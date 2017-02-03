«Фээсбэшник одним росчерком пера перечеркнул все договоренности»

03.02.2017 15:41:20

В Минске сегодня прошла пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которой должно было проясниться отношение руководства страны к намечающейся новой конфронтации с Москвой. Риторика, которую использовал господин Лукашенко, была беспрецедентно жесткой: он напрямую обвинил руководство РФ в том, что оно «пинает в хвост и в гриву» договоренности между двумя странами как в вопросе цены на газ, так и в отношении границы. Директора ФСБ России Александра Бортникова, который издал приказ об установлении пограничной зоны, Александр Лукашенко назвал «каким-то министром», а Россию — «коррумпированной страной», которая защищает свою границу «в тысячу раз хуже», чем Белоруссия.

Главной интригой пресс-конференции Александра Лукашенко было то, какой будет его риторика в отношении Москвы. В частности, как он прокомментирует сообщение об установлении пограничной зоны на границе Белоруссии и России, которое уже вызвало возмущение белорусского МИДа. Ждать этого момента пришлось достаточно долго: около двух часов Александр Лукашенко говорил о внутренних проблемах Белоруссии. Однако когда тема белорусско-российских отношений все же была поднята, господин Лукашенко высказался о Москве чрезвычайно жестко.

«Независимости хотели не мы,— заявил господин Лукашенко.— Возникли два государства (Россия и Белоруссия.— ред.), у нас есть международные договоренности. Мы не нарушили ни одной из них, Россия пинает их в хвост и в гриву. Договорились и о прозрачности границы. А один какой-то министр, пусть даже сильный, пусть даже фээсбэшник, одним росчерком пера все это перечеркнул. Это что, нормально? — возмутился белорусский лидер.— Я сдерживаю себя, чтобы не наговорить лишнего, но я уже просто не могу скрывать. Откуда происходит нынешнее обострение? К сожалению, в России не понимают, что мы можем обойтись без российской нефти, заменив ее иранской или азербайджанской. К тому же у Москвы появилась некоторая настороженность, что Белоруссия “уйдет” (из поля влияния Москвы.— ред.). Владимира Макея (главу МИД Белоруссии.— ред.) уже давно начали дубасить по этому поводу, заявляя, что виноват в этом он».

При этом, по словам Александра Лукашенко, начать налаживание отношений с Западом его уговорил именно президент РФ Владимир Путин. «Когда он приезжал на Запад, еще будучи демократом, его обвиняли в том, что он поддерживает отношения с диктатором, то есть со мной. И тогда Путин мне сказал: попробуй построить с ними отношения. Клянусь, было так»,— заверил господин Лукашенко.

Вернувшись к вопросу об установлении пограничной зоны в Смоленской, Брянской и Псковской областях, президент Лукашенко продолжил критиковать политику Москвы, указав на нелогичность ее аргументации. «Даже для того, чтобы нас “бомбить”, они (Россия.— ред.) хронологией не поинтересовались,— заявил он.— Они утверждают, что это (создание пограничной зоны.— ред.) для защиты границ России. Да, с терроризмом надо бороться. Но если сравнить Россию и Белоруссию — кто террористически больше опасен? Когда шла война на Кавказе, нам было опаснее, общество было насторожено, но я границу не закрыл. От кого они границу закрывают? Они что, лучше защищают границу, чем мы? В тысячу раз хуже, чем мы! Эти бездумные, нескоординированные шаги только ухудшают наши отношения».

Кроме того, господин Лукашенко указал, что приказ Александра Бортникова об установлении пограничной зоны был подготовлен еще в декабре 2016 года, в то время указ о безвизовом режиме с 80 странами был подписан только 9 января. «Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран? — возмутился Александр Лукашенко, продолжая тему.— Тем более что мы себя позиционируем как центр евразийского континента. Мы разрешили людям приехать на пять дней через только один аэропорт в Минске — какая же это угроза для Российской Федерации?»

Не менее резко Александр Лукашенко высказался и о переговорах с Россией по газовому вопросу, заявив, что ему «приходится опускаться до того, чтобы описывать эти переговоры в деталях». «В начале прошлого года правительство приняло решение и доложило мне, что мы платим России за тысячу кубов газа не $83, как надо, а $107,— напомнил господин Лукашенко.— Вдруг в конце прошлого года в Москве согласились, что мы правы и мы понесли потери».

По словам господина Лукашенко, премьер России Дмитрий Медведев, приехав к нему на переговоры, обещал выплатить Минску компенсацию, однако потом Владимир Путин сообщил, что выполнение этих обязательств откладывается. «С Владимира Путина всегда надо было выбить обещание — от своих слов он никогда не отходил,— сказал президент Белоруссии.— Я спросил у него: почему ты изменил своей практике? Он ответил, что сейчас не может и правительство будет работать над этим вопросом. До сих пор работает». Напомним, в настоящее время Москва вновь утверждает, что у Минска остаются долги за поставки газа в прошлом году, и настаивает на их возвращении.

Также президент Белоруссии опроверг новость о том, что страна якобы собирается выходить из ЕврАзЭС и ОДКБ, которая была распространена вчера российскими СМИ. Александру Лукашенко сообщили, что «уже разбираются», откуда могла взяться эта информация.

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