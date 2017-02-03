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Рубрика / Политика
Минобороны Эстонии не даст разрешение на въезд в страну ансамбля им. Александрова
|03.02.2017 15:44:30
Глава министерства Маргус Цахкна в интервью газете Ohtuleht заявил, что "российских солдат в Эстонии не ждут"
Министерство обороны Эстонии не даст разрешение на выступление на территории страны Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Ohtuleht.
"Могу сразу сказать, что не дам разрешение на въезд в Эстонию ансамбля песни и пляски им. Александрова Вооруженных сил РФ. Российских солдат в Эстонии не ждут", - сказал он.
По данным газеты, с предложением к министру об организации гастролей российского ансамбля обратился местный бизнесмен Юрий Сахаров. "Независимость Эстонии достаточно прочна, и артисты и технические работники российского ансамбля не представляют для нее никакой опасности", - указал он в своем письме.
Ансамбль имени Александрова планировал приехать с гастролями в Эстонию в 2016 году, но занимавший тогда пост министра обороны балтийской республики Ханнес Хансо не дал разрешение на въезд творческого коллектива.
Артисты ансамбля имени Александрова находились среди 92 жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года. В катастрофе погибли 64 участника этого творческого коллектива, а также его художественный руководитель, народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов.