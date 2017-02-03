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Рубрика / Видео
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1
|03.02.2017
|Источник: Первый канал
Тема выпуска — пограничная зона на границе России с Белоруссией. ФСБ объявило о создании пограничной зоны на границе России и Белоруссии. Часть 1.
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