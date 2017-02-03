Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров

03.02.2017 15:02:57

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал введение ФСБ РФ пограничных зон в Псковской, Смоленской и Брянских областях нарушением международных договоренностей.

Решение о создании пограничных зон с Белоруссией вступит в силу с 7 февраля. Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что решение российских спецслужб нарушает межгосударственные договоры и соглашения, которые были «перечеркнуты одним росчерком пера». При этом Лукашенко добавил, что «Россия пинает их в хвост и в гриву».

Отметим, что по словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СН, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, подобное решение было вынуждено, поскольку Минск ввел безвизовый режим с рядом стран. Экс-сотрудник российского МИД Виктор Мизин добавил, что данная мера введена для защиты РФ на фоне возросшей террористической угрозы извне.

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