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Детали
Лукашенко любит устраивать бег на месте в сторону Запада
|03.02.2017 14:49:37
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал традиционным поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который славится своими громкими высказываниями в адрес России, и, несмотря на это, часто добивается своих целей во время переговоров.
«У нас есть традиция – в преддверие встречи с российским президентом Белоруссия по тому или иному поводу устраивает бег на месте в сторону Запада. Причем шумно, со скандальными высказываниями, в том числе со стороны президента Лукашенко. Как вам такое высказывание: “Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств – это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил”. Это по поводу принятия решения о безвизовом въезде из 80 стран в Белоруссию. Такова особенность белорусского президента. И надо сказать, что в прошлые годы он, таким образом, часто добивался своих целей. Я думаю, что чего-то добьется и на этот раз», – заявил Жарихин.
Напомним, что накануне глава ФСБ России Александр Бортников отдал распоряжение установить места и время для въезда и прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону в нескольких областях, граничащих с Белоруссией, а именно – в Смоленской, Брянской и Псковской.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Михаил Емельянов предостерег Лукашенко от ведения «многовекторной политики», которая, по его словам, может испортить отношения белорусского народа с россиянами.
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