Обвинения Лукашенко

03.02.2017 16:30:59

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров в связи с восстановлением пограничных зон, а также потребовал снижения цен на российский газ и заявил, что республика обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость.

Белорусский лидер назвал вымыслом заявления о выходе республики из ЕАЭС и Союзного государства. Ранее ряд СМИ сообщил о якобы подготовке выхода Беларуси из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, возможно, из Союзного государства. "Что касается заявлений о ЕврАзЭс и Союзного государства — полный вымысел", — сказал Лукашенко на пресс-конференции.

По его словам, Россия и Беларусь смогут рано или поздно договориться по всем спорным вопросам. Также он заверил, что пока он занимает пост главы своего государства, "ни один камень не будет брошен в сторону русского человека". "Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси констатировал, что, несмотря на хорошие отношения с руководством многих стран бывшего СССР, в том числе РФ, ситуация в последнее время "развивается неважно". Восстановление погранзон Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон. 1 февраля ФСБ РФ обнародовала три приказа, в которых говорится о создании пограничных зон на границе с Беларусью. Всего таких зон три — на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей РФ с Беларусью. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации". 9 января Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. В рамках Союзного государства между Россией и Беларусью существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию России.

По словам Лукашенко, создание РФ пограничных зон с Беларусью ухудшает отношения между двумя странами. Решение о введении погранзон он назвал "росчерком пера фсбэшника". "Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?" — сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что документ о безвизовом режиме был доведен до сведения Москвы. "Мы довели до них — конкретные люди, вот документ. Сегодня они уже начинают нас упрекать, якобы что это пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через национальный аэропорт. Все бы было ничего, но этот приказ они приняли на месяц раньше, чем мы ввели безвизовый режим", — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Беларусь "ни одного договора не нарушила". Россия же, по словам Лукашенко, "пинает (двусторонние соглашения. — Ред.) и в хвост и в гриву".

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что постоянный комитет СГ изучает решение РФ ввести пограничные зоны с Беларусью, а также не считает, что в нем предусмотрены какие-то ограничения. "Постоянный комитет Союзного государства в настоящее время изучает этот вопрос и, с учетом полученных нами разъяснений, сопоставляет с той правовой базой, которая существует. Нам нужно время", — сказал Рапота. По его словам, "в первом приближении речь идет не об ограничениях в пограничной зоне, а об упорядочении перемещения граждан Беларуси и России".

Беларусь обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость, заявил Александр Лукашенко. "Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав (Романчук, бывший кандидат в президенты и известный либеральный экономист. — Ред.) скажет, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами", — сказал белорусский лидер.

По его словам, "это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть". "Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — сказал Лукашенко.

Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. По словам Лукашенко, Минск обратился в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. "Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть (в связи с газовым конфликтом. — Ред.). Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", — заявил президент Беларуси.

По его словам, существующее между странами межправсоглашение предусматривает поставки нефти в объеме 24 миллионов тонн в год. В конце 2016 года РФ заявила о сокращении поставок до 18 миллионов тонн в 2017 году. "Сначала 24 миллиона тонн, потом 18, теперь 16, а то уже и 12 миллионов тонн хотят обсуждать", — сказал президент.

По словам Лукашенко, Беларусь имеет право на снижение цены российского газа из-за удешевления нефти в мире, а цена на газ привязана к котировкам нефти. По его словам, справедливая цена на газ должна составлять 83 доллара за тысячу кубов. "Упала нефть, и нам сегодня выходит по этой формуле природный газ 83 доллара", — сказал глава Беларуси.

Лукашенко заявил на пресс-конференции, что Беларусь в 2016 году платила за российский газ по 107 долларов за тысячу кубов вместо 132 долларов. "Сто семь… не 132 (доллара), а 107. А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 2016 году платили 107 вместо 83. Они посчитали, что мы не доплатили — если исходить из цены в 132 доллара — 550 миллионов долларов. Верните нам 550 миллионов долларов и прочее. И все там зашло в тупик", — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, 4 февраля вице-премьер Беларуси Владимир Семашко продолжит переговоры с РФ по вопросу энергоносителей. "Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко там, наверное, побледнел — ему же завтра переговоры продолжать с Россией", — заключил президент Беларуси.

Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в РФ. "Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода "данкверты" — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", — сказал он. Россельхознадзор в ответ заявил, что все ограничения накладывает в рамках международных правил торговли. "Мы совершенно спокойно относимся к заявлениям главы Белоруссии и не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли", — сказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, "вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Белоруссии неоднократно предоставлялась белорусской стороне". В 2016 году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Беларуси, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок РФ ограничены 20 белорусских компаний.

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