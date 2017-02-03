Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

03.02.2017 14:39:10

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

В Киеве заявили об обстреле украинского самолета с российской буровой вышки -- Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил в Facebook, что в Черном море был обстрелян украинский транспортный самолет. По его словам, украинское воздушное судно совершало тренировочный полет. Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения "с ранее за-хваченных Россией буровых вышек". "Экипаж не пострадал", - отметил пред-ставитель Порошенко. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что после возвращения лета-тельного аппарата на аэродром было обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие - "последствия обстрела самолета из стрелкового оружия". "Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны", - подчеркнул руко-водитель оборонного ведомства. Источник в Военно-морских силах Украины сообщил изданию "Думская.net", что во время обстрела самолета Ан-26 возле вышки находился малый противолодочный корабль Черноморского флота Рос-сии. Источник: "Лента.ру" (lenta.ru/rubrics/russia/), Думская.net, 01.02.17

Минобороны выразило протест Украине из-за провокации в Черном море - Минобороны России вручило военно-дипломатическую ноту атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ. В этом документе ведомство выразило протест на провокацию с самолетом Ан-24 в Черном море. Об этом в распространенном пресс-релизе сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. "В переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные", - заявил Конашенков. Напомним, в среду днем украинский самолет ВСУ Ан-26 на предельно низкой высоте пролетел над российскими буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. Во время второго захода для предотвращения возможного столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. Украинская сторона ранее заявила об обстреле своего самолета. Источник: Российская газета, 02.02.17

Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины к РФ -- Как передает Центр журналистских расследований, об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе суда. "Слушания будут касаться требования о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении. Как указывается в информации, 6 марта в суде выступит украинская сторона, 7 марта - Росси, 8 марта - Украина, 9 марта - Россия. Как сообщалось, 16 января МИД по поручению украинского президента подал иск в Международный суд ООН в Гааге для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 01.02.2017

В борьбу за "Херсонес Таврический" вмешалась Украина -- В борьбу за "Херсонес Таврический" вмешалась Украина: министерство иностранных дел направило ноту протеста МИД России в связи с просьбой РПЦ передать в пользование церкви объекты музея-заповедника. Как уже сообщал "Новый День", РПЦ подала запрос о передаче ей Херсонеса в Федеральное агентство по управлению госимуществом России еще в ноябре 2016 года. В нем было указано 24 объекта. МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Cевастoполь, будет расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязанностей - заявляют в ведомстве, грозя международно-правовой ответственностью, если Херсонес все-таки решат передать РПЦ. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-01-31

Правозащитники готовят список причастных к репрессиям в Крыму – украинские СМИ. Правозащитники составили список лиц, причастных к пыткам, незаконному лишению свободы, политическому уголовному преследованию жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. "Мы дали пока ему название "список Сенцова-Чийгоза", поскольку это как раз показывает преследования украинцев и крымских татар. Мы ведем этот список именно из-за политического преследования. В списке как граждане Украины, так и граждане РФ, причастные к пыткам, к незаконному лишению свободы, политическому уголовному преследованию по меньшей мере сорока человек – жертв политического преследования. Это сотрудники ФСБ, некоторые из них – бывшие сотрудники СБУ", – рассказала Скрипник в эфире "Первого национального". Вместе с тем, она посетовала, что МИД Украины, который затем должен передать западным коллегам списки причастных к политическим преследованиям в Крыму для введения санкций против них, пока "не слышит" правозащитников. Она выразила надежду, что в начале февраля состоится встреча с представителем министерства, на которой удастся передать ему список. Также, по информации Скрипник, составляется отдельный список лиц, причастных к преследованию журналистов в Крыму. В этот список уже включено несколько десятков человек. Источник: События Крыма, 30.01.17

Противостояние в Крыму: ФСБ против адвокатов -- Российские спецслужбы на протяжении двух дней проводили в аннексированном РФ Крыму задержания и аресты адвокатов. На этом фоне международные наблюдатели заявили об ухудшении ситуации с правами человека на полуострове. В частности, соответствующее заявление сделали посол США в Украине Мари Йованович, вице-президент международной правозащитной организации Freedom House Роберт Герман, а также официальный Киев, передает "Радио Свобода ". 25 января на выходе из гостиницы в городе Симферополе был задержан адвокат Николай Полозов. Он был доставлен на допрос в качестве свидетеля. На следующий день задержали, а к вечеру арестовали на 10 суток адвоката Эмиля Курбединова. "Россия, продолжая игнорировать призывы международной общественности и нарушая собственные обязанности страны-оккупанта, хочет лишить незаконно удерживаемых на территории оккупированного Крыма украинцев последней правовой помощи, оказывая открытое давление на их адвокатов", - резюмировала результаты 2 дней спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. При этом наблюдатели в Крыму фиксируют давление на адвокатов еще с 2014 года. Они признают, что в рамках политпроцессов адвокатская правовая помощь имеет не очень большое значение. 26 января в Бахчисарае работники ФСБ пришли в дом активиста Сейрана Салиева с целью проведения обыска. В судебном постановлении было отмечено, что это "осмотр помещения", и перечислены статьи УК, при этом ни одна из них не применялась против Салиева. Силовики искали запрещенную литературу, которая имела бы отношение к партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которую Россия признала террористической. У Салиевых изъяли 2 мобильных телефона, а активиста отвезли в суд. На процессе его интересы представлял адвокат Айдер Азаматов. Он сообщил, что Салиева судили по статьям 20.3 и 20.29 Админкодекса за размещение в социальных сетях песен чеченского барда Тимура Муцураева. Песня "Иерусалим ", которая, как и многие иные, внесена в перечень экстремистских материалов, - заглавная в картине Алексея Балабанова "Война". Последний раз массовые обыски в Бахчисарае проводились в прошлогоднем мае, когда 4 крымских татар задержали, обвиняя в причастности к "Хизб ут-Тахрир". Тогда Салиев забежал в мечеть и сообщил через громкоговоритель о начале обысков. У оцепленных силовиками домов собралось несколько сотен человек, соседей и родственников. После этого Салиев был признан райсудом организатором несанкционированного митинга и оштрафован. В этот раз после сообщения об обыске у активиста в Бахчисарай из Симферополя выехали адвокаты Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов. По дороге их остановили представители ДПС, Курбединова задержали и отправили назад в Симферополь, в здание Центра по противодействию экстремизму. В это время обыск начался у него дома и в его адвокатском офисе, оформлен он был тоже как "осмотр помещения" и проводился по постановлению суда в рамках расследования согласно статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности терорганизации и участие в работе такой ор-ганизации". Подобное обвинение было предъявлено и задержанным в рамках дела "Хизб ут-Тахрир", которых, в частности, защищает Эмиль Курбединов. Ему же не предъявляли обвинение в терроризме, и его статус в связи с обыском остался неизвестным. Чего ожидать дальше? Николай Полозов считает, что российская власть стремится оставить крымских татар и крымчан без независимой юридической защиты. За день до ареста Курбединова Поло-зова задержали представители ФСБ и доставили к следователю на допрос по делу зампреда Меджлиса Ильми Умерова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению терцелостности РФ в интервью каналу ATR. Полозов утром прилетел с заседания ПАСЕ, где рассказывал, в частности, о преследованиях адвокатов на полуострове. "Ноу-хау российских властей на Крымском полуострове в том, что преследованию подвергаются уже не только активисты и не только крымские татары, а и те люди, которые в силу профессиональных обязанностей их защищают. Давление оказывается на адвокатов. Это вообще недопустимо, - сказал Полозов в ПАСЕ. - Такая позиция не является инициативой крымских чиновников, это централизованная позиция, которая идет из России. Российская власть нарушает права как политзаключенных, так и адвокатов, выполняющих свои обязанности. Помочь людям, которые сейчас находятся в Крыму, можно, лишь оказывая консолидированное дипломатическое давление на российское руководство на любых уровнях". Источник: "Новостной агрегатор Новотека" (www.profi-forex.org), 31.01.2017

Дополнительно – статью «ФСБ против адвокатов» на ресурсе «Радио Свобода» от 30.01.2017 и Обращение российских адвокатов о ситуации в Крыму на ресурсе «Медиазона» – см. приложение 1

Судебный процесс по делу военных из Крыма продлится до лета – прокуратура Украины Судебный процесс по делу крымских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова продлится до лета. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины. «Проходят судебные слушания по их делу. По словам прокурора, заседания будут продолжаться до лета», – рассказали в пресс-службе. Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине. По словам СБУ, Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма. Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям – за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога. В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными. Источник: Крым Реалии, 03.02.17

Публикацию «Машина абсурда» на Радио Свобода, 29.01.2017 – см. приложение 2

Ситуация вокруг задержания украинских ДРГ

Назначили диверсантами - Радио Свобода

Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста Андрея Захтея до 7 марта. Жалоба адвокатов другого "крымского диверсанта", Евгения Панова, будет рассмотрена в Мосгорсуде 26 января. Решение Мосгорсуда в отношении продления срока ареста Андрея Захтея было предсказуемо. Один из адвокатов Захтея Ильнур Шарапов говорит, что не знает ни одного случая, когда Мосгорсуд отменял дела, которые находятся в производстве ФСБ.Тем не менее, по словам адвоката, он и его коллеги не относятся к подобным заседаниям суда как к техническим:

– Для нас важно, чтобы суды нас не только услышали, но и дали оценку нашей позиции, чтобы в дальнейшем мы могли приводить позицию российских судов в ЕСПЧ. А мы обязательно будем обращаться в ЕСПЧ. С этим работает Илья Новиков.

Илья Новиков сказал, что защита Андрея Захтея намерена обратиться в ЕСПЧ, однако сможет это сделать лишь после оглашения приговора, но, по словам адвоката, он и его коллеги планируют использовать и другие процессуальные возможности:

– Обращение в ЕСПЧ по итогам приговора возможно не раньше, чем приговор вступит в силу. Нам пока еще до этого довольно далеко. Но арест – это предмет, по поводу которого может быть отдельная жалоба, не связанная с тем, чем закончится дело. Потому что, если арест был незаконный, это уже само по себе дает основание для обращения. Как только получим на руки решение Мосгорсуда, мы это сделаем, – обещает Новиков.

Так называемое дело "крымских диверсантов" возникло в августе 2016 года. Тогда ФСБ объявила о том, что в Крыму был предотвращен теракт, который готовили спецподразделения Министерства обороны Украины. Сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа российскими спецслужбами были предотвращены несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник ФСБ. В связи с этим, как утверждают в ведомстве, были арестованы житель Запорожской области Евгений Панов (которого называют сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины) и житель Крыма Андрей Захтей.

Захтей, по данным российских спецслужб, якобы обеспечивал работу диверсионной группы. Родные же уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант. Вопрос о том, как Захтей и Панов оказались в руках российских спецслужб, очень важен в этом деле, говорит Илья Новиков. По его словам, российская страна не только не намерена предавать эти обстоятельства гласности, но и старается их скрыть.

– Дело в том, что Захтея, если верить документам уголовного дела, арестовали в ночь на 7 августа, а у нас есть документы из административного дела, где говорится, что 8-го числа, то есть через сутки, полиция задержала его в Симферополе за то, что он нецензурно ругался, приставал к прохожим. Районный суд дал ему за это 15 суток ареста. Мы видим, что изначально задумали какую-то схему. И эта схема должна была сработать, чтобы Захтей и Панов просто исчезли, чтобы до них не могли добраться ни родные, ни адвокаты. Но именно потому, что мы получили документы из административного производства, все это вскрылось, и есть что обсуждать, есть какие вопросы задавать прокурорам.

– Вы один из адвокатов Станислава Клыха и Николая Карпюка, украинцев, которых судили за участие в чеченской войне. Можно ли проводить параллели между этим делом и делом "крымских диверсантов"?

– Безусловно, можно, хотя любая параллель условна. Я бы проводил параллель между ситуацией Захтея и Клыха. По-моему, она вполне очевидна даже по тому небольшому объему информации, который у нас есть о материалах этого дела. Нам же не показывают всего, что есть. Но даже сейчас понятно, что Захтей оказался в этом деле случайно. Фактически это был провал операции, которую проводила ФСБ. Они, действительно, рассчитывали поймать, вооруженных людей. Не поймали, более того, они потеряли своих двоих. И чтобы как-то отчитаться перед начальством, перед публикой и прикрыть свой чудовищный провал, они взяли таксиста, которого просто вызвали по телефону, попросили приехать и забрать пассажира. Они его взяли и объявили ему, что он член этой группы. Так что параллель прямая. Как никто всерьез не верит, что Карпюк и Клых могли быть в Грозном и участвовать в боевых действиях в 1994 году, так же и в этой истории, когда публика узнает больше о том, кто такой Андрей Захтей, что он там делал, боюсь, что все будет достаточно очевидным, – считает Новиков.

О том, как из Запорожской области в Крым попал Евгений Панов, его родственники узнали лишь недавно. Об этом рассказал брат Евгения Игорь Котелянец:

– Жене на его телефон позвонил кто-то, кого он хорошо знал, из какого-то волонтерского движения, с которым он сотрудничал, когда помогал украинской армии. Этот человек попросил забрать семью из Крыма на материковую Украину – семье кто-то угрожал. Позвонил кто-то из близких людей. Женя бы на это не согласился, если бы это был какой-то малознакомый человек. Это в духе Жени, если его просят сослуживцы. Особенно люди, которые прошли войну и вытаскивали друг друга с поля боя, они очень внимательно относятся к таким просьбам. Я предполагаю, что это мог быть либо кто-то из волонтерского движения, либо кто-то из сослуживцев, с кем Женя служил. Вопрос только в том, этот человек попросил сознательно или его использовали?

– То есть он поехал в Крым из Запорожской области?

– Женя территориально не так далеко от Крыма, он туда поехал на собственной машине. Он пересек границу, украинское КПП, находился в буферной зоне на российском КПП, и в момент, когда российские пограничники его проверяли, его попросили выйти из машины, он вышел, его ударили чем-то тяжелым по голове. Он описывает это так, что сначала потерял сознание, а когда потом пришел в сознание, почувствовал, что лежит лицом в луже крови собственной. Потом его повели в какой-то вагончик, из этого вагончика перевезли в какой-то подвал на севере Крыма, где держали четверо суток с мешком на голове, издевались над ним, пытали его. Потом уже продемонстрировали на российских федеральных каналах якобы его признание о якобы планировавшихся диверсиях. Его пытали с целью, чтобы он произнес то, что он произнес. На видео видно невооруженным глазом, что это эфэсбэшное склеенное видео. В Симферополе его пытали током – выбивали признания уже для второго видео. Мы не имели к нему доступа два месяца! Совершенно случайно пробился наш адвокат в Симферополе. Мы сразу же обнародовали данные о том, что Женю пытали, и на следующий же день из Симферополя его увезли в Лефортово. Мы неделю не знали, где он находится, и только благодаря ОНК и Зое Световой узнали, что брат находится в московском СИЗО Лефортово.

– Вы только что вернулись из Страсбурга с сессии ПАСЕ. Там были какие-то слушания по этому поводу?

– Мы рассказывали о политических заключенных, о крымских делах. Сделали акценты на двух историях с так называемыми "крымскими диверсантами" – первая история связана с моим братом, а вторая история, которая случилась в ноябре. Но особенно делегатов впечатлили наши рассказы о пытках, которые применяются. От 30-х годов НКВД в современной России недалеко ушли, те же традиции работают и сегодня, – рассказывает брат Евгения Панова Игорь Котелянец.

О том, что пытки с целью выбить признательные показания применялись и к Андрею Захтею, говорит его адвокат Ильнур Шарапов:

– После задержания к моему подзащитному применялись пытки. Как он мне рассказывал, таким образом из него выбивали признательные показания. Два дня его держали в каком-то месте и применяли электрический ток, то есть цепляли клеммы к ягодицам, к ногам, к рукам, к гениталиям. Мы сейчас подали заявление об этих преступлениях. Следственный комитет по этому факту проводит проверку, – говорит Шарапов.

И Андрей Захтей, и Евгений Панов сейчас находятся в СИЗО Лефортово. На условия содержания они не жалуются, рассказала Радио Свобода член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева:

– У Андрея Захтея мы были до Нового года, а у Евгения Панова в минувшее воскресенье. С того момента, как он прибыл в Лефортово, я бы сказала, что состояние его несколько улучшилось. Потому что вначале он был просто в шоке. У него был такой стресс, что было видно, прямо ноги подкашиваются. А сейчас он уже пытается как-то с этим тюремным бытом смириться, приспособиться к нему. Очень беспокоилась его мама, как ее сын там, и мы поэтому в первую очередь передавали от нее всякие вопросы. Она спрашивала, холодно ли ему, дошли ли теплые ботинки, – бытовые вопросы, которые тревожат любящих родителей. Он был тронут тем, что мама нам пишет, а также рассказал про своего рода флешмоб, который организовали близкие, – отправляли ему новогодние открытки с поздравлениями, и они дошли. Дошли, видимо, не все, но он сказал, что получил штук 20 таких открыток, – рассказывает Меркачева.

18 января стало известно о том, что еще одного "крымского диверсанта" Редвана Сулейманова обвинили в соучастии в ложном сообщении о теракте. Он находится под стражей в СИЗО Симферополя.

Источник: Радио Свобода 24.01.2017

Крымско-татарское национальное движение

Батальону «Аскер» обещают военные регалии - Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров пообещал боевикам батальона «Аскер» официальное присвоение номера военной части. Как сообщил в Facebook организатор блокады Крыма Ленур Ислямов, такое обещание Рефат ага дал активистам блокады Крыма во время встречи в Геническом районе Херсонской области. Власти Украины уже почти год избегают какого-либо признания крымскотатарского батальона, базирующегося на Чонгаре недалеко от границы с Крымом. Источник: Аргументы недели-Крым, 03.02.17

ЕС требует освободить адвоката крымскотатарского Меджлиса Эмиля Курбединова - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (EEAS) сказал, что административное задержание 26 января в Симферополе адвоката Эмиля Курбединова «продолжает тревожную тенденцию все более частых нападок по отношению к занимающимся важной работой правозащитникам крымских татар». «Права господина Курбединова должны уважаться и должно быть обеспечено его освобождение»,— отмечается в заявлении организации. В EEAS поясняют, что тема ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове «с момента его незаконной аннексии Российской Федерацией последовательно поднималась Европейским союзом». «В частности, права крымских татар были серьезно нарушены в результате запрещения деятельности меджлиса, их органа местного самоуправления, признанного "экстремистской организацией"»,— считают в европейской службе. Кроме того, в заявлении упоминается, что предъявленные зампредседателя меджлиса крымских татар (запрещен в России) Ильми Умерову обвинения в экстремизме «являются еще одним примером преследования его лидеров». «Мы ожидаем, что эти обвинения будут сняты и право господина Умерова на адвоката будет в полной мере соблюдено. Европейский союз так же продолжает призывать к полному, свободному и беспрепятственному доступу международных наблюдателей по правам человека на полуостров», — подчеркнули в EEAS. На прошлой неделе Железнодорожный райсуд Симферополя на 10 суток арестовал адвоката Эмиля Курбединова, которого обвиняют в распространении экстремистской информации в интернете. 30 января ФСБ предъявила обвинение члену Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ). Источник: Коммерсант, 01.02.17

Лутковская направила обращение омбудсмену РФ об аресте Курбединова - -- Об этом во вторник рассказал на пресс-конференции в Киеве глава секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко, передает Центр журналистских расследований. "Сейчас мы ожидаем соответствующей реакции. Надеемся на то, что реакция будет, и она будет однозначной - в защиту прав адвокатов, а также их клиентов, по делам которых они представляют интересы", - сказал Крикливенко. Он также подчеркнул, что арестом Эмиля Курбединова в Крыму были нарушены не только его права, но и права всех его подзащитных, которые временно остались без адвоката. "Выведение адвоката из дела в Крыму - сверхважный вопрос сегодня. Например, дело Ахтема Чийгоза (заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, обвиняется в Крыму якобы в "подготовке митинга 26 февраля", - ред.). И выведение из дела хотя бы на день профессионального защитника несет серьезные потери для фигурантов "дел". У нас нет времени изучать и выдумывать стратегию. Речь идет о часах, днях. Профессиональная защита должна работать в Крыму", - сказал Крикливенко. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 31.02.17

Турция инвестирует в жилье для крымских татар-переселенцев на Херсонщине – как сообщают украинские СМИ, на границе с аннексированным Крымом планируют построить коттеджные городки для вынужденных переселенцев из числа крымских татар. Данный проект будет инвестировать Турция, говорится в сюжете ТСН.В настоящее время турецкие инвесторы ждут выделения земли под застройку. Возводить дома планируют неподалеку от админграницы с Крымом, чтобы люди имели возможность поддерживать связь с родными. "Это не будет процесс переселения крымских татар из Крыма. Мы наоборот стараемся удержать их на родине. Но те, которые уехали и имеют сложности, мы хотим, чтобы они были ближе к Крыму и при деоккупации первыми вернулись к себе на родину", – говорит член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев. По информации Меджлиса, за более чем два года Крым покинули 30 тыс. крымских татар. Процесс миграции не останавливается и сейчас: крымские татары говорят, что российская власть сейчас делает все, чтобы сделать их жизнь на полуострове невыносимой. "Там сейчас мира нет, там сейчас как при Сталине – сосед соседа сдает. Сказал что-то – нет его, уехал. Сейчас там такая ситуация", – добавил Шевкиев. Источник: События Крыма, 01.02.17

Херсонские чиновники "раздербанили" деньги с меджлисовскими экстремистами и пообещали "возвратить Крым" -- В Геническом районе Херсонской обла-сти Украины прошел круглый стол "Взаимоотношения власти с региональным меджлисом крымских татар". В совещании украинских чиновников с вожаками запрещенной в Pоссии экстремистской группировки приняли участие вожак меджлиса, депутат украинского парла-мента Рефат Чубаров и глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев, из-вестный своими националистическими и русофобскими высказываниями. Чиновники в ком-пании экстремистов, присвоивших себе право выступать от всех татар Херсонщины, "подве-ли итоги выполнения государственной программы по поселению депортированных крым-ских татар" в регионе. При этом не сообщается, какая часть денег ушла на финансирование незаконных вооруженных формирований меджлисовцев, которые все еще мерзнут в херсон-ской степи у опустевших дорог к российской границе. Закончив считать деньги, потраченные совместно с меджлисовцами, чиновники устроили банкет, а Гордеев заявил, что "украинцы и крымские татары на Херсонщине объединены идеей деоккупации Крыма". Интересно, что накануне глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям и делам депортиро-ванных граждан Заур Смирнов отметил, что проживающая в Херсонской области Украины диаспора крымских татар хочет наладить сотрудничество с соотечественниками из Крыма в связи с положительными изменениями в вопросе реабилитации крымско-татарского народа. Также жители Херсонщины сообщают, что вожаки меджлиса теряют последнюю поддержку среди татар Херсонщины и тех представителей татарского этноса, которые покинули Крым, поверив меджлисовской пропаганде. Источник: "Новоросс.info" (novoross.info), 2017-01-31

ФСБ обвинила Умерова в экстремизме -- Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Cевастoполю предъявил обвинение Ильми Умерову в призывах к экстремизму. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и Cевастoполю. "Умеров ознакомился с постановлением о предъявленном обвинении. От дачи показаний отказался, сославшись на свои права по Конституции Россий-ской Федерации", - сообщили в ведомстве. По информации пресс-службы, Умеров обвиняет-ся в совершении преступлений по ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации). Материалы с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру РК для дальнейших процессуальных решений. "Заявлений, жалоб, замечаний в адрес следователей от Ильми Умерова не поступало", - отметили в пресс-службе УФСБ. Источник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 30.01.17

В Киеве исполком Всемирного конгресса крымских татар обсудил ситуацию в Крыму -- Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в Facebook, передает Центр журналистских расследований. Главной темой для обсуждения стало положение крымскотатарского народа в Крыму, а также стратегия публичной дипломатии крымских татар. "В контексте последних задержаний в оккупированном Крыму в повестку дня работы исполнительного комитета ВККТ включен вопрос о задержании адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиева", - написал Джемилев. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 28.01.17

Всемирный конгресс крымских татар намерен обратиться к США с докладом о ситуации в Крыму - Исполнительный комитет Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ) после девятичасового обсуждения положения крымскотатарского народа на территории Крыма принял ряд решений. Среди них – намерение обратиться к администрации США с докладом о проблемах Крыма и крымскотатарского народа, сообщает QHA. Кроме того исполком ВККТ намерен донести до общественности заявление касательно задержаний и арестов крымского татарина Сейрана Салиева и адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова. «В связи с 620-й годовщиной поселения крымских татар в Литве провести в данном государстве различные международные мероприятия, за которые отвечают члены исполнительного комитета Адас Якубаускас, Эсма Аджиева и Гульнара Бекирова. Решено также сделать взнос в размере одной тысячи евро на памятник к сотой годовщине независимости Литвы», – говорится в пятом пункте решения. В связи с сотой годовщиной первого Курултая крымскотатарского народа, согласно планам исполкома ВККТ, будут проведены различные мероприятия. В Киеве 28 января прошло седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар при участии председателя конгресса Рефата Чубарова, членов исполкома конгресса, ревизионной комиссии конгресса и представителей крымскотатарских диаспор из Турции, Румынии, Польши, Литвы, Кыргызстана. Заседание посетили крымскотатарские активисты Молодежного комитета при ВККТ. Источник: Крым Реалии, 02.02.17

Крымского муфтия обвинили в работе на российских силовиков -- Муфтий т.н. Духов-ного управления мусульман Крыма и Cевастoполя (Думкс) Эмирали Аблаев принял сторону российских силовиков, заявил крымскотатарский активист Энвер Шерфиев. "По имеющейся у нас информации, представители Духовного управления мусульман Крыма и Cевастoполя способствуют обыскам среди крымских мусульман и их арестам. От них исходят обвинения в терроризме и экстремизме в адрес крымских мусульман. Несмотря на то, что в марте 2014 года Эмирали Аблаев заявил, что он не даст в обиду ни одного человека из числа крымских татар", - отметил Шерфиев, передают События Крыма. По мнению общественника, в оккупированном Крыму при содействии Думкс развернута масштабная кампания по боpьбе с инакомыслием. "26 января 2017 года в Бахчисарае силовики ФСБ провели обыск и впоследствии арестовали гражданского активиста Сейрана Салиева. В тот же день сотрудники ФСБ арестовали адвоката Эмиля Курбединова. Также провели обыски в офисе адвокатов в Симферополе и дома у Эмиля Курбединова. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 31.01.2017

Социально-экономическая сфера

Крым вошёл в пятёрку лидеров среди регионов РФ по динамике уплаченных налогов и сборов в 2016 году - Крым вошёл в пятёрку лидеров среди регионов Российской Федерации в 2016 году по динамике полученных налогов и сборов. Этот факт отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв в интервью «Крымской газете». «За прошедший год в сравнении с 2015-м темп роста составил 125%. По динамике мы в пятёрке лидирующих регионов РФ. С точки зрения абсолютной цифры, поскольку не до конца ещё введены имущественные налоги с физических лиц, сопоставлять с другими субъектами сложнее», – сообщил Наздрачёв. Руководитель ведомства пояснил, что полное сопоставление с другими регионами невозможно, поскольку в республике существует своя специфика: в Крыму действуют специальные налоговые режимы с уменьшенными налоговыми ставками, а также введена свободная экономическая зона. Источник: Крыминформ, 03.02.17

25% участников СЭЗ в Крыму могут оказаться фэйком -- Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что четверть участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма не предоставила сведения о начале работы на полуострове. В связи с этим власти инициируют проверку их деятельности. "У нас достаточно большое число участников свободной экономической зоны не представили информации о начале своей деятельности. Мы с этой недели начинаем проверку", - заявил Андрей Мельников. По словам министра, число участников СЭЗ, которые не предоставили информацию о начале деятельности, может достигать 200. Андрей Мельников считает, что с ними надо разрывать отношения и в судебном порядке выводить их из свободной экономической зоны. Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Cевастoполе будет существенно изменен в первом полугодии. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. В свою очередь Сергей Аксенов назвал эту ситуа-цию неприемлемой. Источник: "Меридиан-Cеваcтополь" (meridian.in.ua), 31.01.2017

Между Крымом и Севастополем назревает война за Байдарскую долину - Застройщики Крыма могут получить выход в Байдарскую долину с питьевой водой, которой сегодня распоряжается только Севастополь. Такую возможность им дает наложение земель Ай-Петринского заповедника на административную территорию Севастополя. Пока власти Республики Крым не осваивают эти земли, проблем нет — но в будущем туда могут зайти девелоперы, и антропогенная нагрузка на долину вырастет. В правительстве Севастополя явно недооценивают «Кемску волость», но депутаты заксобрания настаивают на борьбе за участок. Севастополь может потерять ценные территории в пользу Крыма, если утвердить границы субъекта так, как этого хотят республиканские власти. Общая площадь спорного участка составляет более 300 гектаров, самый большой участок — в районе Фороса. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил замспикера заксобрания города Александр Кулагин. Он пояснил, что это произошло из-за ошибки Росреестра, который в апреле 2014 года неправильно нанес границы субъектов на кадастровую карту. Депутат заксобрания Юрий Круглов уточнил, что федеральное ведомство перепутало административные границы с лесными. «Росреестр не вносил на кадастр административных границ, — пояснил он «Примечаниям». — Росреестр внес границы лесные. И сейчас Республика Крым предлагает для удобства принять их за административные. Но этого делать категорически нельзя». По словам Круглова, если сейчас утвердить разграничение между двумя субъектами по Росреестру, а не по украинской кадастровой карте (на основании ФКЗ 6 за основу берется карта Украины — то есть административные границы, которые сложились на момент вхождения в состав РФ), то Севастополь может лишиться множества заповедных земель. В том числе, части земель Байдарской долины, которая является источником воды для всего города. Ранее южная граница административной территории Севастополя шла от вершины горы Тез-Баир (водораздел между Байдарской долиной и остальной частью Ай-Петринского плато) на север по горе Морчека. Росреестр сдвинул эту границу к горе Треугольник над Кастрополем. Из-за этого Севастополь теряет треугольник горно-лесного заповедника площадью порядка 400 гектаров. По Росреестру южная граница Севастополя, которая идет от Фороса, проложена линейкой примерно по верхней кромке яйлы. Она не повторяет форму главной гряды, срезая южные окончания яйлы — это еще один утраченный кусок Байдарского заказника.«Там большое количество ситуаций, когда южные части яйлы оказываются за границей Севастополя, — говорит Круглов. — Эта небрежность чревата последствиями. Кто может гарантировать, что на кромках яйлы не появятся такие же вещи [шалманы], как возле Ай-Петринской канатки? И тогда Севастополь уже ничего сделать не сможет. Это бомба замедленного действия».Линии Росреестра частично срезают даже часть Большой севастопольской тропы, где правительством города уже паспортизированы все точки.Новости об очередном назревающем споре между Севастополем и Крымом активно репостят официальные СМИ республики Крым, однако позиции властей РК по этой теме нет даже там. В правительстве Севастополя говорят, что позиция эта им известна: Симферополь будет настаивать на закреплении спорного участка за собой.Пока власти Республики Крым не осваивают эти земли, проблем нет — но в будущем туда могут зайти девелоперы, и антропогенная нагрузка на долину вырастет, опасаются в заксобрании. Заповедный статус земель не гарантирует этого: прецеденты застройки заповедников имеются в обоих субъектах.В правительстве Севастополя явно недооценивают «Кемску волость», но депутаты заксобрания настаивают на борьбе за участок. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уже заверил — ничего севастопольского Крыму не отдадим. Но ведь об аэропорте Бельбек и горе Гасфорта он говорил то же самое.Источник: Примечания, 31.01.2017

Половину сельских клубов Крыма снесут ради ДНК - В Крыму вдвое сократят число сельских клубов. Этот вопрос сейчас решается в министерстве культуры республики. Как передает корреспондент агентства «Новый День», сейчас проводится инвентаризация учреждений культуры. «Из почти 700 клубов, которые есть, реально нужно оставить 350-400, привести их в порядок, потому что некоторые – просто заброшенные здания, которые не подлежат восстановлению», – заявила министр культуры РК Арина Новосельская. В ведомстве считают, что лучше на месте подобных клубов построить Дома новой культуры, в которых одновременно разместятся библиотеки, клубы «и все, что необходимо для культуры на селе», – пояснила министр, уточнив, что ДНК будут сроить из легких конструкций. Будут ли эти ДНК всесезонными или смогут работать только в теплое время года, Новосельская не уточнила. Напомним, из 966 учреждений культуры Крыма сегодня 501 не отапливается, а 7 отапливаются частично. Источник: РИА новый день, 01.02.17

Керчане жалуются на массовые отключения электричества -- В домах жителей Керчи начали массово отключать электричество. Об этом рассказали сами местные жители. "Я вам доложу, что света не было больше часа - выключили свет в 17:54. По телефону диспетчера КРЭСа я дозвонился в 18:04. Мне было заявлено, что это аварийная ситуация, и в течение часа все будет подключено. При этом я наблюдал, что аварии происходят там, где нет объек-тов жизнеобеспечения. Аварийная ситуация действует как-то избирательно. Электричество было включено в 18:59. Я звонил товарищу, он живет в районе Буденного, через полчаса, как у нас включили свет - у него выключили и тоже также избирательно - где котельная - там нет аварии, а в других домах есть. Странная какая-то аварийная ситуация", - рассказал керчанин, передают События Крыма. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 31.01.2017

Предложения севастопольских ученых по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна поддержаны профильным комитетом Госдумы -- Предложения севастопольских экологов и гидробиологов по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна поддержаны профильным комитетом Государственной думы. Об этом в эфире Информационного канала Севастополя заявила кандидат биологических наук заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований им. Ковалевского РАН Наталья Мильчакова. "Наши предложения по регламентации дея-тельности, по созданию комплексной программы, управлению прибрежными зонами полу-чили поддержку и одобрение профильного комитета Государственной думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта в Севастополе. И, конечно, без поддержки президента РФ реализовать такую комплексную программу, найти ресурсы для ее выполне-ния, было бы достаточно сложно", - сказала Мильчакова. При этом она отметила, что по ито-гам текущего года ученые намерены "разработать концепцию рационального природополь-зования, чтобы сохранить биологическое разнообразие, улучшить состояние экосистемы у берегов Крыма и всего Азово-Черноморского бассейна"."В поручении президента РФ от 13 декабря 2016 года о разработке мер по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и о регулировании природопользования у берегов Крыма написано, что дорожную карту надо разработать до 31 марта", - уточнила Мильчакова. Источник: "Hовый Cевастополь" (new-sebastopol.com), 31.01.2017.

Крымским абонентам разрешили стать краснодарскими -- Крыму и Cевастoполю разрешат иметь единую телефонную инфраструктуру с Краснодарским краем. Такое решение готовит Минкомсвязи России, передают "Известия". Новый порядок позволит сотовым компаниям избежать проблем с ввозом и последующим обслуживанием в Крыму телекоммуникационной техники американского и европейского производства. Минкомсвязи России подготовило приказ, изменяющий требования к построению телефонных сетей. В новом проекте к Крыму и Cевастoполю приписан еще Краснодарский край. Фактически абонентов телефонных сетей полуострова разрешат считать краснодарскими - с общими телефонными кодами и т.п. В пресс-службе Минкомсвязи сообщили, что изменение связано с ликвидацией Крымского федерального округа и присоединением двух субъектов полуострова к Южному. Но в других случаях регламентация телефонных соединений никак не связана с федеральными округами. Использование единой инфраструктуры на три региона - это право оператора, а не обязанность, - отметил президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский. Источник: "8692.RU" (8692.ru/rss), 30.01.2017

В Крыму арестовали недвижимость практически у всех, кто когда-то брал кредиты -- В Крыму разгорелся скандал: глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе обвинил Фонд защиты вкладчиков и службу судебных приставов в нарушении прав человека. Как передает корреспондент РИА "Новый День", конфликт произошел на расширенном заседании Общественной палаты республики во время обсуждения вопроса об аресте имущества крымчан, ранее имевших задолженности в украинских банках и погасивших их до воссоединения Крыма с Россией. По данным члена ОП РК Александра Аматуни, всего арест уже наложен или его планируется наложить на 50 тысяч объектов недвижимости, находящихся в собственности крымских предпринимателей и частных лиц, из которых "может быть 1/9 часть на самом деле имеет какие-то долги". При этом многие о наложении ареста узнают совершенно неожиданно, к примеру - при попытке перезаключить договора в Госкомрегистре. "Самое страшное, что из-за ареста мы не можем регистрировать объекты по российским документам. Это ведет к тому, что предприниматели не могут получить лицензии на право деятельности, перерегистрироваться в рамках российского законодательства", - заявил Алек-сандр Аматуни. По его словам, глава Крыма Сергей Аксенов инициировал обращение в органы кадастра о необходимости организовать возможность регистрации "без права продажи, временно". Наибольшее возмущение у членов Общественной палаты Крыма вызвала позиция судебных приставов "Если вы действительно ничего не должны, докажите это". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-01-30

Крыму не хватает электричества: на полуострове начались массовые от-ключения света -- В Крыму заговорили о новом блэкауте: с наступлением хо-лодов на полуострове начались массовые незапланированные отключения элек-тричества. Как передаёт корреспондент агентства "Новый день", в Керчи уже несколько дней по вечерам обесточивается почти треть города. Энергетики объясняют ситуацию многочисленными поломками на линии, которые возни-кают из-за того, что жители в морозную погоду по максимуму используют обо-гревательные приборы и бойлеры. "Никаких графиков отключений у нас нет. Происходят аварийные ситуации. На устранение поломок уходит час-полтора. Мы не можем сказать, где будет отключение электричества сегодня", - заявили агентству "Новый День" в Керченском РЭС. На постоянные отключения света жалуются и в Симферопольском, Бахчисарайском и Нижегорском районах, в Ялте, Алуште, Судаке. В ГУП РК "Крымэнерго" говорят о том, что в часы утреннего и вечернего максимума потребление превышает 1300 МВт, что со-здает дефицит в энергосистеме. Оборудование, изношенное за время прошло-годнего блэкаута, не выдерживает таких нагрузок. Энергетики обещают, что уже к выходным, когда наступит потепление, незапланированных отключений станет меньше. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-01

Бородулина: Крыму до конца зимы не хватит газа -- Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила, что полуострову до оконча-ния зимы не хватит запасов голубого топлива. Как передает корреспондент РИА "Новый День", за последнее время потребление газа выросло на 30%. Первыми жертвами стали жители поселков Большой Ялты: с 29 по 31 января в 10-градусный мороз, из-за резкого снижения давления газа в Гаспре и Кореизе бы-ли остановлены котельные. "Те прогнозы, которые делал в начале декабря "Черноморнефтегаз" по плановому потреблению, не соответствуют тому, что они заявляли в начале года. Причем, изменения потребления газа составляют от 14% до 30%. Того объема, который мы купили, нам не хватит до окончания осенне-зимнего сезона", - заявила Бородулина. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил: если на полуострове возникнет дефицит газа, то проблема будет реше-на за счет поставок из Кубани. Как сообщал "Новый День", в начале декабря в Крым начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-01

На крымскую идею Путина уже ищут деньги -- Рабочая группа с участием сотрудников администрации Темрюкского района Краснодарского края оцени-ла состояние причалов, которые в будущем могут потребоваться для организа-ции морского сообщения между станицей Тамань и городом Керчь. Как сооб-щили в пресс-службе администрации района, на линию планируется поставить три судна вместимостью до 150 человек. Сообщение будет действовать с мая по октябрь, то есть во время курортного сезона. Ожидается, что именно у туристов данный маршрут вызовет особый интерес. "Сейчас для нас главное - решить вопрос финансирования, поскольку необходимы серьезные средства для оформления документации, подготовки причалов, обустройства необходимой инфраструктуры", - сказал генеральный директор ООО "Судоходная компания "Боспор Шиппинг" Николай Чепель. Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба "Арго" в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчи. На заседании президиума Госсовета 15 сентября пре-зидент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения меж-ду Сочи и крымскими курортами. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 1.02.17

Крымчане угрожают перекрыть федеральную трассу -- Крымчане, проживающие в селе Нижняя Кутузовка, пригрозили перекрытием федеральной трассы, если в населённом пункте не решат проблему подачи воды. Как рассказала одна из местных жительниц, в селе уже давно не могут наладить беспрерывное водоснабжение. "Вода подается по часам, она плохого качества. А недавно, с декабря, когда начались морозы, воды вообще не было, потому что замерзали трубы. Платим за воду мы 52 рублей за кубометр", - рассказала жительница Нижней Кутузовки. По словам женщины, обращения в администрацию Алушты с просьбами устранить проблему не принесли никаких результатов. На сегодняшний день подачу воды приостанавливают регулярно с 18:00 до 07:00. "Если мы не получим ответ, когда и как будет решена проблема с водой в селе, то идем перекрывать республиканскую трассу", - сказала она. Жители села вынуждены писать коллективное обращение и направить его главе Алушты. Отметим, что в конце минувшего года главный инженер алуштинского филиала ГУП "Вода Крыма" Тамара Панина заявила о том, что вода в Нижней Кутузовке подаётся круглосуточно. Источник: "!Nformer" (ruinformer.com/tag/Севастополь), 28.01.17.

В пограничных пунктах "Джанкой", "Армянск" и "Перекоп" откроют стоянки автобусов -- ГУП "Крымавтотранс" намерен открыть автобусные остановки на пропускных пунктах через крымско-украинскую границу Государственное унитарное предприятие "Крымавто-транс" рассматривает вопрос об открытии автобусных стоянок, а также билетных касс. Об этом сообщила пресс-служба "Крымавтотранса". Такое поручение транспортникам дал глава Крыма Сергей Аксенов. По мнению крымских властей, это поможет наладить регулярное ав-тобусное сообщение тем людям, которые захотят выехать на Украину или вернуться с Украины домой в Крым. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 28.01.17 г.

В Крыму задержали 17 членов ОПГ, подозреваемых в организации игорного бизнеса -- В Крыму задержаны 17 членов организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома. "С июня 2015 года по январь 2017 года трое подозреваемых организовали преступное сообщество, в которое вошли еще 14 человек, после чего незаконно проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также игрового оборудования, вне игровой зоны на территории Республики Крым в городах Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске, получив доход в сумме не менее 6 миллионов рублей", - сообщают силовики. В зависимости от своей роли, против задержанных возбуждены уголовное дела по статьям "организация и участие в преступном сообществе" и "незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере". Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Cевастoполю. В рамках расследования проведено 30 обысков в игорных залах и офисах, изъяты компьютеры, бухгалтерская документация и денежные средства. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-01-27

Госдума поддержала продление бесплатной приватизации жилья в Крыму и Cевастoполе до 2020 года -- 27 января, Государственная Дума Российской Федерации приняла законопроект о продлении до 1 января 2020 года срока бесплатной приватизации жилых помещений для граждан, проживающих на территориях Республики Крым и г. Cевастoполя. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Закон № 77072-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" принят в первом чтении. Источник: "8692.RU" (8692.ru/rss), 27.01.2017

В Симферополе комбикормовый завод пытались захватить рейдеры - В Симферополе неизвестные пытались захватить комбикормовый завод. Как передает корреспондент РИА «Новый День», попытка взятия завода силой произошла 27 января во второй половине дня: неизвестные с битами забаррикадировались в здании предприятия и пытались сменить замки. По сообщениям СМИ и пользователей социальных сетей инцидент связан с тем, что в настоящее время завод проходит перерегистрации в российском законодательном поле, а мужчины, захватившие здание, прикрывались украинскими документами. Захват не удался, так как рейдерам помешали правоохранители. Как сообщила РИА «Новый День» руководитель пресс-службы МВД Крыма Ольга Кондрашова, после того, как в органы внутренних дел поступила информация об инциденте на комбикормовом заводе, туда немедленно выехали правоохранители. «Оперативная группа на месте не допустила развития конфликта и нарушения общественного порядка», – сообщила Кондрашова. Сторонам конфликта рекомендовано обратиться в суд. Беспрепятственный проход на территорию предприятия восстановлен. Источник: РИА Новый день, 02.02.17

Бывший хозяин «Крымхлеба» решил вернуть предприятие, хлебопеки категорически против - Прежний собственник «Крымхлеба» хочет вернуться на предприятие в качестве инвестора. Коллектив категорически против. Как передает корреспондент РИА «Новый День», две недели назад вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что имущество ГУП РК «Крымхлеб» останется в республиканской собственности, так как предприятие является стратегическим объектом. При этом он не исключил, что его модернизация может быть произведена за счет инвестора. Инвестор не заставил себя ждать: тут же на сайте Керченского горсовета появилась информация о том, что есть желающие вложить 183,5 млн руб в Керченский хлебокомбинат. А всего в планах инвестора – вложение 1,6 млрд руб в обновление производственных мощностей и инфраструктуры всех крымских хлебопекарен. Однако перспектива модернизации за счет частного инвестора крайне не понравилась коллективу предприятия. И глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев сообщил, что рабочая группа не нашла данную идею интересной для города: Керченский хлебокомбинат развивается, самостоятельно. Сегодня на ту же тему высказался директор Феодосийского филиала ГУП РК «Крымхлеб» Андрей Лебедев: «мы развиваемся, у предприятия хорошие перспективы без инвесторов». РИА «Новый День» задалось вопросом: откуда взялся инвестор, если он никому не нужен? Оказалось, и в Керчи, и в Феодосии отказались от услуг одного и того же человека – бывшего собственника «Крымхлеба», о котором у хлебопеков остались плохие воспоминания. По словам источника агентства, «теперь он ходит и вводит в заблуждение республиканское правительство».Источник: РИА Новый день, 02.02.17

Госсовет Крыма вычеркнул из муниципального списка лишние общежития. Некоторые – вместе с людьми - С лёгкой руки крымских парламентариев 4 феодосийских общежития попали под гриф «ДСП» вместе с жителями и уходят в ведение минобороны. Около 700 человек «гражданских» могут выселить. Как сообщал «Новый День», в декабре 2014 года общежития, расположенные на территории Крыма, решением Госсовета республики были переданы из республиканской в муниципальную собственность. С тех пор произошло много событий: оказалось, что некоторые из общежитий существуют только на бумаге, другие представляют собой дощатые сараи, в которых когда-то ночевали сборщики яблок, и муниципалитетам такая головная боль не нужна. Поэтому списки передаваемого имущества два года корректируются. В Феодосии сложился свой сюжет – несколько многоэтажных домов числятся на территориях военных городков. И хотя самих городков давно нет, свои права на эту территорию предъявило Министерство обороны. Жители домов имеют постоянную регистрацию по месту проживания – не в комнатах, а в квартирах. Но год назад их уведомили, что они должны представить все необходимые документы, подтверждающие связь с Министерством обороны России. Кто не смог – а таких большинство – получили уведомления о необходимости освобождения жилплощади. В состоянии стресса и неопределенности живут обитатели четырех общежитий (около 700 человек) – другого жилья у них нет. Сегодня Госсовет принял поправки к своему старому постановлению 397-1/14. Из списка общежитий, переданных тогда муниципалитетам, исключено несколько жилых помещений в разных районах Крыма и восемь общежитий – в том числе, те самые четыре феодосийских. Как сказано в постановлении, «в связи с передачей объектов в федеральную собственность в ведение Министерства обороны РФ в соответствии с распоряжением Совмина Крыма от 14 апреля 2015 года № 336-р/6 дсп, от 2 июня 2016 года № 587-р/41 дсп». Мелкая приписка «дсп» означает, что распоряжения не публикуются в открытых источниках, предназначены для служебного пользования. На заседании сессии Госсовета решение не обсуждали, включив его в «пакет» вместе с другими. Этим же постановлением из старого списка исключено еще полтора десятка объектов, два из них – в связи с отсутствием, третий – в связи с отказом сессии сельсовета принять его. Источник: РИА Новый день, 02.02.17

Органы власти и управления

С кадрами решили – «Всё!» В Крыму готовится масштабная кадровая чистка - Работа большинства глав районных и городских администраций Крыма не соответствует требованиям, предъявляемым Госсоветом республики. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер напомнил, что главы администраций Алушты и Бахчисарайского района недавно лишились своих должностей и предупредил, что это не последние отставки: «У нас очень большой уровень недоверия к действующим главам администраций, которые ещё занимают свои места. По итогам прошлого года в полной мере только четыре главы администрации выдержали экзамен по всей сумме факторов, включая освоение бюджета, реализацию социально-экономических программ на местах, оценку их избирателями, результаты выборов». Мнение руководства парламента о работе глав администраций полностью совпадает с позицией главы республики Сергея Аксёнова, предупредил Константинов. Точно останутся работать главы Первомайского, Черноморского, Раздольненского районов и города Красноперекопска. Остальных скоро могут попросить на выход: «Я думаю, до конца квартала мы должны определиться, кому мы ещё даём карт-бланш на очередной политический рабочий сезон, а кому нет, чтобы не испытывать терпение избирателей», – заявил спикер. Константинов хотел бы расстаться и с пятой частью депутатов, которые год назад струсили во время энергетической блокады, но пока неясен механизм, который позволит лишить их мандатов: «В разведку мы с ними не пойдём. Уж точно мы с ними не пойдём в дальнейшие политические проекты, такие, как выборы 2019 года. Сотрудничество с такими людьми бессмысленно! Объявим, кто эти 20%, которые не хотят работать, надо посмотреть, что с ними делать!». В местных ячейках партии «Едина Россия» тоже не все складывалось хорошо, некоторые секретари не допускают партийной конкуренции. В результате после выборов в Госдуму там прошла массовая ротация, теперь две трети секретарей на местах – новые люди. Источик: РИА Новый день, 02.01.17

Путин назначил нового прокурора Крыма - Президент России Владимир Путин назначил Олега Камшилова на должность прокурора Республики Крым. Об этом говорится в соответствующем указе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить на пятилетний срок прокурором Республики Крым Камшилова Олега Анатольевича", - говорится в документе. Ранее первым прокурором Крыма после воссоединения республики с Россией была Наталья Поклонская, но в сентябре прошлого года она стала депутатом Госдумы от "Единой России". С этого момента обязанности прокурора республики исполнял Андрей Фомин. Источник: ТАСС, 02.03.17

В Крыму юристов муниципалитетов обвинили в саботаже и диверсии -- В Совмине Крыма создадут юридическую службу, призванную следить за пра-вильным оформлением судебных исков. Как передает корреспондент РИА "Но-вый День", глава РК Сергей Аксенов обвинил юристов, представляющих в су-дах интересы муниципалитетов, в сговор с недобросовестными застройщиками. На эту мысль наталкивают очень специфические исковые заявления, лишаю-щие администрацию всяких шансов на выигрыш. Аксёнов привел в пример ре-альные дела, с которыми он накануне ознакомился. Например, в одном, аргу-ментируя необходимость сноса строения, ссылаются на то, что в 2004 году на территории Крыма не действовал такой-то закон Российской Федерации. Все, включая судей, смеются, иск администрация проигрывает, самострой остается на месте. "Некоторые пишут, что поскольку согласования по каким-то примор-ским зонам были в Киеве, то Кабинет министров Украины надо рассматривать как потерпевшее лицо", - цитирует документы Аксёнов. Это не случайные ошибки юристов, убеждены в Сомине: в городах существует такая практика. Чтобы исправить ситуацию, премьер и спикер парламента договорились, что будут сами изучать подобные судебные дела: "Будем брать сопровождение, в Совете министров создаем юридическую службу, которая будет все это кон-тролировать, потому что ущерб от деятельности таких бездарных, а зачастую коррумпированных юристов еще больше! Там, где им нужно, они ходят на каждое заседание, можно увидеть их прямую заинтересованность ". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-02

Глава Крыма уделил время защите и обвинению. Сергей Аксенов дал показания против Ахтема Чийгоза Глава Крыма Сергей Аксенов дал свидетельские показания на суде по делу зампреда Меджлиса (организация запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года в Симферополе, в ходе которых погибли два человека. Господин Аксенов отвечал на вопросы защиты и прокурора больше трех часов. Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов считает, что показания главы Крыма не доказывают вину его подзащитного. Пресс-секретарь Сергея Аксенова Екатерина Полончук рассказала “Ъ”, что глава Крыма был вызван в Верховный суд Крыма в качестве свидетеля по делу Ахтема Чийгоза. «Он максимально ответил на все вопросы, эта процедура заняла больше трех часов»,— сообщила она. Сергей Аксенов на своей странице в Facebook написал, что дал суду все пояснения: «Естественно, защита пытается доказать, что Чийгоз не является организатором и находился на площади перед крымским парламентом по своим личным делам. На мой взгляд, это неправда». Глава Крыма ходатайствовал, чтобы дальнейшее рассмотрение дела проходило без его участия, но если к нему будут дополнительные вопросы, готов на них ответить. 26 февраля 2014 года на площади возле Госсовета Крыма прошли два митинг— пророссийский (партии «Русское единство», которую возглавлял Сергей Аксенов) и Меджлиса крымскотатарского народа. Из-за потасовки между участниками акций началась давка, в которой погибли два человека, еще 79 получили травмы различной степени тяжести. В организации массовых беспорядков обвиняется зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз. Он был арестован 29 января 2015 года и находится в СИЗО в Симферополе. Позже были задержаны еще шесть человек, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Одному из них, Эскендеру Небиеву, уже вынесен приговор — два с половиной года условно с двухлетним испытательным сроком. В суд Сергей Аксенов был вызван как свидетель обвинения. Он заявил, что 25 февраля 2014 года имел «оперативную информацию» о том, что Меджлис собирается захватить здание Госсовета (на тот момент Верховного совета) Крыма. Чтобы этого не допустить, к стенам парламента пришли несколько сотен бойцов «народного ополчения» и был собран митинг «Русского единства». Господин Аксенов сообщил, что на митинге 26 февраля со стороны Меджлиса видел несколько десятков красно-черных флагов (флаги УПА), а в толпе присутствовали несколько десятков украинских националистов-радикалов. Когда около 200 человек ворвались в здание Госсовета, отметил глава Крыма, в холле их встретили Рефат Чубаров (председатель Меджлиса) и Ахтем Чийгоз, которые не предприняли никаких действий для их выдворения из здания. Целью митинга Меджлиса Сергей Аксенов назвал попытку сорвать заседание Госсовета. Из показаний Сергея Аксенова следует, что Ахтем Чийгоз имеет непосредственное отношение к некорректному поведению части митингующих. «При этом на вопрос, что ему известно о действиях Чийгоза и насилии, о действиях Чийгоза и попытке ворваться в здание (Госсовета.— “Ъ”), о действиях Чийгоза и распылении газа,— ничего конкретного Аксенов пояснить не смог»,— сказал адвокат Николай Полозов. Он считает, что показания главы Крыма «противоречат видеоматериалу с места событий» и «не доказывают вину Ахтема Чийгоза» в организации массовых беспорядков. Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов сказал “Ъ”, что процесс по делу Ахтема Чийгоза затянулся. В суде выслушали показания примерно 20 свидетелей обвинения, и, по словам активиста, никто из них не смог привести доказательства версии следствия и прокуратуры о том, что именно зампред Меджлиса руководил массовыми беспорядками у стен Госсовета. «Все обвинение строится на показаниях неких тайных свидетелей, которых никто, кроме судей, не видел. А доверия к суду у меня нет»,— сказал “Ъ” господин Джелялов. Он отметил, что «несколько десятков человек готовы дать показания в защиту господина Чийгоза». Источник; Комерсант, 01.02.17

Мэр Симферополя признан одним из худших -- В рейтинге эффективности работы мэров городов РФ за 2016 год, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев занял 81 место из 88 возможных. Об этом во вторник, 31 января, сообщил сайт "Сейчас в Крыму". В рейтинг вошли главы 88 городов России - это руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти наиболее крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Тольятти и Сочи. Рейтинг мэров состоит из трёх групп. Градоначальников из первой группы (1-25 места) эксперты считают лидерами, из второй (26-63 места) - середнячками, из третьей (64-88 места) - аутсайдерами. Все новости Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 31 января 2017

Овсянников VS Аксенов: "разборки" на уровне полуострова -- По нашему мнению, первым "открыл огонь" С. Аксёнов, председатель Совмина АРК. 31 августа он приехал в Севастополь, чтобы провести встречу политсоветов партии "Единая Россия" Крыма и Cевастoполя по вопросам межпарламентских отношений и социально-экономического развития. Интересно, что на встречу не были приглашены врио губернатора Севастополя и руководство Заксобрания. Последние крайне болезненно отнеслись к визиту С. Аксёнова, видимо, расце-нив действия руководителя Крыма как попытку показать "кто в доме хозяин". Кстати, целый ряд политологов сходились в мнении о том, что визит С. Аксёнова действительно отражал намерения последнего навязать Севастополю идею объединения с Крымом в один субъект РФ. Естественно, "захватнические" действия Симферополя без ответа не остались. Первый ответный залп состоялся по трассе "Таврида", в этот же день, 31 августа. Врио губернатора Д. Овсянников сумел убедить вице-премьера правительства РФ Д. Козака о том, что севастопольский участок этой трассы будет идти по своему маршруту, а не по симферопольскому плану (о чём ранее существовала договорённость между С. Меняйло и С. Аксёновым). И если по автотранспорту Севастополю удалось отстоять свои интересы, то по другим видам транспорта это явно не получается. Сначала о ж/д. В сентябре 2015г. железнодорожный вокзал Севастополя со всеми объектами инфраструктуры был передан в собственность республики Крым. Причём безвозмездно. С авиасообщением поначалу всё складывалось не так безнадёжно. Врио губернатора Севастополя боролся за создание второго гражданского аэропорта в Крыму в Бельбеке, под юрисдикцией Севастополя, для чего предлагал перераспределить соответствующие средства ФЦП. Аргументы С. Аксёнова сводились к тому, что использование аэропорта "Бельбек" "накладно и неэффективно", а средства ФЦП необходимо вложить в развитие аэропорта "Симферополь". Было принято предварительное решение в пользу Севастополя, с тем условием, что за 2 месяца город найдёт инвестора. Надёжный инвестор, по нашему мнению, не был найден, не была также просчитана туристическая логистика, а потому победили симферопольцы. 22 декабря зам. главы Минэкономразвития РФ С. Назаров заявил, что ввод гражданского сектора аэропорта Бельбек в эксплуатацию ожидается до 2019 г, подразумевая, что средства ФЦП пойдут Симферополю. Впрочем, Д. Овсянников заявил, что "я эту идею (севастопольский аэропорт - авт.) никогда не брошу". Между тем, на нескольких других направлениях у врио губернатора Севастополя есть успехи, вызвавшие немалое раздражение у властей Крыма. И правда: отзывать свой подарок - это странновато. В данном случае это пакет акций "Генбанка", который в августе 2015 г. Севастополь безвозмездно уступил Крыму, а в октябре 2016 г. забрал обратно, пользуясь тем, что сделка по передаче не была юридически завершена. Почему забрал? Новые власти Севастополя выяснили, что данные акции стоят ни много ни мало, а 600 млн рублей. И их якобы можно продать, т.е. "такая корова нужна самому". Аналогичная история случилась и с другим подарком - детским лагерем им. Комарова. В этом лагере наличествует 27 Га очень дорогой земли в Форосе, рыночная стоимость которой доходит до 200 млн долларов. Летом 2015г., в рамках договора о передаче крымских объектов севастопольцам, а севастопольских - крымчанам, лагерь был передан в собственность республики Крым. Что взамен общественности не сообщили. И точно также, как и в истории с "Генбанком", юридически всё оформить не успели, а потому точно также, как и в истории с "Генбанком", вернули собственность назад. Злые языки, однако, утверждают, что есть некоторое имущество и ресурсы, переданные в Крым, и которые вернуть не удастся. Они имеют в виду генераторы, которые получал Севастополь во время отключений электроэнергии в декабре 2015 г. и которые передал в ряд крымских энергетических компаний; а также саму электроэнергию, которую будет производить строящаяся севастопольская ТЭС, а поставлять Севастополю "Крымэнерго". Совершеннейшей чепухой, на первый взгляд, на фоне вышеприведенных фактов выглядит противостояние Севастополя и Крыма по вопросу курортного сбора, т.е. платы с туристов, которую планировали ввести в виде эксперимента в курортных местностях РФ. И если С. Аксёнов на соответствующем совещании в ноябре с.г. был "за" введение этого платежа в Крыму, то Севастополь устами зам. губернатора Ю. Кривова высказался "против". Дескать, " в регионе нет ни одного санатория, а подавляющая часть малых отелей находится в тени". Интересно, что если Севастополь уходит из эксперимента, то это делает бессмысленным и участие в нём Крыма! А это уже не чепуха, а лишение Крыма приличных денег… Ответный удар Крыма был сокрушающим! Река Кокозка - вот где С. Аксёнов смог отыграться пополной. По последним сведениям, идея, заложенная в ФЦП, о перекрытии реки Кокозка для дополнительного снабжения Севастополя водой, кардинально пересмотрена. Чего и добивалось руководство Крыма, не желавшее ради города-героя ограничить водоснабжение жителей Бахчисарайского района. Теперь вместо относительно простого решения в виде перекрытия реки, Правительству Севастополя предстоит сделать технико-экономическое обоснование как минимум пяти различных мероприятий по добыче дополнительной воды (на которых мы здесь останавливаться не будем), на что уйдёт значительное время и значительные средства. Год 2017 - продолжение борьбы Не успел начаться новый год, как Д. Овсянников сделал ход "в пику" не только Симферополю, но и Минэкономразвитию РФ, выведя своего представи-теля в ранге зам. врио губернатора из состава наблюдательного совета "Дирекции по управ-лению ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым", мотивируя своё реше-ние "неэффективностью" работы сего органа. Как видим, отношения между С. Аксёновым и Д. Овсянниковым развиваются не лучшим образом. Между тем, в ходе встречи президента РФ В. Путина и глав Севастополя и Крыма, прошедшей 19 августа 2016 г., президент при-звал их работать "рука об руку". Надеемся, что главы субъектов региона последуют указа-нию главы государства - от этого жители полуострова только выиграют. Источник: "Объек-тив" (obyektiv.press), 30.01.17

Деньги на аэропорт не должны быть отданы Крыму, - Белик -- У Севасто-поля должен быть свой гражданский аэропорт "Бельбек", на его реконструкцию Минэкономразвития, если займёт соответствующую позицию, может дать 1,7 миллиарда рублей в рамках ФЦП. Об том журналистам сообщил депутат Госу-дарственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. "До 18 марта 2014 года са-молёты летали из "Бельбека", а сейчас не летают. В чём логика?" - сказал пар-ламентарий. По его мнению, 1,7 миллиарда рублей, которые в рамках ФЦП раз-вития Крыма до 2020 года предусматривались на развитие гражданского секто-ра "Бельбека", не должны быть отданы Республике Крым как на строительство нового терминала аэропорта "Симферополь", так и на превращение "Бельбека" в филиал симферопольского аэропорта. Источник: "ForPost" (sevastopol.su), 2017-02-01

Заместитель председателя Феодосийского горсовета подал в отставку -- Заместитель председателя Феодосийского городского совета Сергей Форостян покинул занимаемую должность по собственному желанию. Соответствующую информацию он озвучил в рамках 68-й сессии городского совета Феодосии. Форостян был избран на пост зампредседателя Феодосийского городского совета в декабре 2014 года. В декабре минувшего года на одной из сессий горсовета Форостян заявлял о желании покинуть занимаемую должность, однако тогда депутаты его отставку отклонили. Источник: "Крыминформ" (www.c-inform.info/news), 30.01.17

Глава администрации Феодосии поручил подчинённым активно помогать следствию в деле задержанного за взятку начальника управления ЖКХ - Глава администрации Феодосии Станислав Крысин поручил подчинённым оказывать максимальное содействие полиции в расследовании по делу руководителя феодосийского управления городского хозяйства, задержанного за взятку, а также заявил, что «неприкасаемых» в городе нет. Соответствующее заявление Крысин сделал в ходе внеочередной 68-й сессии городского совета Феодосии. «Как в Республике Крым, так и в Феодосии неприкасаемых нет. Эта работа проводилась, проводится и будет проводиться дальше. Предупреждаю всех – буду оказывать максимальное содействие для выявления таких фактов», – сказал он и поручил своему первому заместителю Матвею Соломатину и начальнику отдела кадров оказывать полное содействие правоохранительным органам в расследовании. Руководитель феодосийского управления городского хозяйства и природопользования Андрей Тютрин был задержан 25 января сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю с поличным при получении взятки в сумме 200 тыс рублей, которую вымогал у предпринимателя за покровительство. Источник: Крыминформ, 31.01.17

Аксенов хочет пересадить чиновников в маршрутки -- Глава Крыма Сергей Аксенов предложил на законодательном уровне обязать чиновников в Симфе-рополе добираться до работы на общественном транспорте. Это связано с жа-лобами местных жителей на невозможность дождаться маршруток по вечерам, было сказано на совещании с главами администраций муниципальных образо-ваний республики. По словам заместителя министра транспорта РК Александра Рыбака, ведомство провело мониторинг и выяснило, что перевозчики не вы-полняют свои обязательства перед муниципальным образованием Симферополя в части перевозок после 20:00. В свою очередь Аксенов поручил министерству транспорта собрать совещание и найти пути решения проблемы. "Если не найдем решения, будем предлагать городским чиновникам и депутатам доби-раться на работу только общественным транспортом. Владимир Андреевич (Константинов, спикер парламента, - ред), давайте официально хотя бы на два месяца запретим пользоваться автомобилем", - добавил Аксенов. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 1.02.17

В Крыму шокированы «скидкой» для мэра Ялты на проживание в государственном санатории - Пока крымские отельеры поднимают цены, пытаясь выжать из туристов последние соки, местные чиновники за сущие копейки располагаются в самых «кошерных местах» с видом на самые раскрученные достопримечательности полуострова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские общественники выяснили, сколько платит глава администрации Ялты Андрей Ростенко за проживание в одном из корпусов государственного санатория «Жемчужина» с видом на «Ласточкино гнездо»: около 29 тысяч рублей в месяц. Соответствующую информацию, полученную из прокуратуры, опубликовал в Facebook общественник Александр Талипов. «По данным прокуратуры, с 1 июня 2015 года и по настоящее время, а это 20 месяцев, Ростенко заплатил 518 тысяч рублей. Даже если взять самую минимальную цену за номер в сутки в санатории в 2300 рублей (в санатории «Жемчужина» так, согласно прайсу 2017 года, стоит самое дешевое койко-место в несезон – прим. НД), это почти 7 тысяч в сутки (мэр Ялты занимает 3 помещения, не считая санузла и кухни – прим. НД) или около 210 тысяч в месяц. Интересно, каким образом и за какие заслуги можно получить такую скидку на проживание?», – написал Талипов. Кстати, общественник подчеркивает, что надзорное ведомство так и не предоставило ему информацию касательно того, кто проживает в других помещениях корпуса и какие суммы они за это отдают. По данным СМИ, Андрей Ростенко с семьей расположился в корпусе так называемой генеральской дачи, в советское время ставшей одним из излюбленных мест для отдыха командующего Объединенными вооруженными силами Организации Варшавского Договора генерала Якубовского. Территория корпуса является закрытой, организован отдельный пляж. Примечательно, что ранее сам глава администрации отказался называть журналистам точную сумму, в которую ему обходится жилье в «Жемчужине», ограничившись фразой «я плачу за проживание и за коммунальные услуги». Источник: РИА Новый день, 02.02.16

Константинов прогнозирует побег из Украины еще одного президента - Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов полагает, что президенту Украины Петру Порошенко придется в скором времени оставить свой пост: уйти добровольно или сбежать. Его комментарий информагентству Rambler News Service цитирует пресс-служба Госсовета Крыма. «Я думаю, ему придется свой пост оставить: или сбежать, или добровольно уйти. Все его заявления – это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. Да они мало кого интересуют уже и на Украине, и в Российской Федерации. На них никто не обращает внимания. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши – от этого ничего не изменится. Этот человек как политик «умер» для крымчан давным-давно за те преступления, которые он совершил. А как политик украинский он «умрет» в этом году», – заявил глава Госсовета Крыма. Константинов связывает свой прогноз относительно завершения политической карьеры Порошенко с невыполнением Украиной Минских соглашений и изменением структуры власти в США. «Он знает, что наступает ответственность, и время для ответственности наступило неожиданно быстро по их меркам, – отметил глава Госсовета Крыма, подчеркнув, что Минские соглашения для Украины невыполнимы. – «Для него выполнить Минские соглашения – совершенно самоубийственная вещь. Не для того они приходили к власти военным переворотом, чтобы раздавать полномочия. Понятно, что они готовы обвинять кого угодно». Также глава Госсовета республики заявил, что призывы украинского президента то к ужесточению антироссийских санкций, то к их отмене никак не соотносятся с реальной политической ситуацией. Источник:Крыминформ, 03.02.17

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

В Крыму десантники РФ вновь подрались с местными жителями – ГУР

В оккупированном Крыму продолжаются случаи бесчинств и противоправных действий российских военнослужащих в отношении гражданского населения полуострова, в особенности против крымских татар. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook, передает Центр журналистских расследований. «30 января с.г. в одном из кафе города Армянск произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно десантной дивизии (Тула) ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря, и местными жителями. Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей крымскотатарской национальности», - отметили в разведке. Как сообщалось, в середине января дислоцирующиеся в оккупированном Крыму военнослужащие 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно десантной дивизии ВС РФ, пребывая в состоянии алкогольного опьянении, подрались с гражданскими. При этом командование подразделения пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителям военной полиции.Источник: ЦЖР, 02.02.17

Ипотека не встраивается в оккупированный Крым -- В оккупированном Крыму всерьез озаботились проблемой ипотечного кредитования. В 2017-2018 годы поставлена задача увеличить выдачу ипотеки в совокупности до 60 млрд руб., за 11 месяцев 2016 года банки выдали всего 1,3 млрд руб. Банки готовы наращивать выдачи, но в Крыму нет необходимого количества объектов недвижимости, поскольку с кредитованием застройщиков на санкционном полуострове дела обстоят еще хуже. Исправлять ситуацию придется за счет средств федерального бюджета. О том, что в конце 2016 года был проведен ряд совещаний с участием крымских банков, руководителей Минстроя, т.н. Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и "властей" Крыма, рассказали участники рынка. По их словам, обсуждались, в частности, проблемы ипотечного кредитования в регионе. "По результатам совещания глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать программу развития ипотеки в Крыму и в рамках этой поддержки одобрить до-капитализацию тем крымским банкам, которые в этом нуждаются",- рассказал один из участников совещаний, передает Коммерсантъ. По сути, речь идет о том, чтобы три ключевых игрока банковского рынка полуострова - РНКБ, Генбанк и банк "Россия" существенно увеличили выдачу ипотеки. "Сейчас объем выдачи ипотеки в Крыму составляет всего 0,3% от потребности населения",- рассказал один из участников совещания. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 30.01.2017

Кого РФ записала в террористы -- Федеральная служба по финансовому мониторингу включила 19 фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" в перечень действующих террористов и экстремистов РФ. В список попали также журналист Николай Семена, зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, народный депутат Украины Рефат Чубаров и координатор Гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов. Это следует из самого перечня, который размещен на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу России. Примечательно, что в списке числятся люди, обвинения которым еще не были подтверждены судом (кроме троих мусульман - Рустема Ваитова, Нури (Юрий) Примова, Руслана Зейтуллаева, Ферата Сейфуллаева, - которые уже были этапированы из ростовского СИЗО отбывать наказание). Перечень, куда вошло менее семи тысяч человек, был сформирован в соответствии с положениями 6-й статьи Федерального закона РФ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804. QHA Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 31.01.2017

Сотрудник парка «Тайган» сравнил действия российских силовиков с гестапо - Сотрудник парка львов «Тайган» Виктор Парфененко рассказал, что в ночь на 28 января российские силовики его избили, требуя дать показания. По словам мужчины, он «до сих пор не может прийти в себя от испытанного шока». «Меня били по голове, в грудь, в пах. Били дверью. Грозили, что порвут мои документы, мое удостоверение личности, а потом закроют на трое суток в камере и будут там со мной разбираться. Требовали, чтобы я дал показания, что умершего волонтера парка львов «Тайган» погрызли тигры. Это был просто кошмар наяву. Мне казалось, что я не в кабинете правоохранителей, а в застенках гестапо. Это была и физическая и психологическая пытка», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Виктор Парфененко. Кроме этого, по словам мужчины, полицейские, устроившие ему пытки, были пьяны. «Такого, что случилось со мной, не может быть в правовом государстве. Это просто беспредел», – отметил он. Парфененко не уверен, что его семье теперь безопасно оставаться на территории Крыма, несмотря на то, что «они были на хорошем счету у Зубкова». Ранее сообщалось, что супруги Парфененко являются гражданами Казахстана. Источник: Крым Реалии, 30.01.17

Сотрудники парка «Тайган» просят защиты от «беспредела российских силовиков» - В объединении «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» заявляют, что проведенные в ночь на 28 января допросы в Белогорском райотделе полиции, в отношении сотрудников парка «Тайган», содержали элементы физического и эмоционального давления. Коллектив парка просит у прокуратуры и общественности защитить их «от произвола российских силовиков», об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала секретарь общественного объединения Галина Ломакина. «Сегодня ночью всех сотрудников парка львов «Тайган» по факту смерти Максима Яковлева несколько часов допрашивали представители Белогорского РОВД. Некоторых допрашивали с особым пристрастием, применяя физическое насилие и психологическое давление, запугивая и заставляя признать, что Максима Яковлева покусали тигры, а не собаки, что противоречит действительности. Но, видно, такая действительность не устраивает стражей закона», – рассказала Ломакина. Сотрудников «Тайгана» возмутили также репортажи российских государственных СМИ о ситуации в парке. «Мы возмущены действиями полиции по запугиванию нашего коллектива, также нас возмущает однобокость репортажей государственных СМИ, где подается лишь одна точка зрения – негатив в отношении парка и его владельца Олега Зубкова. Такого в правовом государстве быть не может», – считает сотрудник парка Леокадия Перевалова. Представители российских правоохранительных органов информацию в открытых источниках не комментируют.Источник: Крым Реалии, 02.02.17

В Керчи предприниматели угрожают перекрыть переправу - В среду, 1 февраля, на центральном рынке в Керчи прошел митинг предпринимателей из-за аренды, подскочившей с 18 до до 44 тысяч рублей. На возмущенную толпу администрация рынка отреагировала лишь через громкоговоритель, сообщает портал «КерчьФМ». Предприниматели заявили, что готовы перекрыть паромную переправу, чтобы на них обратили внимание и снизили тариф. «Если они не предпримут меры, то мы перекроем переправу. Мы будем ходить ручейком, как раньше было при Украине и трасса не будет работать», ‒ говорят они. Также они сообщили, что если им не снизят аренду, они будут вынуждены поднять цены на товар. Однако это только ухудшит ситуацию, и многим придется закрыть свой бизнес. Администрация рынка не вышла к предпринимателям на митинг, однако по громкой связи объявили, что завтра состоится собрание. Источник: 15 минут, 02.02.16

Жадность фраера погубит: крымские отели подняли цены на 30-50% -- Крымские отели сегмента "три звезды" выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма - до 57% в плюс к ценам 2016 года. Как передает корреспондент агентства Новый День, 27 января в ходе вебинара с представителями турбизнеса т.н. министр курортов оккупированного Крыма Сергей Стрельбицкий раскритиковал ценовую политику отельеров. "Отели "три звезды" на Южном берегу Крыма повысили цены на 22,5%, Западный Крым - на 57,1%, Восточный Крым - на 30,3%", - сказал он и добавил, что в сегменте "четыре звезды" рост цен составил 21%, 17% и 8,7% соответственно. По мнению "министра", подобная ценовая политика приведет к оттоку туристов в сторону частного сектора, а заверения отельеров о готовности снизить цены, если рынок их не примет, отрицательно скажутся на деловом имидже курортного Крыма. "Надо учиться у коллег в Сочи: они четко ориентируются в рынке и устанавливают конкурентоспо-собные цены", - считает Стрельбицкий. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 28.01.2017

ФСБ запретила крымчанам писать Путину? -- Власти Крыма и российские спецслужбы ограждают Кремль от писем крымчан, возмущенных произволом чиновников. Совмин и региональные силовики тщательно фильтруют исходящую информацию, создавая на полуострове "виртуальную реальность" якобы всеобщего благоденствия. В минувшее воскресенье жители Гурзуфа провели митинг против незаконных действий "администрации" лагеря "Артек". Дабы "власти" Ялты не запретили мероприятие, организаторы заявили, что митинг проводится в "поддержку" политики президента России. На самом деле люди потребовали вернуть поселку 40 гектаров земли, прекратить строительство лагеря "Солнечный" и провести публичные обсуждения проектов развития "Артека". Людей фактически выбросили из собственных домов. Кроме этого, у жителей отобрали пляж "Гуровские камни" Как известно, "руководство" детского лагеря при содействии "властей" Крыма систематически ограничивает права населения Гурзуфа. Еще летом прошлого года местные жители протестовали против включения в границы "Артека" жилого массива, в котором проживало около полторы тысячи человек. Людей фактически выбросили из собственных домов. Кроме этого, у жителей отобрали пляж "Гуровские камни". Назначенный Москвой "директор" лагеря Алексей Каспржак при содействии "совмина" лишил жителей и гостей поселка доступа к акватории "Артека". Местного жителя Николая Родионова, как и многих других, возмутили подобные действия. На митинге он тряс письмом, написанным в адрес российско-го президента Владимира Путина. В жалобе он требовал от главы РФ отменить все решения "властей" и руководства "Артека", касающиеся интересов Гурзуфа. Жители обвинили "администрацию" лагеря в краже "сотен миллионов" бюджетных денег, заявив, что Алексеем Каспржаком должна заняться российская генпрокуратура. Участники митинга встретили такое заявление одобрительными возгласами. Родионов сообщил, что ему известно о нескольких подобных письмах от жителей Гурзуфа, но ответ из Москвы они не получили. "Видимо, до президента наши письма не доходят. Еще один мой знакомый, который работа-ет на 154-м причале, попытался отослать письмо Путину. К нему пришли ФСБшники, потребовали от него забрать письмо из почты обратно, и чтобы он больше никуда ничего не посылал. Видимо, над этим еще и контроль осуществляется? Не позволим мы так контролировать себя!" - возмутился житель Гурзуфа. Жители поселка систематически жаловались в Кремль на действия ялтинских "властей" и руководства лагеря. … Список можно продолжать до бесконечности. Суть проблемы в том, что весной 2014 года кремлевская пропаганда убеждала крымчан в их некой "особой ценности" для России. Жители полуострова писали в администрацию президента, а после удивлялись, почему их проблемы никому не интересны. Теперь же выяснилось, что наиболее активные жалобщики попали в поле зрения ФСБ. Ничего уди-вительного в действиях российских силовиков нет. Из утечек в федеральные СМИ известно, что администрация российского президента обязала губернаторов присылать отчеты об общественно-политической ситуации в регионах каждую неделю. Ранее их готовили ежеме-сячно. В Кремле всерьез опасаются социальных катаклизмов на фоне углубляющегося эко-номического кризиса. Сомнительно, что сотрудники ФСБ решились бы отлавливать "про-фессиональных жалобщиков", не имея поддержки со стороны руководства ведомства Крым - специфический регион. Судя по информационному контексту, "власти" полуострова и силовики систематически рапортуют в Кремль, что местные жители якобы прекрасно себя чувствуют в "родной гавани"; недовольство высказывают только украинцы и крымские татары, на которых фабрикуют дела за "терроризм" и "экстремизм". Сомнительно, что сотрудники ФСБ решились бы отлавливать "профессиональных жалобщиков", не имея поддержки со стороны руководства ведомства. Подобный политический тон задал руководитель регионального управления ФСБ Виктор Палагин. В начале 2015 года он заявил журналистам, что в Киеве якобы разработали проект "Крымский гамбит". Суть его заключалась в интеграции в крымскую "власть" проукраински настроенных граждан для дискредитации "российского" полуострова. Но до сих пор спецслужбы не разоблачили ни одного "украинского саботажни-ка". На полуострове жесткими административными методами создают "виртуальную реальность", угрожая и запугивая всех, кто может нарушить картину всеобщего благополучия. Произошло именно то, о чем сторонников "референдума" предупреждали в начале аннексии: обменяв свободу на обещания лучшей жизни, адепты "Крымнаша" остались без денег и гражданских прав. Источник: "Меридиан-Cеваcтополь" (meridian.in.ua), 27.01.2017

И рыбку съесть, и в Крыму осесть: ВМСУшники тоскуют по квартирам на полуострове -- Российские военные в Крыму занимают бывшие служебные квартиры офицеров ВМС Украины, посетовал в эфире одесского "7 канала" командующий ВМСУ Игорь Воронченко. "В Крыму у нас осталось более 300 квартир служебных. И где-то половина офицеров, кото-рые вышли на материковую часть, не изменили присяге, оставили эти квартиры. Есть такие случаи, когда производился захват этих квартир со стороны министерства обороны РФ, ФСБ. Последний случай Феодосии - бывшего командира батальона морской пехоты квартира Ан-дрея была захвачена", - посетовал главный украинский флотоводец. Источник: "Навигатор-Крым" (politnavigator.net), 27.01.2017

Администрация "Артека" сносит старое мусульманское кладбище - По распоряжению руководства детского центра "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище. Об этом сообщил ялтинский общественник и журналист Сергей Сардыко. По его словам, работы по сносу начались 26 января. В этой связи общественники обратились в полицию Ялты, крымский комитет по охране культурного наследия и комитет "госсовета" Крыма по межнациональным отношениям. "Разрушительное строительство вроде приостановили. Ждем объяснений от МДЦ "Артек", – отметил Сардыко. По сообщениям жителей Гурзуфа, под снос попало историческое кладбище "Гурзуф-азиз", где похоронен мусульманский святой. "В Крыму всего три азиза. Жители Гурзуфа звонят и пишут заявления в полицию. Кладбище не тронули ни при СССР, ни при Украине. Раньше здесь были видны плиты с арабской вязью, потом кладбище заросло. Выросло много туполистной фисташки, занесенной в Красную книгу. Строители говорят, что тут будет огромный спальный корпус для нового лагеря "Солнечный". Но в народе ходят упорные слухи, что место расчищают для гостей и спонсоров "Артека", – отмечают местные активисты. Источник: События Крыма, 02.02.17

Руководитель Приватбанка пояснил, как могут быть возвращены средства крымским вкладчикам - Вопрос возвращения крымским клиентам Приватбанка вкладов, заблокированных на счетах крымских отделений финучреждения после оккупации Крыма весной 2014 года, будет рассматриваться в Министерстве финансов Украины в связи с недостатком финансов у самого банка. Об этом заявил глава правления государственного Приватбанка Александр Шлапак в комментарии агентству QHA, сообщает Центр журналистских расследований. «Да, надо возвращать средства крымчанам. Но хочу напомнить, что Приватбанк потерял в Крыму 13 млрд активов, по которым сегодня на РФ подано в суд в Гааге. Активов, с помощью которых мы будем возвращать обязательства, пока нет. Для этого, возможно, надо будет говорить о дополнительных капиталах - это около 14 млрд», - сказал Шлапак. Он отметил, что процедура возврата средств крымским вкладчикам может быть запущена по той же схеме, которая ранее использовалась для возврата крымских вкладов государственных Ощадбанка и Укргазбанка. «Подчеркиваю, активов крымских у нас физически нет. Это можно сделать только за счет допустимой докапитализации банка, так как это сделали с Ощадбанком, с Укргазбанком. Там правительство докапитализировало эти банки на сумму потерянных крымских активов. Мы подготовили соответствующее письмо в Министерство финансов, это в его компетенции, и в правительство, о том, что есть готовность докапитализировать банк на эти активы. В случае проведения к докапитализации, мы выплатим все обязательства перед крымскими вкладчиками», - отметил Шлапак. Говоря о решениях судов, постановивших вернуть средства крымским вкладчикам Приватбанка, он подчеркнул ,что банк полностью выполняет возложенные на него судоамиобязательства. «Все судебные решения исполнены. Нет такого, что Приватбанк не выполнял решения суда. Бывшие менеджеры судились до последнего по каждому вкладчику, и где дела были проиграны, после того, как решение вступило в силу, были выплачены средства. Это сумма около 150-190 млн. грн. Размер наших обязательств, если привязать его к сегодняшнему курсу доллара, получается больше 9 млрд грн. Это огромная сумма для банка, если просто взять и отдать обязательства», - сказал глава правления Приватбанка. Напомним, в марте 2014 года после оккупации Крыма Россией Приватбанк блокировал счета, которые открывались и обслуживались отделениями на полуострове. Был прекращен доступ и остановлены любые операции по депозитным, текущим, социальным счетам физических и юридических лиц – крымских клиентов банка. Заблокированными оказались 8 млрд. 215 млн. гривен, принадлежащих 790 тысячам частных и 12 тысячам корпоративных клиентов Приватбанка. При этом пострадали не только крымчане, а также граждане Украины, постоянно проживающие на материке, и иностранцы, у которых были открыты счета или депозиты в Крыму. 18 декабря 2016 года Кабмин Украины принял решение о переходе самого большого в стране коммерческого банка ПАО «Приватбанк» в собственность государства. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк» и с этого момента банк официально стал государственным. НБУ посоветовал крымским вкладчикам повторно обратиться в головной офис национализированного государством Приватбанка по поводу возврата своих средств, заблокированных на счетах крымских отделений финансового учреждения после оккупации Крыма весной 2014 года. Источник: ЦЖР, 03.02.17

Статью «Безразличны Киеву, интересны ФСБ. Жизнь Украинского культурного центра в Крыму: лекции, детские рисунки и «приветы» от спецслужб» в издании «Новая газета» от 03.03.17 – см. приложение 3

Приложение 1

ФСБ против адвокатов

Радио Свобода, 30.01.2017, Антон Наумлюк

Российские спецслужбы два дня подряд проводили в аннексированном Россией Крыму задержания и аресты адвокатов, что позволило международным наблюдателям заявить об ухудшении ситуации с правами человека на полуострове. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, вице-президент международной правозащитной организации Freedom House Роберт Герман и, конечно, официальный Киев. Свое заявление о недопустимости преследования защитников готовит Польская палата адвокатов.

25 января на выходе из гостиницы в Симферополе был задержан московский адвокат Николай Полозов. Его доставили на допрос в качестве свидетеля. На следующий день был задержан, а к вечеру арестован на 10 суток адвокат Эмиль Курбединов. "Фактически Россия, продолжая игнорировать призывы мировой общественности... и нарушая свои обязанности, как государство-оккупант, пытается лишить незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму граждан Украины последней правовой помощи, оказывая откровенное давление на их адвокатов", – резюмировала итоги двух дней спикер МИД Украины Марьяна Беца. При этом наблюдатели в самом Крыму давление на адвокатов отмечают с 2014 года и признают, что в рамках политических процессов правовая помощь адвокатов имеет не такое уж и большое значение.

"ВКонтакте" с адвокатом

Утром 26 января в Бахчисарае сотрудники ФСБ прибыли домой к крымско-татарскому активисту Сейрану Салиеву для проведения обыска. В постановлении суда было указано, что это "осмотр помещения" и перечислены статьи Уголовного кодекса, причем ни одна из них не применялась в отношении Салиева. Силовики искали в доме запрещенную литературу, имеющую отношение к партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", признанной в России террористической. "Я говорю старшему в маске: "Почему вы не ищете похищенного Эрвина Ибрагимова, почему не занимаетесь расследованием погибшего Решата Аметова, а занимаетесь преследованием крымских татар? – рассказала мать Сейрана Салиева Зодие, ветеран крымско-татарского национального движения. – Собаку я не хотела пускать в дом. У нас принято разуваться у порога, а они собаку в дом привели". У Салиевых изъяли два мобильных телефона и увезли активиста в суд. На процессе его интересы представлял адвокат Айдер Азаматов, который сообщил, что Сейрана Салиева судили по 20.3 и 20.29 статьям Административного кодекса за размещение в соцсетях песен чеченского барда Тимура Муцураева. Его песня "Иерусалим", внесенная, как и многие другие, в список экстремистских материалов, – заглавная в фильме Алексея Балабанова "Война".

Последние массовые обыски в Бахчисарае проходили в мае 2016 года, когда четверых крымских татар задержали по обвинению в причастности к "Хизб ут-Тахрир". Салиев тогда забежал в мечеть и объявил по громкоговорителю о начале обысков. У домов, оцепленных силовиками, собралось несколько сотен человек, родственников и соседей. Салиев после этого был признан районным судом организатором несанкционированного митинга и оштрафован.

В этот раз, сразу после сообщения о начале обыска у активиста, из Симферополя в Бахчисарай выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. Их остановили по дороге сотрудники ДПС, Курбединова задержали и увезли обратно в Симферополь, в здание Центра по противодействию экстремизму. Задержание адвокаты показывали в прямом эфире через Facebook, которым Курбединов пользовался очень активно. "Адвокаты становятся и блогерами, и журналистами. Это, конечно, совершенно неправильно. Для этого есть профессионалы, но, к сожалению, есть вакуум информации о наших подзащитных, который нужно заполнять", – объяснял свою активность в соцсетях адвокат. В это же время обыск начался в его адвокатском офисе и дома, оформлен он был также как "осмотр помещения" и проводился, согласно постановлению суда, в рамках расследования по статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Подобное обвинение предъявлено задержанным в рамках дела "Хизб ут-Тахрир", которых, в том числе, защищает Курбединов. Но ему самому обвинение в терроризме не предъявлялось, и статус его в связи с обыском остался неизвестным. В офис для присутствия во время обыска приехал Семедляев, силовики изъяли компьютеры и документацию, несмотря на адвокатскую тайну. Домой к Курбединову поехала правозащитник Лиля Гемерджи.

Адвокат Джемиль Темишев попытался попасть в квартиру, но его не пускали 40 минут, пока не приехал следователь ФСБ. После этого адвокат зашел внутрь, а малолетних детей Курбединова разрешили забрать из квартиры.

К этому времени в подъезде собралось несколько десятков крымских татар. "Вам самим не стыдно, – спрашивали они у блокирующих квартиру спецназовцев. – Вы же слышите крики женщин из квартиры, что вы за мужчины?" Силовики в масках молчали. К матери Курбединова вызвали скорую помощь, выйдя из квартиры, врач сказал, что состояние женщины "нормальное". В подъезде начали читать молитвы, закончили криками "Аллах Акбар". Спецназовцы не выдержали и вызвали автозак Росгвардии. Через двадцать минут в подъезд зашли бойцы в шлемах, броне и с оружием. "Вы зачем приехали сюда? – спрашивали их татары. – Нас от этих вооруженных людей в масках охранять?" Бойцы заняли все лестничные площадки подъезда, оперативники все снимали на камеру.

Темишев вышел почти сразу, после того как его пустили, сказал, что есть постановление суда и обыск проводится в рамках закона, если не считать, что его не пускали в квартиру. Это успокоило наблюдателей, а через час все направились в Железнодорожный райсуд, куда привезли Курбединова.

В суде адвокат Константин Рустемов, представлявший интересы Курбединова, ознакомился с материалами дела и сообщил, что его задержали и намерены судить по все той же статье КоАП 20.3 за перепост 2013 года (еще до аннексии Крыма Россией) фотографий с митинга "Хизб ут-Тахрир", который проходил в Симферополе. В Украине партия не запрещена, в Крыму проводила свои мероприятия открыто и легально. Фотографии с митингов можно найти у многих жителей Симферополя. "Нужно быть большим фанатом Курбединова, чтобы просмотреть его страницу аж до 2013 года", – иронизировал Рустемов. Курбединова привезли в полицейском внедорожнике и долго не выводили, пока не приехал спецназ, чтобы организовать "коридор". У суда к этому времени собралось около сотни крымских татар. В зал суда разрешили пройти пятерым родственникам, прессу председатель суда запретила пускать вовсе. Журналистов пустили лишь после угроз написать коллективную жалобу в Верховный суд, на входе у всех изъяли фототехнику.

"Вину признаю частично, – заявил Курбединов. – Я действительно допускаю, что мною была размещена эта запись в социальной сети. Тогда, в далеком 2013 году, в Симферополе проходило много митингов "Хизб ут-Тахрир", и я мог разместить видео и фотоматериалы. Но ни о какой пропаганде речь не идет. Тогда "Хизб ут-Тахрир" не была запрещена в Крыму, действовала легально. Я разместил и забыл об этом. Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее. Какого-то умысла не было. Я просто забыл об этой записи".

Представляющий обвинение старший оперуполномоченный майор полиции Ренат Шамбазов попросил приобщить к материалам дела выписки со страницы Курбединова в Facebook, но судья решила ограничиться страницей "ВКонтакте". Ренат Шамбазов в январе 2016 года задержал и угрожал "подвалом" журналисту Заиру Акадырову, освещавшему судебный процесс по делу "26 февраля" о "массовых беспорядках" в феврале 2014 года у здания Верховного Совета Крыма. Адвокат Дмитрий Сотников предположил, что брат полицейского, работник ФСБ Артур Шамбазов в феврале 2015 года задерживал активиста Майдана Александра Костенко. После задержания у активиста оказалась сломанная рука, которую он рискует потерять: в колонии ему не оказывают необходимой медицинской помощи.

"16 января 2017 года был установлен факт публичной демонстрации символики и пропагандистских изображений террористической организации "Хизб ут-Тахрир" на странице социальной сети Курбединова "ВКонтакте", – зачитала обвинение судья Татьяна Белинчук. – Символика размещена 6 июня 2013 года. 26 января 2017 года был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП". Курбединов попросил судью назначить штраф, Бельничук удалилась в совещательную комнату. Ее не было больше часа. В это же время в Бахчисарае судья, который рассматривал дело Салиева, к которому не доехал Курбединов, тоже ушел думать над решением. "Все нормально, я в суде", – успокаивал адвокат жену, которая дозвонилась ему в суд. Через двадцать минут Курбединова арестовали на 10 суток, Салиева в Бахчисарае – на 12.

Российские СМИ в этот день распространяли заявление председателя Госкомнаца Крыма Заура Смирнова о том, что в Бахчисарае ФСБ проводит операцию по ликвидации ячейки "Хизб ут-Тахрир". Телеканал РЕН-ТВ пошел еще дальше и вместе с новостью о задержании Сейрана Салиева опубликовал видео обыска, снятое ранее в Москве: оружие, взрывчатка, которые не имели отношения к Салиеву и вообще не находились в Бахчисарае. Опровержения от Смирнова после того, как стало известно, что Салиева арестовали за административное правонарушение, не последовало. "Многие обвиняют нас в том, что мы политизируем нашу деятельность, но такой тон задаем не мы, а Федеральная служба безопасности. Они сами политизируют эти дела и получают соответствующую реакцию от защиты", – говорил Эмиль Курбединов до своего ареста. "Российская власть сейчас ставит своей задачей, прежде всего, зачистить защитников по этим уголовным делам. Я не исключаю, что в отношении Эмиля в конечном итоге будет возбуждено уголовное дело. Все это происходит на фоне абсолютного молчания со стороны Федеральной палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что, безусловно, развязывает руки российским силовикам", – заявил в своем обращении в поддержку Курбединова адвокат Николай Полозов. Федеральная адвокатская палата действительно никак не отреагировала на преследование Курбединова, в квартире которого зарегистрирована местная адвокатская палата. Объяснением, почему силовикам понадобилось устранить на 10 дней адвоката, который ведет большинство резонансных дел на полуострове, может быть ситуация с фигурантом дела "крымских диверсантов" Редваном Сулеймановым. Курбединов защищал и его. Днем ранее Киевский районный суд Симферополя отказался продлевать арест Сулейманову, сославшись на то, что подсудность дела, где ущерб указан в несколько миллионов рублей, относится к Верховному суду Крыма. Учитывая, что следствие должно было обратиться за продлением ареста за семь дней до окончания срока, а арест Сулейманова был определен до 30 января, было понятно, что ФСБ пропустило сроки. На это обстоятельство указал во время заседания суда Курбединов, Киевский суд доводы принял, и заниматься Сулеймановым не стал. На следующий день Курбединова арестовали, и сразу тот же Киевский суд по неизвестным основаниям продлил арест Сулейманову до конца февраля, как этого и просило следствие. По словам родных Сулейманова, о заседании никого не известили, в суде присутствовал адвокат по назначению, ошибка следователей ФСБ была устранена.

Молчаливый пикет Полозова

Адвокат Николай Полозов смотрит на ситуацию с арестом Курбединова шире, считая, что российские власти стремятся оставить крымских татар и жителей полуострова без независимой юридической защиты. За день до ареста Курбединова самого Полозова задержали сотрудники ФСБ и доставили к следователю для допроса по делу зампреда Меджлиса Ильми Умерова, которого обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России в интервью телеканалу ATR. Полозов прилетел утром с заседания ПАСЕ, где рассказывал, в том числе, о преследованиях адвокатов в Крыму. "Ноу-хау российской власти в Крыму в том, что преследованию подвергаются не только активисты, не только крымские татары, но и те люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей защищают их. Давление идет на адвокатов, что вообще недопустимо, – говорил Полозов в ПАСЕ. – Происходили нападения на офисы крымских адвокатов, моих коллег, которые работают в Крыму. В отношении меня решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мою профессиональную активность на территории полуострова. ФСБ, расследуя дело Ильми Умерова, зампреда Меджлиса, бывшего вице-спикера Крымского парламента и бывшего вице-премьера Крыма, намеревается подвергнуть меня, как адвоката, допросу, по обстоятельствам, которые мне стали известны в связи с оказанием ему юридической помощи. Это противоречит не только законодательству России, не только ее Конституции, но и Европейской конвенции о правах человека... Данная позиция является не инициативой отдельных крымских чиновников, это является централизованной позицией, которая идет из Москвы. Российская власть сейчас серьезно нарушает права не только политзаключенных, но и адвокатов, которые выполняют свои обязанности. Помочь людям, которые находятся сейчас в оккупированном Крыму, можно, только оказывая консолидированное дипломатическое давление на российскую власть на любых уровнях".

Следователь ФСБ предупредил Полозова, что согласно постановлению суда его могут доставить для допроса принудительно. Адвокат с решением не согласился, обжаловал его, и окончательно в силу оно до сих пор не вступило. Силовики решили не дожидаться этого и задержали Полозова: шесть человек остановили его на выходе из гостиницы, завели в фургон автомобиля и доставили в здание ФСБ. Здесь его продержали два часа, записывая на камеру полное молчание в ответ на вопросы следователя. Полозов нарисовал плакат "Молчит в соответствии..." – дальше идет перечисление статей законодательства, почему он не отвечает, и показывал его каждый раз, когда следователь пытался что-то у него спросить. Через час Полозов подошел к окну, увидел адвоката Эдема Семедляева и журналистов, прибывших к ФСБ, помахал им рукой. Следователь заволновался, допрос закончился.

– Я рассматриваю это не как принудительное доставление на допрос, а как похищение. Никаких законных оснований в действиях сотрудников ФСБ нет, – заявил Полозов, когда вышел из здания ФСБ. Тем не менее допрос был зафиксирован следствием, составлен протокол, который Полозов отказался подписать, а это значит, что из статуса защитника он переведен в статус свидетеля, и адвокатом в деле Ильми Умерова быть не может. Еще один адвокат зампреда Меджлиса Курбединов был на следующий день арестован на 10 суток. Когда Умерова пригласили в ФСБ получить обвинительное заключение перед тем, как дело уйдет в суд, кроме занятого Семедляева, адвокатов у зампреда Меджлиса уже не нашлось. "В конечном счете вопрос ставится ребром: либо я прекращаю работу в Крыму, либо меня давят дальше вплоть до уголовного преследования с последующим лишением статуса, – написал Николай Полозов после инцидента с допросом. – И здесь явно видна проблема не только и не столько адвоката Полозова, а в целом взаимоотношения органов власти и общества, независимым институтом которого является адвокатура. Иными словами, если общество и адвокатская корпорация не готовы защищать адвокатскую тайну и гарантируемые Конституцией России права, может быть, они и не нужны?"

"Дежурные адвокаты" ФСБ

На следующий день после ареста Курбединова почти тайно Киевским райсудом был продлен срок ареста фигуранту дела "крымских диверсантов" Редвану Сулейманову. По версии следствия, он организовал связь неизвестному, который сообщил о готовящихся терактах в Симферопольском аэропорту, на железнодорожном вокзале, переправы в Керчи и на других объектах. Никакой взрывчатки не было, и дело квалифицировали как соучастие в ложном сообщении о теракте с ущербом в несколько миллионов рублей. Интересы Сулейманова в суде представляет адвокат Эмиль Курбединов. Долгое время адвоката у Сулейманова не было, и все следственные действия с ним проводились под присмотром адвокатов по назначению. Тогда же было записано "признательное" видео, на котором Сулейманов рассказывает, что был связан с группой "крымских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея, задержанных летом 2016 года по подозрению в подготовке терактов в Крыму и сейчас находящихся в Москве. И Панов, и Захтей позднее рассказывали о пытках, с помощью которых у них выбивали "признательные" показания, а также о том, что к ним намеренно не пускали независимых адвокатов – следователи приглашали своих адвокатов, которые призывали соглашаться с любым обвинением. В середине ноября адвокат Александр Попков приехал в Бахчисарайский ИВС, чтобы найти Дмитрия Штыбликова, "крымского диверсанта", задержанного 9 ноября по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. Попков подписал соглашение с родными Штыбликова и неделю пытался его увидеть. За день до этого севастопольский адвокат Оксана Железняк сумела найти своего подзащитного Владимира Дудку, задержанного по тому же обвинению вместе с Алексеем Бессарабовым и Штыбликовым, в Бахчисарайском ИВС. "Кроме меня там была адвокат по соглашению Оксана Акуленко. Я пыталась поговорить со своим подзащитным наедине, мне этого сделать не дали", – рассказала Железняк. Акуленко в Крыму известна как адвокат по назначению в большинстве дел, которые инициирует ФСБ. Каждый раз, когда у "федералов" возникает необходимость в адвокате во время следственных действий, она оказывается "дежурным". Она же "защищает" интересы двух крымчан, бойцов АТО Александра Керниса и Алексея Лысенко, обвиняемых в попытке подрыва прокуратуры Крыма. Оба они заочно арестованы, на суде их государственным адвокатом выступала Акуленко. Попков приехал в Бахчисарай, предполагая найти здесь Штыбликова. "Прошел в ИВС, стою. Дежурный позвонил начальнику, спросил у него, что делать. Потом развернул листочек, там три фамилии – Штыбликов, Дудка, Бессарабов. Отказался впускать", – написал Попков из здания ИВС. Понимая, что в Крыму статус адвоката не защищает от преследования силовиков, Попков просил журналистов подстраховать его, пока он будет внутри. В итоге к нему вышел сотрудник и заявил, что Штыбликов отказывается от услуг Попкова, следователь ФСБ позже показал ему записку, где почерком Штыбликова действительно написан отказ. Сокамерникам Штыбликов рассказал, что отказаться от адвоката его принудили силовики. Вместо Попкова следователь ФСБ пригласил к Штыбликову адвоката Армана Петросяна. Вечером с ним встретился брат Штыбликова Алексей, который рассказал, что ни он, ни его арестованный брат никогда этого адвоката не знали. "Появился вдруг новый адвокат по соглашению, которое заключено еще якобы 11 ноября, – рассказал тогда Алексей Штыбликов. – На данный момент мы не можем попасть к брату, а адвокат утверждает, что все отлично, он в СИЗО и уже давно. Адвокат появился ниоткуда, с семьей и Дмитрием не знаком. Ему позвонил следователь ФСБ. Сегодня я имел с ним небольшую встречу, высказал предубеждение, что не доверяю таким адвокатам. Он пытался убедить, что здоровье брата в порядке, все великолепно. Доверия к этому адвокату у нас точно нет. Только давлением мы можем объяснить отказ Дмитрия от нашего адвоката. Возможно, он подписал то, что ему сказали подписать". Арман Петросян, адвокат, эксперт научного совета Госсовета Крыма, свое появление в деле "крымских диверсантов" тоже не объяснил. Сказал только, что следователь ФСБ ему озвучил: "Штыбликов назвал вашу фамилию". В интервью в мае 2014 году Петросян говорил о событиях на Украине: "То, что к власти пришла хунта, – это несомненно. Независимо от того, признают этот факт Европа и США. У них свои политические и экономические игры, прикрытые двойными стандартами. Когда власть запрещает многочисленным народам пользоваться своим языком, когда одна нация объявляется исключительной, когда власть позволяет себе уничтожать своих же граждан из-за жизненно важных разногласий, это тоже фашизм, это тоже геноцид! А уж кому-кому, а нам, армянам про геноцид куда больше известно, чем тому же Яценюку или Ярошу… Если власти в Киеве – пусть даже нелегитимные – не услышат голоса юга и востока Украины, то они, помимо народного проклятия, получат обвинение в развале Украины, поскольку подтолкнут юго-восточные области к выходу из состава Украины". В декабре родные Штыбликова официально известили адвокатскую палату, что оплачивать услуги Петросяна, которому не доверяют, не станут. Ответа от палаты не поступило, а потом и Петросян перестал выходить на связь. Никакой информации о том, что происходит со Штыбликовым, у родных нет, передачи они носят в Симферопольское СИЗО. На единственном свидании, организованном Петросяном, Штыбликов "настойчиво уговаривал родных оплатить услуги адвоката". Практика отказа в допуске независимых адвокатов к подзащитным в делах, которые инициирует ФСБ, в Крыму используется силовиками постоянно. Эмиля Курбединова не пустили к "диверсанту" Евгению Панову. "Мы написали заявление в Федеральную службу безопасности, и нам пришел краткий ответ, что Панов от нас отказался. Потом один из наших коллег прошел к Панову, взял от него письменное объяснение, что над ним действительно проводили пытки во время следствия. "От Курбединова и Семедляева меня вынудили отказаться", – написал он в объяснительной", – рассказал Курбединов. Кроме прямого недопуска для устранения адвоката используют и суды, которые охотно выносят отвод защитникам. Курбединову, например, дали отвод в деле троих арестованных по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир" на основании того, что их "интересы противоречат друг другу". "Это полная чушь, потому что ни один из них не давал показаний, они все отказались по 51-й статье. И об их интересах знал только я как адвокат", – пояснил адвокат. Все трое арестованных пытались обжаловать это решение, как и сам Курбединов, но в итоге его к защите все равно не допустили. "Тебе намекают, что ты ведешь себя не так, как нужно. Намеки эти поступают через твое ближайшее окружение, коллег, знакомых, друзей. На них выходят силовики, и тебе передается. Адвокаты в нынешних реалиях имеют очень мало инструментов, – говорил Курбединов за несколько месяцев до своего ареста. – На начинающих адвокатов это, может быть, и влияет, хотя это зависит от человека. В совокупности со звонками, когда тебе звонит высокопоставленный чиновник и прямо говорит, что ты должен уйти с этого поприща, это часто имеет эффект. А если не послушаешься, тебя посадят. Это угроза, потому что оснований сажать меня и моих коллег нет. Мы работаем четко в рамках закона. Я связываю это с тем, что мы подходим объективно к тому, в чем обвиняют наших подзащитных, и предаем это огласке. Огласка – это вообще одно из самых больных мест у правоохранителей. Они этого не любят, с этим борются, и если кто-то предает дела огласке – становится для них врагом номер один".После ареста Курбединова вопрос о недопустимости давления на коллег подняли лишь отдельные адвокаты. Николай Полозов безуспешно пытался сразу же обратиться в Российскую коллегию адвокатов и лично выступил в поддержку Курбединова. "Это делается, чтобы запугать адвокатов не только действующих, но и потенциальных, чтобы они подумали, прежде чем входить в какой-то процесс, в котором обвиняемые – крымские татары", – заявил он. Адвокат Илья Новиков также поддержал крымских коллег и принял участие в заявлении Украинской коллегии адвокатов. С аналогичным заявлением выступило адвокатское объединение "Агора". "Все прекрасно понимают, что сегодня преследуют адвокатов в Крыму, завтра начнут так же нагло преследовать адвокатов на территории России", – пояснил Эдем Семедляев после задержания коллеги.

Обращение российских адвокатов о ситуации в Крыму

«Медиазона» публикует открытое письмо российских адвокатов, обеспокоенных арестом их коллеги Эмиля Курбединова, который был задержан в ходе спецоперации. Адвоката обвинили в том, что в 2013 году на своей странице в соцсети он опубликовал видео с митинга «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. В России «Хизб ут-Тахрир» признана террористической, но в 2013 году на территории Крыма еще действовали украинские законы, по которым организация существовала легально. Суд арестовал адвоката Курбединова на 10 суток.

26 января 2017 года. в Симферополе задержан и арестован на 10 суток адвокат Эмиль Курбединов. Арестован за публикацию в 2013 году «экстремистского» видео в интернете — видео с митинга запрещенной в России мусульманской организации. Его офис и квартира подвергнуты обыскам якобы по уголовному делу о деятельности той же организации.

С 2014 года в Крыму российскими властями последовательно удушаются основные права и свободы человека. Свобода собраний, совести и слова на полуострове фактически уничтожены, уголовные дела, административные аресты и штрафы щедро раздаются людям любых взглядов и сфер деятельности — журналистам, анархистам, мусульманам только лишь за выражение своего мнения, за вывешенный в автомобиле флаг, за критику власти, за попытку провести мирный пикет или собрание. С 2014 года статья 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики или атрибутики экстремистских организаций), по которой арестован Курбединов, массово используется российскими властями в политических целях. В Крыму отсутствуют какие-либо правозащитные организации, общественно-наблюдательные комиссии, а доступ независимых мониторинговых миссий максимально ограничен. Судебная система в Крыму низведена до состояния формальной инстанции, крымские суды не выполняют элементарные нормы законодательства, игнорируют решения и разъяснения высших судов РФ.

Последним препятствием на пути к тотальному бесправию остаются адвокаты — те единицы, что готовы активно и открыто защищать журналистов, активистов и простых людей, беспочвенно назначаемых «террористами» или «диверсантами». Адвокат Курбединов защищает украинского журналиста Николая Семену, лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и многих других.

Не вызывает сомнений, что одновременный арест адвоката за размещение видеоролика в соцсети и обыски у него в офисе и квартире носят спланированный и политический характер с целью запугивания, поиска компрометирующих материалов и устранения его от выполнения профессионального долга.

Вызывает недоумение позиция Адвокатской палаты Крыма, назвавшей преследование своего адвоката «законным».

Мы — российские адвокаты, в том числе работающие в Крыму, выражаем солидарность со своим коллегой, обращаемся к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации с просьбой предпринять ряд мер по его защите и не допустить его сугубо политического преследования. Источник: Медиазона

Приложение 2

Машина абсурда

Радио Свобода, 29.01.2017

(Подобный материал опубликован также в «Новой газете»)

Журналист, прощаясь в конце интервью с украинским кинорежиссером после премьеры его фильма, говорит: "Интересно, что вы ответите на мой вопрос через 20 лет". Невинная фраза теперь звучит зловеще, потому что кинорежиссер приговорен к двадцати годам лагерей и отбывает срок в Сибири.

Фрагментом интервью с этим зловещим пророчеством начинается документальная лента "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова". Режиссер Аскольд Куров два года работал над фильмом о том, как после аннексии Крыма российские спецслужбы схватили, обвинили в терроризме и судили его коллегу Олега Сенцова. Название фильма напоминает о романе Кафки – Аскольд Куров уверен, что дело Сенцова полностью сфабриковано: нет никаких доказательство того, что Олег возглавлял террористическую организацию в Крыму.

Не признает вины и сам Сенцов. На суде, проходившем в Ростове, он говорил, что подвергался пыткам при задержании. О том, как сотрудники ФСБ выбивали признательные показания, рассказывал и главный свидетель обвинения Геннадий Афанасьев. Он признался, что оговорил Сенцова под пытками, однако суд это заявление проигнорировал. «Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости... Когда тебе надевают мешок на голову, немножко бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оговорить других людей, только чтобы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть...», – говорил в последнем слове на ростовском процессе Олег Сенцов.

Звучат в фильме и знаменитые слова Олега Сенцова, прозвучавшие в зале суда: "Срок – 20 лет – мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше".

11 февраля на Берлинском кинофестивале состоится мировая премьера "Процесса". Специальный показ организован совместно с добивающейся освобождения Олега Сенцова Европейской киноакадемией, которой исполняется 30 лет.

Российское присутствие на Берлинале-2017 весьма скромное, да и "Процесс" хоть и снят российским режиссером, сделан в чешско-польско-эстонской копродукции: в сегодняшней Москве спонсировать фильм о сфабрикованном ФСБ политическом деле никто не отважился.

В последние дни, оставшиеся до открытия Берлинале, Аскольд Куров завершает работу над лентой. Посмотрев рабочую версию "Процесса", я попросил режиссера рассказать о том, как он снимал этот фильм.

– Наверное, можно сказать, что "Процесс" – это история о злом роке, когда из-за стечения обстоятельств, фантазии провинциального следователя человека затягивает в мясорубку, и его оттуда уже ничто не может вытащить, ни протесты, ни международная кампания…

– Да, это машина абсурда, которая действует по совершенно непонятной обычному человеку логике. Она действительно как рок, который невозможно победить. Да, фильм в том числе и об этом.

– Трудно было снимать? Наблюдали за Вами, мешали?

– Нет, ничего такого не было. Трудно было потом организовать и правильно сбалансировать в композицию, потому что хотелось рассказать сразу о многом – и об Олеге как о человеке и режиссере, и о его близких, и о самом этом деле и процессе, и о контексте, в котором все это происходит. Это было, наверное, самое сложное.

– Не только Олег – герой фильма, но и его родные: в первую очередь, его двоюродная сестра Наталья Каплан, которая возглавила борьбу за его освобождение. При этом родная сестра Галина фактически от Олега отреклась, потому что ее муж и сын – сотрудники ФСБ, сама она, что называется, "крымнашистка", и муж давал показания против Сенцова. Тут такая семейная трагедия помимо всего прочего.

– Да, это очень похоже на трагедию времен сталинских репрессий. Я не знаю, "крымнашистка" ли она, но понимаю, что она в сложной ситуации, между двух огней. Но это правда, что она Олега никак не поддерживает и обвиняет в сложившейся ситуации. Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега, взяла на себя все обязанности по организации и адвокатской помощи, и акций поддержки.

– Она – бесстрашный человек, и это видно в фильме. Но такое впечатление, что ей почти никто не помогает.

– Конечно, у нее есть друзья и знакомые, и друзья Олега, которые очень помогают, кинематографисты, которые поддерживают, Европейская киноакадемия. Есть люди, которые готовы оказать поддержку. Но все равно основная нагрузка в тот момент, конечно, легла на ее плечи.

– У Олега двое детей, сын страдает аутизмом, живут они с его матерью, судя по фильму, в довольно стесненных обстоятельствах, в Крыму. Я не знаю, преследуют ли их там, наверняка вокруг них такая зона отчуждения...

– Насколько я знаю, никаких проблем и преследований в Крыму у них нет, и вообще есть какое-то негласное правило у спецслужб – не трогать родственников и близких. Тем более что действительно муж и сын родной сестры Олега – сами сотрудники ФСБ. И на самом деле нет такого бедственного положения. Дети живут по большей части с родной сестрой Олега, с Галей. Притом что она самого Олега не поддерживает, но дети есть дети, поэтому она полностью взяла на себя заботу о них.

– Приговор был известен еще до начала процесса, уже на стадии следствия объявили Олегу, что будет 20 лет, но при этом на судебном процессе тщательно соблюдались формальности, вплоть до абсурда: спрашивают русскоязычных подсудимых, не нужен ли им русский переводчик, например. В сталинские времена тоже иногда нечто подобное бывало.

– Да, и на протяжении всего процесса, особенно в Ростове, они были предельно вежливы, корректны, соблюдали все протоколы, но при этом было полное ощущение, что это какой-то театр, судьи просто играют роли по заранее написанному сценарию, сам суд – это такие декорации. При всей абсурдности обвинения и при том, что не было представлено ни одного хоть сколько-нибудь серьезного доказательства вины Олега или Александра Кольченко, было ощущение, что это такой театр. Да, и в сталинские времена, видимо, это было важно. Я думал о том, что в какой-то момент вернулись судейские мантии в советские суды, видимо, для того чтобы подчеркнуть легитимность, преемственность с римским правом или еще с чем-то. Здесь это тоже очень важно, что формально похоже на правосудие.

– Вы весь процесс в Ростове снимали?

– Да, я полностью снимал процесс. Конечно, не было возможности снимать все непосредственно в зале суда, но заседания транслировались на мониторы в коридор, и большая часть материалов снята именно с этих мониторов.

– Какие эпизоды судебного процесса показались Вам самыми впечатляющими?

– Конечно, признание Афанасьева. Геннадий Афанасьев – один из двух основных свидетелей, который давал показания против Олега, вдруг в суде, когда все готовились, что он подтвердит показания, сделал заявления о том, что эти показания в ходе следствия были им даны по принуждению, под пытками, он от них отказывается. Тогда это было потрясение, было видно, как ему страшно, что он приготовился к самому худшему для него. Это действительно могло означать все что угодно, вплоть до физического устранения каким-то способом. Действительно он очень рисковал, и поэтому это волнение передалось всем тогда в зале. Конечно, это не имело последствий, никто не проводил расследование по поводу пыток. Но тем не менее, это был, наверное, самый сильный момент.

– Пыткам подвергались все задержанные, и Сенцов тоже. Всех жестоко избивали сразу после задержания в Крыму.

– Про избиения Олег заявил с самого начала, про то, что его избивали, про то, что его душили пластиковым пакетом. Но в Ростове мы услышали показания Афанасьева с описанием этих пыток – ему надевали на голову противогаз, сжимали, он начинал задыхаться, опрыскивали какой-то жидкостью, от которой начиналась рвота, этой рвотой прямо в противогазе захлебывался. Или пристегивали электрические провода и пускали электрический ток, в том числе через гениталии… Просто волосы на голове вставали дыбом. Я даже не представлял, что такие пытки бывают. Это действительно страшно. Я не знаю, кто бы мог это выдержать, кто бы не сломался, кто бы не оговорил под такими пытками себя или других.

– Какие еще были важные эпизоды на процессе?

– Это последнее слово Олега и вообще речи Олега. Видно было, что он к ним готовился, все продумывал, и это было, конечно, не столько обращение к суду, сколько к зрителям, к тем, кто хотел от первого лица услышать, что он об этом думает. Его призыв не бояться на многих произвел впечатление. В Ростове после его последнего слова через несколько дней я увидел девушку, активистку, которая пришла на суд в майке с цитатой из Сенцова "Зачем растить новое поколение рабов". Действительно его речи разошлись на цитаты.

– Он – обаятельный человек, это видно в фильме, и человек бесстрашный: как он держится в клетке на процессе, никаких следов уныния…

– Действительно он человек очень смелый и сильный. Но все равно он прошел через многое, и через страх, этот страх виден в некоторых кадрах. Первые дни после задержания, оперативная съемка ФСБ, видно, что он это преодолевает. Конечно, были у него депрессии. В суде, по крайней мере, он не подавал виду и казался намного более свободным человеком, чем мы, которые находились по ту сторону этой клетки из стекла.

– В фильме Вы пытаетесь разобраться в обстоятельствах дела. Планировались ли какие-то серьезные теракты, и кто их планировал? Потому что ФСБ заявляла, что собирались взорвать мосты, железнодорожные пути, как в 1937 году чуть ли не тоннель от Бомбея до Лондона прорыть. Что было на самом деле?

– Было два поджога (в первом случае – офис "Единой России", во втором – Русская община Крыма), которые были сделаны разными людьми, но в обоих эпизодах участвовал Алексей Чирний, один из осужденных по этому делу. Вообще-то это не терроризм, в нормальном случае суд бы рассмотрел это как хулиганство.

– Никто не пострадал, и ущерба серьезного не было...

– Там копеечный ущерб, поскольку там охрана, эти поджоги были потушены буквально в течение пары минут. Алексей Чирний сказал, что этого недостаточно, нужно устраивать какие-то шумные акции, он стал планировать взрывы памятника Ленину на железнодорожном вокзале и мемориала Вечного огня в Симферополе. За этим он обратился к своему старому знакомому, студенту-химику местного

университета Александру Пирогову с тем, чтобы он изготовил ему два взрывных устройства. Пирогов пошел сначала к "самообороне", его перенаправили в ФСБ. Он пришел в ФСБ, написал заявление, в котором рассказал об этой просьбе Чирния. В ФСБ его проинструктировали, снабдили скрытой камерой с микрофоном, на следующую встречу с Чирнием он пошел со скрытой камерой, записал полностью их разговор, передал в ФСБ. ФСБ сами изготовили муляжи этих взрывных устройств, какие-то канистры, начиненные поваренной солью. Когда Чирний их забирал, его задержали. Нигде не было сказано – ни в новостях, ни в пресс-релизе ФСБ – о том, что это муляжи. ФСБ попыталась из этого сделать большое дело о террористической группе, хотя ни в этой оперативной съемке на скрытую камеру, ни где-либо ранее ни Сенцов, ни Кольченко, ни Афанасьев никак не упоминались, а напротив, Алексей Чирний заявлял, что это его собственный проект. Видимо, было недостаточно просто поймать не очень адекватного человека, а нужно было создать большое громкое дело о целой террористической группе, мало того, связанной еще с "Правым сектором", руководство которого находится в Киеве, – это участники Майдана, чуть ли не правительство Украины. Решили назначать остальных участников и руководителя. Олег заявил в самом начале, что после пыток, после того, как он отказался признаться, что имеет хоть какое-то отношение к этим готовящимся взрывам, ему было сказано: тогда ты станешь руководителем этого сообщества и сядешь на 20 лет. Так и произошло. Никаких абсолютно доказательств его участия и причастности к этому нет.

– Есть одна важная деталь, что у него не нашли на обыске абсолютно ничего, а потом во второй раз вдруг обнаружили пистолет, завернутый в киногазету.

– Действительно при первом обыске, который проводился в присутствии Олега, не нашли ничего криминального. Они пытались изъять все, что попадалось под руку, в том числе диски с фильмом "Обыкновенный фашизм", который якобы свидетельствует о принадлежности Олега к "Правому сектору". Изъяли даже сценарий фильма "Носорог", поскольку фильм про бандитов, там упоминается какое-то оружие, они увидели, что это может тоже как-то указывать на его причастность. Никаких вещественных доказательств не было. Второй раз, когда обыск проводился без Олега, нашли пистолет Макарова и гранату, завернутые в газету Cinemotion о киноиндустрии. Как Олег сказал на процессе: "Они могли бы завернуть в постер моего фильма, чтобы уже никаких сомнений не осталось в том, что это принадлежит мне".

– Сейчас Сенцов в Сибири. Что известно об условиях содержания?

– Он находится в Якутске, видится только с адвокатом и с родственниками. Дмитрий Динзе был у него в конце прошлого года. Там, конечно, тяжелые климатические условия, очень холодно, доходит до минус 50. Но в целом никакого прессинга он не испытывает. Олег написал за это время уже пять сценариев для кинофильмов. Он не унывает, не отчаивается, продолжает работать, думать и надеяться. Мы тоже надеемся на то, что он скоро может выйти и продолжить.

– О съемках Вашего фильма он знает? Слышал о том, что премьера будет на Берлинале?

– Да, он знает с самого начала о съемках фильма. Я у него через адвоката просил разрешения, чтобы встретиться с его родными, детьми. Он знает о возможном Берлинале, потому что когда к нему ездил адвокат, я ему сообщил, что мы ждем ответа, надеемся, что премьера состоится там. Возможно, он уже общался с Натальей Каплан в последние дни и знает о том, что премьера точно состоится в Берлине.

– Как Вы думаете, почему его не отпускают? Когда Савченко меняли, были слухи, что готов уже обмен. Известно вам – что сорвалось?

– Нет, совершенно ничего не известно. Да, слухи постоянно возникают. Говорится каждый раз об очень скором освобождении, или обмене, или экстрадиции, но все заканчивается ничем. Действительно было странно после того, как обменяли Савченко, после того, как обменяли Геннадия Афанасьева, – слава богу, казалось, что вот уже скоро. Но, видимо, его и Кольченко просто держат для какого-то ценного обмена, может быть, не

на российских пленных, а на какие-то послабления санкций или просто улучшение имиджа при удобном случае. В данный момент он, я думаю, является разменной монетой.

– Очевидно, что решение зависит от одного человека, и без санкции Путина ничего тут сделать будет невозможно.

– Да, поэтому Сокуров так и умоляет Путина, есть в фильме этот эпизод, просит поступить его по-христиански и по-русски, но он ему отвечает, что все решает суд, хотя это не так.

– И видно, как Путину не нравится этот разговор.

– Конечно, не нравится. Я думаю, что он достаточно часто слышит (из российских кинематографистов вряд ли кто-то, кроме Сокурова, отважится и просто имеет возможность задать такой вопрос), но наверняка где-то этот вопрос постоянно поднимается, и не первый раз.

– Последний вопрос, который мог бы быть первым: почему Вы решили снимать этот фильм?

– Так получилось, что я с Олегом познакомился шесть лет назад – это был 2011 год, я тогда снимал свой первый фильм, и Олег снял фильм, он где-то в интернете увидел мой фильм, нашел меня в Фейсбуке, сам написал, мы так с ним познакомились, стали переписываться, а потом уже встретились первый и единственный раз в Москве, когда он приехал на премьеру "Гамера". Дальше мы общались по переписке, второй раз увиделись, когда Олег был уже в суде. На первый суд я пошел как его знакомый, чтобы его поддержать, потом понял, что единственное, что могу я могу делать в этой ситуации, – снимать об этом кино.

Приложение 3

Безразличны Киеву, интересны ФСБ

Жизнь Украинского культурного центра в Крыму: лекции, детские рисунки и «приветы» от спецслужб

Новая газета, 3.03.17

— После референдума украинская культура в Крыму оказалась представлена двумя музеями и одной детской студией, которая прекратила работу в 2015 году, — основатель Украинского культурного центра (УКЦ) Леонид Кузьмин встречает меня на крыльце неприметной одноэтажки в частном секторе в центре Симферополя. Вывески нет. Узнать о существовании центра можно лишь из социальных сетей и редких упоминаний в СМИ. — Закрылись украиноязычные театры, перестала выходить газета «Кримська Свiтлиця». На этом фоне мы с товарищами решили, что украинцы на полуострове имеют право на свой «кружок по интересам». Культурный центр — это волонтерский проект. Ни копейки с него не имеем, только вкладываем. Зато есть место, где можно собраться с единомышленниками.

Упреждая мой вопрос, Леонид говорит: «Нет-нет, никакой политики. Только культура, история и мова».

К внутренней стороне двери приклеена записка: «Всегда закрывайте на ключ, когда выходите. Даже днем».

— Помещение у нас появилось в сентябре прошлого года, а до этого собирались на квартирах.

Мы заходим в маленькую комнатушку с двумя столами, десятком стульев и большой книжной полкой: Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Котляревский, Остап Вишня. Над полкой широко растянут рушник, сбоку висит вышитый тризуб.

Лекция

В Украинском культурном центре анонсирована лекция: «Пам’ятай про Крути». Сражение под Крутами 29 января 1918 года между советскими войсками и отрядами Украинской народной республики — одна из наиболее мифологизированных страниц в истории Украины начала XX века. Только оценки потерь расходятся в десятки раз.

Леонид в качестве лектора. Это сейчас он работает помощником зубного мастера, а до 2014 года преподавал историю Украины в симферопольской школе №15. К началу занятия в комнате собирается пять человек.

— Сегодня нас мало, — улыбается Кузьмин. — В прошлый раз десять было. Видимо, тема была интересней: создание УНР.

Он достает из сумки стопку портретов.

— Это участники битвы под Крутами со стороны Украинской народной республики. Я расскажу о них, но прежде нужно пояснить, что к 1918 году собственной армии у УНР не было. Рассчитывать на отставных царских военнослужащих не приходилось: невозможно представить, что те повернули бы оружие против русских, с которыми еще недавно находились в одних окопах на войне с Австро-Венгрией. Поэтому всем людям, о которых пойдет речь, к моменту битвы было меньше тридцати и даже двадцати лет. Их преимущественно набирали из числа студентов и гимназистов.

Леонид показывает портреты. «Гончаренко Аверкий Матвеевич, 1890 года рождения. Командующий силами УНР в битве под Крутами. Комбат российской армии во время Первой мировой войны. Награжден Георгиевским крестом…»; «Божинський-Божко Микола Васильович, 1895 года рождения. Один из студентов, который ушел воевать добровольно. В ходе боя попал в плен к большевикам и был расстрелян». Постепенно на портретах появляются все более молодые лица. «Микола Ганкевич. Дата рождения неизвестна, но установлено, что на момент боя он учился в восьмом классе школы. Попал в плен, был расстрелян. Перед смертью, согласно свидетельствам очевидцев, пел гимн Украины».

Одного участника сражения Кузьмин отмечает особо: «Юрий Вороной. Человек, который первым совершил успешную операцию по пересадке почки. Всю жизнь прожил на территории Украины. Ему повезло, что советская власть не узнала о его участии в сражении под Крутами».

Лекция целиком состоит из фактов. Никакой пропаганды. Когда я спрашиваю о мифах, Леонид говорит: «Действительно. Есть приукрашенная история о том, что советские войска были встречены тремя сотнями гимназистов и потеряли больше тысячи бойцов. Но мы знаем, что это неправда. Со стороны УНР было порядка 600 бойцов, со стороны большевиков — несколько тысяч. Потери с той и с другой стороны измеряются сотнями человек. Точные цифры неизвестны».

«Украине мы не интересны»

В начале января активисты УКЦ написали открытое письмо депутатам Верховной рады Украины, в котором просили помочь с арендой помещения под центр. Комната, в которой УКЦ расположен сегодня, обходится Леониду и его товарищам в 12 000 рублей ежемесячно. «Это моя зарплата», — поясняет Кузьмин.

«Обращаем ваше внимание на то, что Украинский культурный центр в Крыму — это открытое пространство для общения и обмена информацией, языковой клуб и курсы изучения украинского языка, клуб украинского кино, место для проведения лекций по украинской истории, литературе и культуре, библиотека украинской литературы, — говорилось в обращении в Раду. — Мы уверены, что найдем понимание среди людей, которые представляют и защищают интересы крымчан».

— За помощь обещали отблагодарить детскими рисунками: недавно проводили конкурс «Мечта маленького украинца». Но из всех депутатов откликнулся только Юлий Мамчур, который перечислил небольшую сумму, ее не хватит даже на один месяц аренды, — говорит Кузьмин. — За все время существования центра ни копейки от госорганов Украины мы не получили. Так что можно сказать, Киеву мы не интересны. Из-за отсутствия денег у нас сейчас реальная перспектива закрыться уже в марте.

Привет от спецслужб

Несмотря на неполитическую направленность центра и отсутствие поддержки со стороны Киева, волонтеры УКЦ не избежали внимания российских спецслужб. 12 января ФСБ пришла с обысками в квартиру активистов Андрея Виноградова и Натальи Харченко.

— Было 7 утра. Пришли шесть человек с двумя понятыми из «Молодой гвардии Единой России». Ничего не стали объяснять, просто показали нам решение суда о проведении обыска, — рассказал Андрей Виноградов «Новой газете». — Обыск проводили более-менее корректно, спросили, с каких устройств осуществлялся выход в интернет в последние три года, затем изъяли все компьютеры и попросили нас проследовать в Управление ФСБ.

Уже в УФСБ Наталье Харченко пояснили, что ее подозревают в экстремизме в связи с публикацией в социальных сетях фотографии с украинским флагом на фоне крымских гор.

— Следом моей теще было предложено уволиться с работы: она бухгалтер в Черноморнефтегазе. А потом уволили и меня, хотя я просто продаю стройматериалы, — говорит Виноградов. — Следователь уже намекнул, что нам с супругой хорошо бы покинуть полуостров. Мы, скорее всего, это и сделаем.

По словам Леонида Кузьмина, этот случай давления на волонтеров УКЦ не первый.

— В феврале 2016 года на Украину уехал активный участник нашего центра Вельдар Шукурджиев. Его просто достали вызовами в Центр «Э» и ФСБ по любому поводу. Меня самого задерживали на организованной нашим центром акции в честь дня рождения Тараса Шевченко в 2015 году. Вообще раньше активных людей в Украинском культурном центре было больше. Приезжали из Севастополя, из Ялты. Сейчас многие не приходят, потому что считают, что даже за посещение лекций и кинопоказов их могут взять на карандаш.

Институт стран СНГ в Республике Крым

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