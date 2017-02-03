Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России

03.02.2017 16:16:59

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.

Официальные лица обсудили важность активизации торгово-экономических связей и расширения диалога между экономическими агентами двух стран.

В ходе диалога премьер отметил, что обсудил возможности активизации двустороннего торгово-экономического партнерства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ходе саммита СНГ, который состоялся в прошлом году. «Нынешняя конъюнктура предоставляет нам необходимые условия для активизации наших торговых отношений», - сказал Павел Филип.

В свою очередь, президент ТПП РФ отметил, что в этом году российские предприниматели проявили особый интерес к участию в выставке «Произведено в Молдове». Так, в Молдову прибыли более 60 экономических агентов из 17 регионов Российской Федерации, некоторые уже заключили контракты с молдавскими компаниями. Торгово-промышленные палаты обеих стран договорились усилить обмен информацией об инвестиционных возможностях.

В этой связи Сергей Катырин отметил наличие возможности того, что и экономические агенты РМ будут участвовать в выставках, проводимых на территории России. «Молдове есть что показать и у нее есть продукты, которые она представляет на выставках. Молдавскую продукцию хорошо знают на российском рынке», - сказал президент российской ТПП.

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