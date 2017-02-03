Союзное государство: Что дальше? далее »
- 16:16:59
- Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России далее »
- 15:47:43
- Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора далее »
- 15:44:30
- Минобороны Эстонии не даст разрешение на въезд в страну ансамбля им. Александрова далее »
- 15:02:57
- Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров далее »
- 12:20:33
- Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 далее »
- 17:19:21
- Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России далее »
- 17:06:42
- Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз с Грузией далее »
- 16:51:03
- Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке далее »
- 15:09:37
- Додон намерен заявить Столтенбергу, что НАТО не место в Молдове далее »
- 10:52:35
- В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений далее »
-
С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »
-
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »
-
Представители бизнеса и власти Сочи собрались за круглым столом далее »
-
Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана далее »
-
Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »
-
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »
-
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »
Рубрика / Политика
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
|03.02.2017 15:47:43
Дело будет возбуждено за препятствование Сергеем Данквертом поставкам белорусских товаров на российский рынок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия на рынок РФ.
Свое поручение главе МВД Игорю Шуневичу Лукашенко озвучил в пятницу во время пресс-конференции.
"Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", - заявил президент.
Два месяца назад Лукашенко подверг Россельхознадзор и лично руководителя этого ведомства жесткой критике за претензии к белорусскому продовольствию. Тогда президент Белоруссии заявил, что "такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, даже если все будет нормально".
Напомним, после введения Россией в 2014 году ограничений на импорт продовольственных товаров в ответ на санкции ЕС и США Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции.
Весной 2016 года Россельхознадзор приостановил ввоз курятины и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.
Летом 2016 года Россельхознадзор РФ поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Данкверт заявил, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации. Российское ведомство просило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 г.
Материалы по теме дня "Союзное государство: Что дальше?"
Михаил Ремизов: Есть красная линия, за которую Лукашенко не может зайти
|
О том, как далеко могут зайти в «обмене любезностями» Минск и Москва «Материку» рассказал президент Института национальной стратегии, председатель президиума экспертного совета при председателе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов.
|
Президент Беларуси заявил, что республика сможет обойтись без российской нефти, если на кону стоит независимость; также белорусский лидер считает, что с введением Россией пограничных зон отношения двух стран ухудшатся
«Фээсбэшник одним росчерком пера перечеркнул все договоренности»
|
Александр Лукашенко жестко раскритиковал Москву
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1
|
Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров
Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву
|
Для чего была создана погранзона, почему Минск сделал реверанс Европе в ущерб интересам России и потеряем ли мы партнера?
Лукашенко любит устраивать бег на месте в сторону Запада
|
Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал традиционным поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который славится своими громкими высказываниями в адрес России, и, несмотря на это, часто добивается своих целей во время переговоров.
Экономическая нестабильность вынуждает Белоруссию сделать Россию своим внешним врагом
|
Александру Лукашенко придется все-таки найти 2 миллиарда долларов
Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России
СМИ: Минск собрался на выход из ЕАЭС и ОДКБ, а Москва намекает на последствия
|
СМИ: Минск собрался на выход из ЕАЭС и ОДКБ, а Москва намекает на последствия
Другие материалы по теме
Михаил Ремизов: Есть красная линия, за которую Лукашенко не может зайти
|
О том, как далеко могут зайти в «обмене любезностями» Минск и Москва «Материку» рассказал президент Института национальной стратегии, председатель президиума экспертного совета при председателе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов.
|
Президент Беларуси заявил, что республика сможет обойтись без российской нефти, если на кону стоит независимость; также белорусский лидер считает, что с введением Россией пограничных зон отношения двух стран ухудшатся
«Фээсбэшник одним росчерком пера перечеркнул все договоренности»
|
Александр Лукашенко жестко раскритиковал Москву
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1
|
Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров
Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву
|
Для чего была создана погранзона, почему Минск сделал реверанс Европе в ущерб интересам России и потеряем ли мы партнера?
Лукашенко любит устраивать бег на месте в сторону Запада
|
Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал традиционным поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который славится своими громкими высказываниями в адрес России, и, несмотря на это, часто добивается своих целей во время переговоров.
Экономическая нестабильность вынуждает Белоруссию сделать Россию своим внешним врагом
|
Александру Лукашенко придется все-таки найти 2 миллиарда долларов
Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России
СМИ: Минск собрался на выход из ЕАЭС и ОДКБ, а Москва намекает на последствия
|
СМИ: Минск собрался на выход из ЕАЭС и ОДКБ, а Москва намекает на последствия