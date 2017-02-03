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Рубрика / Экономика
Экономическая нестабильность вынуждает Белоруссию сделать Россию своим внешним врагом
|03.02.2017 13:04:48
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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В ближайшее время Белоруссия должна где-то найти 2 млрд долл. для выплаты долгов. И это без учета 550 млн долл. газового долга перед Россией. Если Александр Лукашенко не согласится на условия Международного валютного фонда (МВФ) и не уговорит Кремль на новую валютную помощь, то республика останется без половины золотовалютных резервов, которые уже можно назвать недостаточными. И тогда белорусский рубль скорее всего обвалится, а средняя зарплата вряд ли вырастет до 500 долл. в месяц. Такая экономическая ситуация подталкивает Минск к поиску внешнего врага и обострению конфликта с Россией, чтобы сплотить население перед лицом явных экономических проблем.
В России оценили, сколько Белоруссии не хватает средств для выплат по уже имеющимся займам. Речь идет как минимум о 2 млрд долл. «В 2017 году Белоруссии предстоит погасить 1,2 млрд долл. валютных облигаций, которые удалось заимствовать в том числе на внутреннем рынке в 2016 году», – сообщил вчера Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ) в обзоре состояния экономик стран – ближайших соседей России.
«Помимо 1,2 млрд долл. внутренних облигаций, деноминированных в валюте, Белоруссии предстоит погасить 800 млн долл. по евробондам в январе 2018 года, – продолжают экономисты. – Таким образом, правительству понадобится дополнительные 2 млрд долл. для выплат по долгу по сравнению с 2016 годом».
Но это – минимальная оценка. У Белоруссии есть еще непогашенный долг перед Россией за поставки газа – около 550 млн долл.
У Белоруссии не так много вариантов, где взять деньги. В прошлом году, напоминает ВШЭ, население республики продало иностранной валюты на 2 млрд долл. больше, чем купило. Это обеспечило приток валюты, но вряд ли такой сценарий повторится, так как население скорее всего почти проело свои сбережения.
Спасительный вариант для Минска могла бы предложить Москва. «Если Белоруссия и Россия договорятся о нефти и газе, это будет означать, что в бюджет республики может поступить примерно на 700 млн долл. больше, чем в 2016 году (как за счет увеличения поставок с 20 до 26 млн т нефти, так и за счет более высоких цен на нефть). Кроме того, если Россия предоставит скидку на газ, это может дать Белоруссии дополнительно 300 млн долл. Также может поступить около 1 млрд долл. по кредиту от Евразийского фонда. Итого: плюс 2 млрд по финансовому счету», – поясняет ВШЭ.
Другой способ решить проблему – прибегнуть к помощи МВФ. Однако, как замечают экономисты, МВФ настаивает на реформе ЖКХ и госпредприятий, а это не нравится правительству Белоруссии. Хотя, как вчера сообщили белорусские СМИ, Минск продолжает переговоры с МВФ по новой кредитной программе.
При этом требования Евразийского фонда тоже трудно назвать мягкими. Так, к мерам, которые должна принять для получения транша Белоруссия, добавлен показатель госдолга к ВВП: он не должен превышать 45%. «Текущее значение – 45,5%, – говорится в материалах Центра развития. – Стоит ли говорить, что девальвация (а валютный госдолг составляет половину всего долга), спад или исполнение госгарантий могут привести к тому, что госдолг превысит отметку и в 60%. Кроме того, госгарантии выросли в полтора раза за прошлый год – до 11,7% ВВП».
Без нормализации отношений с Россией и при отказе от помощи МВФ стране придется тратить резервы. Эти затраты, по оценкам ВШЭ, могут достичь половины имеющихся у республики накоплений. По предварительным данным Национального банка Белоруссии, международные резервы на 1 января 2017-го составили около 4,9 млрд долл., если использовать методологию МВФ, – рост почти на 20% по сравнению с январем 2016-го.
Тем не менее 5 млрд долл. – это, похоже, та красная черта, переступать которую опасно: если Белоруссия сократит резервы вдвое, это создаст риски для стабильности национальной валюты. Так что Белоруссии, наоборот, нужно срочно увеличивать подушку безопасности.
«На сегодняшний день с учетом объема импорта, погашения внешних долгов и т.д. необходимо не менее 10 млрд долл. золотовалютных резервов. Это минимум, а оптимальным был бы объем в 12 млрд долл. Поэтому сейчас мы имеем резервов вдвое ниже необходимого минимума. Так что радоваться нечему. А главное – рост золотовалютных резервов произошел не за счет роста экономики, а за счет обнищания населения, которое на фоне падения зарплат вынуждено проедать свои валютные заначки», – пояснил изданию «Белорусский партизан» экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич.
Минску невыгодно опустошать резервы, особенно если власти не хотят допустить социальной нестабильности. Фактически Лукашенко оказался перед необходимостью поступить точно так же, как он ранее советовал своим подчиненным, призывая повысить в 2017 году среднюю зарплату населения до 500 долл. в месяц. «Украдите, откопайте, найдите, что угодно – но 500 долл. должно быть выполнено!» – требовал он.
Наконец, еще один вариант развития событий – обострение конфликта с Россией. Ведь когда у страны есть внешний враг, властям легче сплотить население, даже несмотря на явные экономические проблемы в стране, тем более что проблемы тоже можно списать на происки врага.
Правда, Минску, судя по всему, не хотелось бы быть инициатором холодной войны с Россией. Белоруссии удобнее, если к решительным действиям приступит сама Москва. Поэтому некоторые решения Лукашенко можно расценивать как провокацию.
В конце 2016 года Лукашенко демонстративно проигнорировал саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Логичное развитие событий – попытка шантажировать Россию возможным выходом из состава ЕАЭС. Вчера агентство Regnum сообщило, что «Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности» и что «Москва не будет возражать». Затем, правда, многие наблюдатели, выступавшие в СМИ, назвали это инсинуацией накануне «Большого разговора с президентом Лукашенко».
Еще один провокационный шаг Минска – введение безвизового режима с 80 государствами. «Мы идем к восстановлению русско-белорусской границы, к утрате того главного достижения, которое было достигнуто за годы попыток создать и закрепить Союзное государство России и Белоруссии, – прокомментировал вчера журналистам ситуацию первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. – Конечно, они (белорусы. – «НГ») публично не выступают против Союзного государства, но видно же, что введение безвизового въезда для 80 стран на пятидневный срок означает риск того, что, воспользовавшись отсутствием русско-белорусской границы, нежелательные в России граждане из этих 80 стран могут здесь, в России, оказаться без всякого контроля».
И одновременно с этим в СМИ появлялась информация, что в первой половине февраля Лукашенко и президент Владимир Путин могут встретиться, чтобы обсудить вопросы энергетического сотрудничества.
Анастасия Башкатова
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