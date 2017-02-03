Геополитические сдвиги дают новые возможности России

03.02.2017 13:22:31

Как сказал, открывая заседание «Византийского клуба», председатель его правления, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, политолог Сергей Марков, в мире происходят геополитические и духовные сдвиги, которые ещё надо осмыслить и понять, какие у России открываются перспективы и возможности для развития собственного потенциала.

Суть сдвигов Сергей Марков видит в том, что в странах, казалось бы, лидерах мирового прогресса — США и государствах Евросоюза — началось нечто, что можно назвать восстанием среднего класса. Этот процесс обусловлен целым рядом причин: от резкого снижения уровня жизни до создания каких-то непонятных анклавов, преимущественно мусульманских, со своими традициями и укладом на территории христианских государств. Одновременно, убеждён политолог, транснациональные корпорации стараются реализовать глобалистский проект, подминая под себя государственные суверенитеты, чему пытается противостоять оппозиция внутри многих стран.

В этой ситуации противостояния, полагает Марков, Россия должна претендовать на одну из лидирующих позиций объединённого консервативного большинства народов Европы, вместе с другими союзниками. Такие есть. Это, например, католическая церковь, потому что нашим общим противником является насильственная дехристианизация Европы. В этой связи Россия должна продвигать в Европе свою модель общественного устройства.

Нашей стране есть что предложить в этом смысле, например, принципы взаимодействия светского государства и религиозных общин: не оскорблять чувства верующих, дать некоторые привилегии конфессиям, приверженцами которых являются народы, проживающие на определённой территории. Модель межконфессиональных отношений, а также отношений религии, общества и государства в России является лучшей для современного мира, и она должна активно продвигаться в европейские страны.

России следует заняться и восстановлением единства европейской цивилизации, которая не должна быть диктатурой Западной и Центральной Европы над восточной её частью Она должна сочетать в себе различные части Европы, в каждой из которых действует своя форма христианства: католичество, протестанство или православие.

Стремительно развивающаяся планетарная турбулентность подвела мир к развилке, когда надо определяться, по какому направлению двигаться дальше. По мнению члена правления клуба, постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ Георгия Мурадова, санкционная антироссийская политика потерпела крах и появилась возможность заняться восстановлением наших цивилизационных сил. Этому процессу будут способствовать уже начавшиеся и имеющие перспективу перемены в Европе: избрание президентов Болгарии и Молдавии.

Безусловно, в этом смысле нельзя не согласиться с главой Ассоциации православных экспертов Молдавии Владимиром Букарским, что избрание Игоря Додона президентом Молдавии является прорывом на европейском направлении. И, возможно, именно здесь Россия могла бы наглядно продемонстрировать пример своего позитивного цивилизационного потенциала. Однако сделать это будет непросто. Как рассказал Букарский, этому будет активно противостоять прозападная русофобская псевдоэлита, которая буквально оккупировала всю научную и образовательную сферы молдавского государства. Она же занимается и активной антиправославной деятельностью. В СМИ ведётся яростная пропаганда за выход молдавской епархии из состава Московского патриархата. И это притом что Игорь Додон победил именно благодаря массовой поддержке православного электората Молдавии.

Россия заинтересована в том, чтобы эта страна заняла присущее ей место в рамках православной цивилизации, считает Букарский. Было бы идеально, чтобы она приняла участие в евразийском проекте и вступила в Евразийский экономический союз. Или хотя бы вступила с ним в особые экономические отношения. Это всё реально, убеждён эксперт.

Но и Молдавии многое нужно от России. Например, восстановление общемолдавского пространства с Приднестровьем, содействие в восстановлении экономики и, наконец, возможно, главное: Российская Федерация должна стать для Молдавии единственной заменой Западу, если она выйдет из-под его влияния.

Задачи не из простых. Но амбициозная цель лидерства на европейском пространстве к этому обязывает.





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