведения досрочных выборов».

По мнению Александра Карамана, «дилемма И. Додона заключается в том, что, если он не проведет референдум в течение текущего года, он постепенно будет утрачивать свой главный ресурс - поддержку населения. При этом, на референдум должен быть вынесен главный вопрос – вектор развития Молдовы. Приднестровье давно уже определилось, мы провели за это время шесть референдумов и мы связываем своё будущее только в единстве с Россией. От этого зависит и будущее наших взаимоотношений с Республикой Молдова.

В Молдове была предпринята одна попытка референдума, но она была дискредитирована самими инициаторами сбора подписей, что подорвало доверие народа Молдова. С другой стороны, угроза переформатирования политического пространства Молдовы в интересах президента и народа, будет восприниматься на Западе как угроза перехода Молдовы в сферу влияния России и может привести к попытке проведения очередной «цветной» революции при поддержке, прежде всего, Румынии, как это было в апреле 2009 года. Что касается снятия Додоном с должности министра обороны натовского «ястреба» Анатола Шалару, то это ни к чему не привело, так как премьер-министр Молдовы отказался выполнять указ президента».

Сергей Лавренов констатировал, что «заявления президента И. Додона сразу же вызвали шквал неприятия в контролируемом оппозицией (прежде всего, Демократической партией) парламенте, намеренного подтвердить в своей декларации приверженность евроинтеграционному курсу. При этом, по-прежнему, игнорируется тот факт, что, согласно результатам последних опросов, число сторонников вступления республики в Евразий Союз, пусть ненамного, но превышает число тех (41,1% против 38,5% респондентов), кто высказывается за интеграцию Молдовы в Европейский Союз».

Борис Шаповалов подчеркнул, что «проблема заключается в том, что молдавское общество остается разделенным в отношении внешнеполитического вектора развития республики, и это предполагает высокую вероятность конфликта, в случае резкого крена в ту или иную сторону».

В рамках обсуждения темыСергей Лавренов отметил, что «официальныйвизит И. Додона в Москву 16-18 января 2017 годастал, без преувеличения, знаковым событием в российско-молдавских отношений. Переговорная повестка дня между В.В. Путиным и И. Додоном оказалась значительно более содержательной, чем предполагалось ранее, несмотря на то, что ключевыми в ходе переговоров, как и ожидалось, стали такие проблемы как восстановление российско-молдавских экономических отношений и ситуация с молдавскими трудовыми мигрантами. Решение этих проблем входит в перечень первоочередных антикризисных мер по спасению молдавской экономики.

Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г., Молдова не только ничего не приобрела на европейских рынках (вместо рекламируемого двухзначного роста экспорта в страны Евросоюза произошло его снижение), но и, в значительной степени, утратила емкий рынок РФ, со стороны которой было введено эмбарго (из-за возможности реэкспорта под видом молдавской продукции экспортных поставок из европейских стран) и временный запрет на поставки продукции ряд молдавских фирм.

Прошедшие несколько лет после вступления в зону свободной (и всеобъемлющей) торговли с ЕС показали, что альтернативы рынку СНГ в обозримой перспективе для Молдовы нет. Сельхозпродукция (свежая и переработанная), традиционная для молдавского экспорта, не нужна в странах Евросоюза в объемах, сопоставимых с тем, что поставлялось в РФ и страны СНГ. В связи с этим, И. Додоном было сделано, во многом, сенсационное, заявление о возможном аннулировании Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом (раньше им говорилось лишь о пересмотре некоторых положений) в случае завоевания парламентского большинства в ходе досрочных (в 2017 г.) или очередных (2018 г.). Кроме того, президент Молдовы в ходе переговоров с В. Путиным высказал намерение подписать рамочное соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС, а также обратился с просьбой рассмотреть возможность получения Молдовой статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии ЕАЭС.

Не менее актуальным для Молдовы оказался вопрос о трудовых мигрантах. Известно, что почти две трети официально поступающих в страну денег в адрес физических лиц приходит из России, от работающих здесь мигрантов. После введения здесь с 1 января 2014 г. новых миграционных правил, ужесточивших порядок пребывания трудовых мигрантов на территории страны, приток валюты в Молдовы к 2017 г. сократился более чем на четверть, поставив под угрозу выживаемость многих семей, прежде всего, в сельской местности. Жестом доброй воли со стороны российского руководства стала договоренность о том, что в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно относительно нескольких десятков тысяч граждан Молдовы (согласно официальным данным, на территории РФ официально находятся около 500 тыс. молдавских граждан).

Борис Шаповалов высказал мнение, что в этом вопросе многое зависит от политической воли руководства Российской Федерации. Согласованных действий с молдавской стороной, в условиях противостояния парламентского большинства и президентской команды (своеобразного двоевластия), в развитии сотрудничества с Россией ожидать не приходится. Если руководство России, с учётом этих особенностей политической ситуации в Молдове, поддержит своими действиями молдавского президента, то от этого в итоге выиграют оба государства. Позиции пророссийских сил в стране значительно укрепятся и позволят им победить на парламентских выборах и сформировать своё промолдавское правительство.

По мнению Александра Сергеева, «Игорь Додон победил вследствие масштабного общественного разочарования политикой прозападных и прорумынских сил. Первые действия Игоря Додона говорят об искренности его предвыборных обещаний. Проблема, однако, заключается в том, что не только президент, но и парламентское большинство в Молдове заинтересовано в восстановлении экономических отношений с Россией. Оно может попытаться использовать усилия И. Додона на этом направлении для укрепления на этой основе своих властных позиций. Тем не менее, без помощи Москвы администрация И. Додона может не справиться с решением стоящих перед ней масштабных задач. Необходима тщательно выверенная поддержка молдавского президента со стороны российского общества по различным направлениям: экономическому, информационно-медийному, социокультурному и другим».

Владимир Ястребчак высказал точку зрения, что «перспективы восстановления российско-молдавских экономических отношений будут зависеть от ряда факторов. Во-первых, необходимо будет решить вопросы совместимости торгово-правовых режимов, предусмотренных Соглашением об ассоциации РМ и ЕС, а также режимами, действующими в рамках ЕАЭС. С учетом того что положения Соглашения об ассоциации РМ – ЕС в этом году могут быть пересмотрены, при наличии достаточной политической воли молдавского руководства, соответствующие решения могут быть найдены в формате РМ – ЕС – РФ. Во-вторых, многое будет зависеть от общей динамики диалога между Кишиневом и Москвой, от того, какие решения будут приниматься различными институтами власти в Молдове. Следует учитывать, что на данном этапе молдавские экономические агенты более заинтересованы в возвращении на российские рынки, нежели бизнес России, поэтому вполне логичным было бы появление инициатив с молдавской стороны. Естественно, что вряд ли ожидания относительно нормализации торговли совместимы с заявлениями о «гибридной агрессии» России, постоянными требованиями о выводе российских миротворцев и прочей подобной риторикой, которую нередко можно услышать как от молдавского политического класса, так и от экспертного сообщества».

При обсуждении, Сергей Лавренов отметил, чтов ходе переговоров в Москве И. Додоном было сделано важное заявление о том, что «в начале 2000-х мы уже один раз упустили возможность решения этой проблемы… Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации развивается новая возможность для того, чтобы этот вопрос начали решать, чтобы в ближайшие годы, надеюсь 2-3 года, мы достигли политического урегулирования приднестровского конфликта». Речь шла о так называемом «меморандуме Козака» — плане решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, который в последний момент был отклонен тогдашним президентом Молдовы В. Ворониным.

Справка

«Меморандум Козака» - это план молдово-приднестровского урегулирования, разработанный в 2003 году спецпредставителем Президента России, а ныне вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Козаком. План предполагал воссоздание общего политического пространства конфликтующих сторон в виде ассиметричной федерации, наделявшей Приднестровье и Гагаузию особыми правами во внутренней и внешней политике объединенного государства. План был парафирован (предварительно подписан) тогдашним Президентом Молдовы Владимиром Ворониным и Президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым. Однако, НАТО и Европейский союз надавили на Воронина, отозвавшего свою подпись. Намеченное на 26 октября 2003 года подписание документа было отменено.

Несмотря на то, что Партия социалистов, которую возглавлял до президентства, И. Додон, уже артикулировала свое видение решения проблемы интеграции страны на основе федерализации, из уст вновь избранного президента это заявление прозвучало как еще одна политическая сенсация, учитывая влияние в Молдове тех, кто противостоит подобному плану».

По мнению Владимира Ястребчака, «прогресс в молдово-приднестровском урегулировании вполне возможен, при наличии политической воли сторон, прежде всего властей Республики Молдова. Однако, опыт 2016 года показал, что официальные власти РМ пока не готовы к принятию конструктивных, компромиссных решений. Когда после подписания «Берлинского протокола» в июне 2016 г. наметился выход на достижение конкретных договоренностей, власти Молдовы инициировали резкую реакцию прозападного сегмента экспертного сообщества РМ, представители которого выступили с беспрецедентно жесткими заявлениями, сведя, по сути, к нулю перспективы экспертного диалога с приднестровской стороной. Более того, жесткие заявления прозападных экспертов стали поводом для молдавских переговорщиков отойти от достигнутых по итогам Берлинского раунда переговоров в формате «5+2» договоренностей. Если такая тактика будет продолжена, то ожидать конструктивного взаимодействия вряд ли стоит.

В то же время, итоги встречи на уровне Президентов РМ и ПМР, состоявшейся в начале января с.г., могут быть оценены с осторожным оптимизмом. Несмотря на ограниченность полномочий Президента РМ, после встречи была разблокирована работа Объединенной контрольной комиссии и миротворческого механизма в целом. Дальнейшая работа покажет, насколько Президент Молдовы в существующей конфигурации власти способен быть реальным центром принятия решений.

Нельзя исключить и того, что правительство Молдовы, имеющее реальные управленческие рычаги, постарается сохранить (или перехватить) инициативу в переговорах. В таком случае, молдавская правящая коалиция может столкнуться с серьезной дилеммой: возврат к реальной работе будет означать возобновление работы по «Берлинскому протоколу», но прозападный сегмент молдавского экспертного сообщества с подачи властей уже выступил против этого. Как правительственные институты будут совмещать реальную работу и поиск компромиссов с пиаром и пропагандой, пока остается неясным».

Наталья Харитонова отметила, что «вмае этого года исполняется 20 лет Московскому Меморандуму 1997 года. В тот момент все стороны переговоров приняли фундаментальное положение этого Меморандума, а именно - идею Общего государства при предоставлении Приднестровью статуса юридического лица и права на внешнеэкономическую деятельность. Видимо, целесообразно (и не просто из юбилейных соображений) вновь вернуться к обсуждению положений этого Меморандума, с учетом, естественно, новых условий».

Григорий Маракуца высказал мнение, что события в Молдове и Приднестровье, после прошедших выборов в обеих государствах,будут развиваться следующим образом. Действующие прозападные исполнительная власть и парламентское большинство Молдовы бойкотируют все попытки Президента Додона И.Н. выполнить данные им предвыборные обещания о политической переориентации курса развития Молдовы с прозападного на восточный, на Российский, на Евразийский таможенный союз. Самостоятельно, без поддержки правительства и парламента, Додон не сможет переломить ситуацию так, как данные конституцией Молдовы Президенту полномочия весьма ограничены. Вечный вопрос- что делать?

Надо повысить полномочия и возможности Президента влиять на ситуацию в стране. Пользуясь доверием избирателей и тем, что Президент впервые за последние 10 лет избран всенародно срочно (на это Додону И.Н. богом отпущено не более года), используя имеющие полномочия, инициировать и провести референдум по изменению в конституции, расширить полномочия Президента и ограничить полномочия парламента. В этом Президенту Молдовы надо помочь медийно, морально и материально.

Президенту Додону надо имеющимися возможностями укреплять связи с Россией, странами СНГ и Евразийским Союзом. Создавать совместные экономические структуры (Россия-Молдова-Приднестровье) которые осуществляли бы экспорт молдавской и приднестровской продукции в Россию и импорт российской продукции в Молдову и Приднестровье, по аналогии Молдовагаз, где учредителями являются Россия-51%, Молдова-35% и Приднестровье-14%. Совместные предприятия можно создавать в энергетике, на воздушном и ж/д транспорте и др. Подобные шаги положительно повлияли бы и на улучшение взаимопонимания между властными структурами сторон конфликта, на укреплении доверия между Молдовой и Приднестровьем и, следовательно, существенно повлияло бы на переговорный процесс и облегчило возможность нахождения взаимоприемлемой формы взаимоотношений.

По мнению Александра Карамана, «первые шаги в приднестровском урегулировании в настоящее время должны быть направлены на решение бытовых проблем граждан – восстановление полноценной телефонной связи между обоими берегами Днестра, функционирование транспорта, взаимное признание дипломов, автомобильных номеров и т.д., то есть необходима реализация политики «малых» шагов. Без реализации «пошаговой» программы, касающейся интересов большинства населения с обоих берегов Днестра, невозможно восстановление взаимного доверия как необходимой предпосылки для продвижения вперед. Что касается принципиальных вопросов приднестровского урегулирования, то в молдавском обществе они должны решаться на уровне референдума, где народ должен высказать свое мнение по этому вопросу.

Что касается вопроса возможной федерализации Молдовы, то сама Молдова дважды упустила шанс урегулировать отношения с Приднестровьем.

Ещё в ноябре 1990 года ПМР и Гагаузская Республика совместным документом предложили Молдове вариант федерализации. Но он даже не был рассмотрен, более того, в ответ мы получили вначале поход вооружённых волонтёров на Гагаузию и Приднестровье, а затем и полновесную агрессию со стороны Молдовы.

В 2003 году мы пошли на значительные уступки, согласившись на подписание «Меморандума Козака», но Молдова в последний момент передумала. Как высказался потом В.Воронин – «бес попутал». Теперь нам пытаются предложить не второй, а третий раз войти в одну и ту же воду.

Пока же, политическая реальность такова, что, помимо известного Закона Республики Молдова «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра «Приднестровья» от 22 июля 2005 г., действуют еще ряд постановлений молдавского правительства, принятых в том году и носящих явно дискриминационный характер по отношению к ПМР. Они должны быть отменены в качестве демонстрации доброй воли Кишинева».

Наталья Харитонова отметила, что для успеха переговорного процесса важную роль играет проблема гарантий российской собственности в ПМР.

По мнению Владимира Ястребчака, «Меморандум Козака» был документом своего времени и своей эпохи. Это был самый эпохальный документ образца 2003 года. Сейчас говорить о том, что в полной мере можно взять и применить именно вот этот документ в чистом виде, конечно, сложно. Но, тем не менее, базовые элементы конструкции, которая была заложена в «Меморандуме Козака», на мой взгляд, вполне востребованы. Первое – это необходимость, чтобы договаривались стороны. Равноправие сторон – это краеугольный камень меморандума. Второе – то, что должно формироваться некое новое государственное образование, а не модернизироваться старое. И еще можно добавить российское присутствие, которое тоже фиксировалось в «Меморандуме Козака». Вот эти три концепта, на мой взгляд, вполне могут быть востребованы и в современных условиях.

Проблема заключается в том, что, в случае сохранения в Кишиневе нынешнего состава парламента, попытки молдавского руководства проводить (по указаниям внешних сил) политику разбалансирования переговорного процесса будут продолжаться.

По мнению Александра Карамана, «совместной и общей как для Молдовы, так и Приднестровья, проблемой является утилизация боеприпасов, находящихся на хранении на складах в Колбасна. Это не только затратное, но и труднореализуемое мероприятие, требующее тщательного изучения и взвешенного технического решения. К этой проблеме, рано или поздно, придётся обратиться. Для начала можно было бы создать рабочие группы по мониторингу всех сторон и аспектов этой проблемы».

Анатолий Цыганок отметил, что «российские военные эксперты готовы оказать необходимую помощь в разработке пошагового плана утилизации боеприпасов с превышенным сроком хранения».

В целом, эксперты пришли к выводу, что назрела необходимость для

разработки «дорожной карты» по приднестровскому урегулированию, участие в которой должны принять представители всех сторон, представленных в переговорном процессе «5+2».

При обсуждении приоритетных задач, стоящих перед новым руководством Приднестровья Владимир Ладункин отметил, что они были четко сформулированы и поставлены Президентом ПМР В.Н. Красносельским на расширенном заседании Правительства ПМР 11.01.2017 г. Нынешний год объявлен им годом предпринимателя и органы власти должны изменить свою философию по отношению к бизнесу, т. к. предпринимательство – один из эффективных источников развития экономики и создания рабочих мест. В числе других задач – повышение инвестиционной привлекательности Приднестровья, разработка концепции бюджетной налоговой политики, поддержка сельхозпроизводителей, выполнение социально-защищенных статей бюджета и его сбалансированность, разработка государственной программы доступного жилья, преодоление валютного кризиса, поэтапный переход к бесплатной государственной медицине и др. Главная задача сегодня - остановить стагнацию приднестровской экономики. Это трудные, но решаемые задачи. Сформирована, в отличие от прежней, высокопрофессиональная команда государственных управленцев, которая приступила к реализации этих задач.

С первых дней года Президент ПМР уже выполнил ряд предвыборных обещаний, затрагивающих широкие слои населения – возвращена льгота для бесплатного проезда ветеранов войны и труда, пенсионеров в общественном транспорте, осуществляется государственная поддержка по предоставлению услуг по бесплатному газоснабжению лиц, имеющих право на льготы, находящимся на стационарном лечении больным все необходимые обследования уже проводятся бесплатно, изыскиваются средства на лечение приднестровцев за рубежом.

В реализации этих задач Приднестровью необходима помощь России, прежде всего в доступе приднестровских производителей на российский рынок и рынок стран Таможенного союза, ликвидации для этого сдерживающих факторов тарифной политики и таможенного регулирования, разработке таможней системы обмена информацией для упрощения и ускорения при прохождении российской границы приднестровских грузов, создании торгово-логистических центров в ближайших к Российским границам городах, выделении льготных кредитных ресурсов, налаживании регулярных прямых контактов с федеральными и региональными госорганами управления, оказании помощи в разработке программы стратегического развития Приднестровья, совершенствовании законодательства по упрощенному принятию гражданства РФ.

Александр Сергеев отметил, что в конце 2015 г. было прекращено железнодорожное грузовое сообщение для экономических агентов Приднестровья через станцию «Слободка-экспорт», что вызвало необходимость следования грузов через север Молдовы, минуя территорию ПМР. Необходимо добиваться снятия Кишиневым мер по блокаде ПМР с одновременной адресной помощью республике по целому ряду направлений, которая позволила бы Приднестровью полноценно развиваться.

По мнению Владимира Ладункина, «ситуация для экономики Приднестровья может в перспективе усугубиться и в связи с завершением в конце года действий торговых преференций при торговле с ЕС, которые, для своего продления, требуют выполнения ряда условий приднестровской стороной, а именно: внедрение европейских техрегламентов, обнуление пошлин на товары из ЕС, усиление взаимодействия с госорганами Молдовы в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах».

Александр Караман подчеркнул,что в настоящее время в Москве находится представительная приднестровская делегация, целью которой является обсуждение путей по существенной активизации российско-приднестровских торгово-экономических отношений, прежде всего, наполнению конкретным содержанием долгосрочных межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере экономики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и других, подписанных в 2014 г.

Ситуацию в экономике могли бы изменить технические кредиты для ряда предприятий Приднестровья или привлечение в эту сферу российских инвестиций, подключение приднестровских предприятий к государственному заказу Российской Федерации и др.

Григорий Маракуца подчеркнул, что «один из самых болезненных вопросов – банковские платежи. Из-за директив Нацбанка РМ и других зарубежных банков, предприятиям Приднестровья приходится преодолевать массу искусственно чинимых препятствий при их проведении. Выход из этой ситуации – предоставление банкам Приднестровья соответствующего статуса и внесение их в мировую банковскую систему. Если говорить о путях преодоления ограничительных мер со стороны Кишинева, то одним из них могло бы стать учреждение совместных российско-молдо-приднестровских предприятий».

По мнению Владимира Ястребчака, «проблема здесь заключается в том, что ряд из отраслей приднестровской экономики не так просто переориентировать на восток. В частности, обувные и швейные предприятия, которые, во многом, работают с ЕС на давальческом сырье. Стратегической задачей для Приднестровья является возвращение на традиционный рынок России, расширение торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что, в числе прочего, предполагает выработку такого режима торговли с РФ, который обеспечивал бы приднестровской продукции максимально благоприятный доступ на российский рынок. По существу, речь идет об установлении особых принципов экономических взаимоотношений между Россией и Приднестровьем».



Отдел Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ

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