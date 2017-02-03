Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора

03.02.2017 15:47:43

Дело будет возбуждено за препятствование Сергеем Данквертом поставкам белорусских товаров на российский рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия на рынок РФ.

Свое поручение главе МВД Игорю Шуневичу Лукашенко озвучил в пятницу во время пресс-конференции.

"Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", - заявил президент.

Два месяца назад Лукашенко подверг Россельхознадзор и лично руководителя этого ведомства жесткой критике за претензии к белорусскому продовольствию. Тогда президент Белоруссии заявил, что "такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, даже если все будет нормально".

Напомним, после введения Россией в 2014 году ограничений на импорт продовольственных товаров в ответ на санкции ЕС и США Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции.

Весной 2016 года Россельхознадзор приостановил ввоз курятины и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.

Летом 2016 года Россельхознадзор РФ поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Данкверт заявил, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации. Российское ведомство просило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 г.

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