Безвизовый режим провоцирует массовое бегство грузин в ЕС

03.02.2017 12:35:47

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Решение Брюсселя предоставить грузинам свободный доступ в Шенгенскую зону вызвало восторг в самой Грузии и зависть на Украине. Однако грузинские власти готовятся к проведению массовой пропагандистской кампании – гражданам страны будут разъяснять то, во что они никак не хотят поверить: безвизовый режим не дает им права на работу в Евросоюзе.

На заседании в Брюсселе в четверг Европарламент проголосовал за отмену визового режима с Грузией, сообщил ТАСС. Одновременно одобрен и правовой механизм, который позволит при необходимости быстро восстановить визовый режим Евросоюза с третьими странами. Именно отсутствие такого механизма называлось ранее главной причиной, мешавшей дать жителям стран вроде Грузии или Украины свободный доступ в Шенген. Напомним, ранее из республик СНГ первой безвизовый режим получила Молдавия.

Решение Европарламента вызвало бурю эмоций в грузинской элите. Социальные сети переполнены поздравлениями, обычно строгие министры и депутаты даже обмениваются сердечками. Как передавал корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Тбилиси, депутаты парламента Грузии, наблюдавшие перед этим за голосованием в Брюсселе у монитора, пили шампанское и ели торт, выполненный в виде флагов Грузии и ЕС, фотографировались на память у флага ЕС.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили сообщил, что намерен вместе с представителями молодежи одним из первых воспользоваться новой возможностью. «Именно вместе с представителями нашего будущего поколения планирую сразу после того, как будет задействован безвизовый режим, отправиться в Европу. Отправимся вместе с молодежью из Кутаиси», – пообещал премьер, не уточнив, в какую именно страну.

На вечер четверга намечены гуляния в центре Тбилиси. Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос пообещал вскоре прибыть в Тбилиси, чтобы «вместе отпраздновать» безвиз. Мост дружбы подсветят в цветах флага ЕС. Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе опубликовал свое фото на фоне флагов Грузии и Евросоюза и написал: «Цель достигнута! Мечта исполнена!» Бывший депутат, республиканец Леван Бердзенишвили заявил газете ВЗГЛЯД: «Европа всегда была нашим домом. А теперь мы получили ключи к нему».

Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе («Демократическое движение») сказала газете ВЗГЛЯД, что приветствует «решение Европарламента как шаг в сторону сближения с ЕС». «Но есть и большие риски – многие наши граждане не знают реальности и захотят выехать на работу, особенно с учетом тяжелого положения в экономике Грузии», – отметила она. «А вообще наш приоритет должен быть не Евросоюз или НАТО, а урегулирование проблем с Абхазией и Южной Осетией», – заявила политик. По ее словам, это невозможно без диалога с Россией, что «понимают в Грузии все здравомыслящие люди».

«Сделан очень важный шаг, с чем можно поздравить граждан Грузии. Остались технические процедуры, так как решение ЕП было в политическом плане окончательным. Месяц-полтора, и все должно завершиться. Документ должны подписать руководители европейских институтов. Потом его опубликуют в законодательном вестнике ЕС», – пояснил министр Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.

Он отметил, что начинается широкомасштабная кампания среди населения о том, что можно, а чего нельзя во время поездок. Особенно он подчеркнул, что безвиз не подразумевает работу или учебу за границей. «Прошу граждан Грузии учесть это, как и то, что ЕС предупреждал нас, чтобы не было массовых просьб о предоставлении убежища», – сказал министр газете.

«Риски, конечно, есть, – признал он. – Когда такой режим получили молдаване, они сразу хлынули в Европу. Но масштабных проблем для Молдавии это не создало».

Кстати, напомнил министр, когда Молдавия получила безвиз, многие жители Приднестровья решили получить молдавские паспорта. Грузия рассчитывает, что так же захотят получать ее паспорта в Абхазии и Южной Осетии. О том, что «абхазские и осетинские братья» тоже смогут воспользоваться новым достижением, заявил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

И сейчас жители Южной Осетии при желании могут легко оформить грузинские документы в соседнем Гори, а абхазы – в Зугдиди. Сколько они хранят грузинских паспортов «втихую», неизвестно – данных таких нет. От нейтральных документов, предложенных Тбилиси абхазам и осетинам раньше, еще при экс-президенте Михаиле Саакашвили, толку было мало – популярными они не стали. Зато программы медицинского страхования, которые запустило нынешнее правительство «Грузинской мечты», там весьма популярны. Статистики точной тоже нет, но очевидцы говорят, что и абхазы, и осетины нередко пользуются теперь грузинскими клиниками.

Есть и другие, хотя и редкие, примеры «гуманитарных» контактов. Например, несколько абхазов и осетин в позапрошлом году посетили матч Суперкубка УЕФА в Тбилиси между «Барселоной» и «Севильей». Принимали их радушно. Но в принципе правительство Грузии не особенно пиарит такие инициативы, чтобы не дразнить в Абхазии и Южной Осетии тех, кто выступает против любых связей с грузинами.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») напомнил, что «вожделенную отмену виз» Молдавии в виде бонуса предоставили после того, как летом 2014 года Кишинев согласился на создание зоны свободной торговли с ЕС, однако это привело к прямо противоположному для Брюсселя результату. Недавно жители страны избрали президентом социалиста Игоря Додона, который хочет вернуть страну в содружество с Россией, в Евразийский союз, отказавшись от зоны свободной торговли с ЕС.

«Вот вам эффект от безвизового режима! Для рядовых граждан Молдавии ничего к лучшему не изменилось. В духе пропаганды ведется разговор о том, что вы сейчас поедете свободно в Европу. Подразумевается, что и жить будете, как в Европе, и в любой момент сможете найти там работу. А на самом деле отмена безвизового въезда подразумевает по сути упрощение туристического сообщения», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, большинство граждан как Грузии, так и Молдавии по своим доходам не в состоянии ездить на отдых в Париж или в Монте-Карло. «По определению это очень небольшая группа лиц. Все остальные, кто не может найти работу в Грузии или Молдавии и мечтает найти ее в Европе, такой возможности все равно не получат. Это не решает проблемы безработицы в Грузии и Молдавии, от которой эти страны страдают. Возникает разочарование. Реализация этого безвизового режима на самом деле ничего толком не дает простому обывателю», – подчеркнул депутат.

Напомнив, что Москва до 2014 года тоже вела с ЕС переговоры о безвизовом режиме, Затулин отметил, что из-за отсутствия такого режима наша страна ничего не теряет ни политически, ни экономически. «Россияне, которые ездят в Европу, понимают, что им нужно оформлять «шенген». Есть хлопоты по этому поводу. Этих хлопот не будет в случае введения безвизового режима. Ну да, это существенно. Но давайте не будем обольщаться. Для основной массы населения России это пока не имеет никакого значения», – подытожил Затулин.

Тем временем на Украине решение Брюсселя вызвало, похоже, зависть. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко поздравила граждан Грузии с отменой безвизового режима, написав в своем Facebook, что следующая на очереди – Украина.

Зато обнадежил украинцев степной сурок Тимка II, живущий на биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина, которому предложили сделать предсказание по случаю международного Дня сурка. Как пишет «Росбалт», перед Тимкой поставили две таблички. На одной было написано «Безвиз в 2017 году», а на другой – «Безвиз с отсрочкой». Сначала «предсказатель» пошел ко второй табличке, однако затем дважды выбирал «Безвиз в 2017 году». Правда, сурок вообще не хотел покидать свою нору, оттуда его силой вытащили зоологи.

Андрей Резчиков

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.