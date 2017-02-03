Цивилизационные возможности России в новых международных реалиях

03.02.2017 14:03:39

1 февраля 2017 г. в пресс-центре «Парламентской Газеты» состоялось очередное заседание Византийского Клуба. Среди участников мероприятия: директор Института политических исследований Сергей Марков, управляющийдиректор международного Византийского клуба Сергей Лаковский, постоянный представительРеспублики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель директора Института Стран СНГ В.Л. Жарихин, директор Центра исторической психологии, кандидат филологических наук, доцент исторического факультета СПбГУ диакон Владимир Василик, помощник президента республики Молдова В. Букарский, глава Отдела Института Стран СНГ по взаимодействию с Русской Православной Церковью К.А. Фролов, протоиерей Максим Обухов, протоиерей Димитрий Киорогло (Молдова), профессор Смольного института РАО Александр Посадский, директор Фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд Христианская Солидарность, сопредседатель международной ассоциации "Христианство и Ислам", эксперт Византийского Клуба Дмитрий Пахомов и др..

В ходе заседания Сергеем Геннадьевичем Лаковским, управляющим директором международного Византийского клуба, было рассказано о недавно реализовавшейся поездке делегации Международного Византийского Клуба в Стамбул, где состоялась панихида по послу России в Турции Андрею Карлову. 27 января 2017 года, на 40-й день со дня убийства посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова, в стенах Стамбульского подворья Афонского Русского Свято-Пантелеимонова монастыря по инициативе Международного Византийского Клуба была отслужена панихида. После члены делегации Международного Византийского Клуба посетили собор Святой Софии (ныне музей Айя-София) и резиденцию Константинопольского Патриархата. Сергей Лаковский от имени Международного Византийского Клуба выразил соболезнования семье и близким почившего посла и подчеркнул, что Международный Византийский Клуб всецело поддерживает стремление великих народов России и Турции совместными усилиями победить чуму XXI века — международный терроризм.

Сергеем Лаковским были подведены некоторые итоги работы Византийского клуба за январь 2017 года. В своем обобщающем докладе он указал на интенсивную работу Византийского клуба в направлении сближения и единения славянских и тюркских народов на евразийском пространстве, а также в направлении развития диалога православного и исламского миров. В настоящее время члены Клуба интенсивно работают с общественными силами, стремящимися к воплощению объединительных стратегий на евразийском пространстве. Он отметил значение конференции Византийского клуба «Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства», объединившей тюркские диаспоры и общины России, а также важность участия экспертов Византийского Клуба во Второй православной татарской конференции в рамках Рождественских чтений (Общеевразийское значение православной татарской культуры). Он подчеркнул, что Византийский клуб интенсивно содействует сближению Русского и Арабского миров, не забывая об интересах христиан в Арабском мире. Данное направление работыотражено в стратегическом мероприятии «Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям», в ходе которого эксперты Византийского клуба вошли в экспертный совет Русско-арабского культурного центра. Формирование союза российско-молдавских общественных сил было озвучено на мероприятии «Российско-молдавские духовные связи».

В мае этого года отмечается десятилетие с момента воссоединения Русской церкви в Отечестве и за рубежом, сообщил «Парламентской газете» глава отдела по связям с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов. В связи с этим эксперты ждут визита Дональда Трампа в Знаменский собор Русской зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Кирилл Фролов отметил, что сегодня к православию обращаются многие коренные жители Штатов — среди них, в том числе последователи православного миссионера отца Серафима. «Кроме того, есть ещё миллионы консерваторов, защитников традиционной идентичности духовную связь с которыми уже долгие годы поддерживает наш патриарх. Они, так же как и мы, не признавали политику бывшей администрации американского президента, направленную на дехристианизацию и пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации», — рассказал политолог. Кирилл Фролов в своём выступлении заявил о наличии в США консервативных сил, способных стать союзниками Вселенского Православия, о громадной перспективе перехода простых американцев в лоно Православной Церкви по примеру общины, возглавляемой почившим несколько лет назад протоиереем Питером Гиллквистом (бывшим протестантским пастором). Он отметил, что экспертное сообщество Византийского клуба сделает все возможное, чтобы адекватно осветить современную жизнь Православной Америки в международном информационном пространстве.

Российская модель построения межрелигиозных отношений в обществе является лучшей в мире. Этот опыт необходимо распространять на европейские страны, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «В нынешних условиях Россия должна претендовать на то, чтобы стать одним из лидеров консервативного большинства в мире, причём в этом нашим союзником является Римская католическая церковь, — рассказал Сергей Марков «Парламентской газете». — Россия должна продвигать свою модель общественного устройства: в частности, способ построения межрелигиозных отношений у нас лучший в мире, он должен продвигаться в Европе, которой так не хватает такой эффективной модели». Пока же в странах Евросоюза и США нарастает недовольство среднего класса, который оказался не удовлетворён результатами глобализации. На этом фоне население стало острее реагировать на итоги непродуманной миграционной политики, указал Сергей Марков. «Не могу не сказать и о ещё одной тенденции: финансовые и общественные транснациональные корпорации стремятся подмять под себя государственные суверенитеты, тогда как ряд стран, напротив, стремятся их сохранить. Сложившуюся ситуацию я бы назвал как «коалиция Путина и Трампа против корпораций Google и Apple»», - отметил он. Россия в этих условиях должна реализовать свой потенциал одной из величайших цивилизаций, заключил политолог.

Стремительно развивающаяся планетарная турбулентность подвела мир к развилке, когда надо определяться, по какому направлению двигаться дальше. По мнению члена правления клуба, постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ Георгия Мурадова, санкционная антироссийская политика потерпела крах и появилась возможность заняться восстановлением наших цивилизационных сил. Этому процессу будут способствовать уже начавшиеся и имеющие перспективу перемены в Европе: избрание президентов Болгарии и Молдавии.

Глава Ассоциации православных экспертов Молдавии Владимир Букарский отметил, что избрание Игоря Додона президентом Молдавии является прорывом на европейском направлении. И, возможно, именно здесь Россия могла бы наглядно продемонстрировать пример своего позитивного цивилизационного потенциала. Однако сделать это будет непросто. Как рассказал Букарский, этому будет активно противостоять прозападная русофобская псевдоэлита, которая буквально оккупировала многие сферы молдавского государства. Она же занимается и агрессивной антиправославной деятельностью. В СМИ ведётся агрессивная пропаганда касательно выхода Молдавской епархии из состава Московского патриархата. И это притом что Игорь Додон победил именно благодаря массовой поддержке православного электората Молдавии. Россия заинтересована в том, чтобы Молдавия заняла присущее ей место на пространстве православной цивилизации, считает Букарский. Было бы идеально, чтобы она приняла участие в евразийском проекте и вступила в Евразийский экономический союз. Или хотя бы вступила с ним в особые экономические отношения. Но и Молдавии многое нужно от России. Например, восстановление общемолдавского пространства с Приднестровьем, содействие в восстановлении экономики и, наконец, возможно, главное:взаимодействие с Российской Федерацией должностать для Молдавии стратегическим вектором развития (Полный текст доклада для круглого стола Византийского клуба см. – Владимир Валерьевич Букарский «Эффект Трампа» в Молдавии)

Протоиерей Максим Обухов в своём выступлении указал на существование в США мощных общественных сил, отстаивающихпозиции традиционных ценностей и консерватизма. Он сообщил о наличии созидательного опыта взаимодействия РПЦ в Америке, центров РПЦЗ и других православных общин с этими общественными силами. Им была детально обрисована стратегическая перспективадальнейшего развития отношений православного мира с различными общинами США, выступающими защитниками традиционных ценностей

Протоиерей Димитрий Киорогло выступил с предложением организовать более активное взаимодействие между Русской Православной Церковью в России и связанными с Московской Патриархией епархиями на территории Молдовы, в частности, окормляющими гагаузов. Также он предложил создать организованную систему паломничества православных верующих к мощам святителей Каппадокийских Григория Богослова и Иоанна Златоуста в храме св.вмч. Георгия Победоносца в Стамбуле (Константинополе).

Эксперт «Византийского Клуба», директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», сопредседатель Международной ассоциации «Христианство и Ислам» Дмитрий Пахомов затронул тему христианского фактора в тюркском мире. Он подчеркнул, что христианский фактор в тюркском мире является одним из духовно определяющих, наряду с исламским. Целые народы, имеющие тюркский этногенез исповедуют христианство. В качестве примера можно привести гагаузов. Православные татары (татары 2-й государствообразующий народ в России) составляю до 30% от общей численности татар. Им было отмечено, что Международный Византийский Клуб, совместно с Культурно-просветительским центром имени просветителя гагаузов протоиерея Михаила Чакира (возглавляет прот. Димитрий Киорогло) и Комратским Университетом после праздника Пасхи планирует проведение международной Конференции по вопросу влияния христианского фактора на процессы, происходящие в тюркском мире (в том числе на процессы евразийской интеграции) в стенах обозначенного университета.

Эксперт Византийского Клуба Александр Посадский отметил, что Византия исторически считалась библиотекарем человеческого рода. Она была хранителем культурной памяти человечества. Она отстаивала информационный суверенитет стран и народов, информационный суверенитет всего человечества. Византийская перспективаразвития информационного пространстваактуальна сегодня. В настоящее время назрело создание международного стратегического альянса, имеющего целью противодействие информационному терроризму, отстаивание информационного суверенитета и безопасности стран и народов, защиту прав человека на доступ к правдивой информации. Фальсификация информационных потоков, разрушение информационного суверенитета стран и народов в ходе террористической деятельности в информационном пространстве – глобальная проблема XXI века. Это вызов, на который нужно искать ответ сообща всему человечеству. Замещение истинной информации откровенной ложью (например, системные фейковые новости о Дональде Трампе и Республиканской партии в медиапространстве США, подрывающие американский информационный суверенитет,фейковые новости, стремящиеся разрушить российско-китайскую дружбу) – часть проекта деконструкции суверенного развития стран и народов, разрушения человеческой личности как таковой. Формирование глобального общественно-политического альянса по противодействию информационному терроризму могли бы инициировать США и Россия, общественные силы наших стран в союзе с государственными структурами. Эксперт указал на неудачную провокацию FrolovLeaks как пример информационного терроризма, примитивной, неуспешной, но крайне агрессивной и злобной попытки подрыва информационного суверенитета России, США и стран Европейского Союза, попытки разрушения исторически сложившихся связей европейских стран, великих христианских традиций России, Европы и Америки.

Свой доклад сделал представитель крещёно-татарской общины Сергей Сидоров. Он указал на исторический опыт мирного сосуществования в рамках единой Русской Цивилизации различных религиозных исповеданий – ислама, православия и др.. Он также отметил, что осуществление альтернативного либеральному евразийского православного глобального проекта,предложенного 15 лет назад профессоромфилософского факультета МГУ АлександромСергеевичем Панариным, становится реальностью.Он подчеркнул историческое преемство российского тюркского мира, как по отношению кВизантии, так и Золотой Орды. СергеемСидоровым и Дмитрием Пахомовым были озвучены идеи стратегического документа Российской православной татарской общины "Призыв к единству".

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