Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Союзное государство: Что дальше?

Союзное государство: Что дальше?  далее »
03.02.2017
16:16:59
Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России далее »
15:47:43
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора далее »
15:44:30
Минобороны Эстонии не даст разрешение на въезд в страну ансамбля им. Александрова далее »
15:02:57
Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров далее »
12:20:33
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 далее »
02.02.2017
17:19:21
Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России далее »
17:06:42
Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз с Грузией далее »
16:51:03
Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке далее »
15:09:37
Додон намерен заявить Столтенбергу, что НАТО не место в Молдове далее »
10:52:35
В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений далее »

С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »

Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »

Представители бизнеса и власти Сочи собрались за круглым столом далее »

Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана далее »

Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »

Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »

Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »

Детали

Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России


03.02.2017 16:16:59

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.

Официальные лица обсудили важность активизации торгово-экономических связей и расширения диалога между экономическими агентами двух стран.

В ходе диалога премьер отметил, что обсудил возможности активизации двустороннего торгово-экономического партнерства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ходе саммита СНГ, который состоялся в прошлом году. «Нынешняя конъюнктура предоставляет нам необходимые условия для активизации наших торговых отношений», - сказал Павел Филип.

В свою очередь, президент ТПП РФ отметил, что в этом году российские предприниматели проявили особый интерес к участию в выставке «Произведено в Молдове». Так, в Молдову прибыли более 60 экономических агентов из 17 регионов Российской Федерации, некоторые уже заключили контракты с молдавскими компаниями. Торгово-промышленные палаты обеих стран договорились усилить обмен информацией об инвестиционных возможностях.

В этой связи Сергей Катырин отметил наличие возможности того, что и экономические агенты РМ будут участвовать в выставках, проводимых на территории России. «Молдове есть что показать и у нее есть продукты, которые она представляет на выставках. Молдавскую продукцию хорошо знают на российском рынке», - сказал президент российской ТПП.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

В Санкт-Петербурге состоялась видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи»

Новая глава в российско-молдавских отношениях

Об итогах визита президента Молдовы И. Додона в Москву

Константин Затулин: Россия поможет Молдавии не деньгами, а отменой санкций

Константин Затулин считает, что сейчас Молдавия не может экспортировать в Россию свою продукцию.

Додон на встрече с Путиным подтвердил смену курса Молдавии

Итоги визита нового президента Молдавии Игоря Додона в Москву можно расценивать как внешнеполитическую победу России. Кишинев готов отказаться от ассоциации с ЕС и развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом.

Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом

Додон проведет три дня в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон начал трехдневный официальный визит в Москву, где намерен обсудить вопросы восстановления стратегического партнерства с Россией.

Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты

Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.

Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.

Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом

Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.