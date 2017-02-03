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В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

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Детали

Владимир Жарихин: Порошенко пытается вернуть внимание к Украине


03.02.2017 14:43:14

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении провести в стране референдум о вступлении в НАТО – это демагогия, они никак не повлияют на перспективы присоединения к альянсу, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. При этом альянс ранее отмечал, что для вступления Украины ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Кроме того, НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.

"Думаю, то, что сейчас заявляет Порошенко, направлено на одно – вернуть Украину в международный контекст, из которого она выпала в связи с бурными событиями в мире: избранием нового американского президента, ситуацией в Сирии, кризисом в Европе и так далее. Поэтому многие его заявления носят чисто пропагандистский, демагогический характер", — сказал Жарихин в беседе с РИА Новости.

По его словам, даже если бы такой референдум и состоялся, то он ничего бы не изменил в отношениях Киева и альянса.

"Проведение референдума никак бы не повлияло на перспективы присоединения Украины в НАТО. Уже совершенно четко и определенно было заявлено и продолжает заявляться, что Украину в НАТО не возьмут", — отметил эксперт.

"Так что даже если будет проведен этот референдум, в чем я сомневаюсь, он будет носить чисто пропагандистский характер", — добавил Жарихин.

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