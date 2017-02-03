С чем связаны надежды, возложенные на Трампа?

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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, говоря о текущей повестке дня на международной арене, рассказал, о новых проблемах, возникающих на Западе, а также о том, с чем связаны надежды, возложенные на Дональда Трампа.

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