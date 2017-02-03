Нелегальные мигранты выгодны не экономике в целом, а только теневому сектору

03.02.2017 12:24:37

Сегодня вопрос - принимать или не принимать мигрантов - остро стоит для всех развитых стран. Как обстоят дела в России? Нужно ли нам такое количество временных мигрантов или необходимо лучше использовать собственные трудовые ресурсы? Об этом в интервью «Русскому веку» рассуждает научный сотрудник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований Сергей Галиев.

- Как сегодня обстоит в России ситуация с мигрантами? Удалось ли взять её под контроль?

- Если взять ситуацию трёх-пятилетней давности, то действительно возник фильтр, который выражается в патентной системе, благодаря чему контроль над мигрантами повысился. Тем более, что у нас миграционный поток на порядок больше, чем в Европе. Но дело в том, что к нам едут люди из Средней Азии, которые нам более-менее цивилизационно близкие - даже молодые люди что-то знают о Советском Союзе, помнят какие-то русские слова и при желании могут у себя в стране учиться русскому языку. А в Европу едут люди, которые ни языка не знают, ни менталитета страны, куда они приезжают - там цивилизационная пропасть огромная.

И с точки зрения культурной ассимиляции у российской системы возможности гораздо более серьёзные, чем у европейской. Россия на протяжении столетий принимала к себе иностранцев и очень легко их ассимилировала. Таков русский культурный код. Россия - очень сильная и нам с этим справиться легче, чем европейцам, у которых понятие полиэтничности возникло недавно. Для них наплыв мигрантов - это проблема и с культурной точки зрения, и с точки зрения традиционных ценностей. У нас есть проблемы административного, бюрократического характера, которые не отлажены и плохо работают, но проблемы мультикультурности в России нет.

К тому же, у нас сохраняется понятие империи - каждый, кто приезжает в империю, может стать её частью при определённом уважении к языку и местной культуре. К примеру, татары в составе Российской империи находятся уже более трёхсот лет и при этом прекрасно себя чувствуют - сохранили культуру и язык.

Вот, кстати, важным барометром является проблема цыган. Цыгане являются проблемой для всех стран в мире и особенно в Европе. Хотя исторически они живут там очень давно. Но при этом только в России интеграция цыган в общество наиболее высокая.

- В европейских странах им же дают высокие пособия, что вызывает недовольство местного населения…

- Да дают, но при этом нет никакого механизма встраивания их в общество и социализации. А у нас еще в советское время цыгане в фильмах снимались - все помнят невероятно популярный сериал «Цыган». Это показывает уровень различия к кооптации других народов.

Вообще, Россия в этом плане уникальная империя - мы включаем в себя народы, причём они не уничтожаются, а сохраняются. В отличие от той же Европы. Германия, например, уничтожила прибалтийскую нацию пруссов, уничтожила славянские племена, которые жили на германской территории. Когда Прибалтика находилась в составе Германии, шёл тотальный геноцид местных народов. Теперь прибалты говорят, что это Россия их оккупировала, хотя на самом деле мы их спасли и подарили национальную идентичность. И все эти моменты, свойственные нашей традиции, сглаживают миграционные процессы.

- А из каких республик бывшего СССР сейчас идёт основной поток миграции?

- После введения патентной системы увеличился поток из Киргизии, потому что она вошла в Евразийский экономический союз. Статистика по 2015 году такова: Казахстан - сокращение на 0,5%, таджиков очень много уехало обратно - сокращение примерно на 30%. А Киргизия, наоборот, дала плюс 4-5%. В оттоке среднеазиатских мигрантов сыграло роль ослабление рубля.

Правда, есть тенденция, что вся эта среднеазиатская миграция может быть исчерпана. Потому что достаточно серьёзным приростом населения обладают только два государства - Таджикистан и Узбекистан.

Мы просто вычерпаем все трудовые ресурсы. Так, Кавказ мы вычерпали весь - ехать некому. На территории России армян живёт уже больше, чем в самой Армении. В Киргизии уже достаточно низкая рождаемость, в Казахстане рождаемость перешла на уровень замещения поколений - прироста нет. Туркмения вообще закрытая страна, куда сложно как въехать, так и выехать оттуда. Наибольшее миграционное давление оказывает Таджикистан. В Узбекистане повыше уровень экономического развития. К тому же руководство Узбекистана не приветствует выезд из страны - там пишут прокламации населению с призывом не уезжать в Россию, а работать на родине. А Таджикистан, наоборот, этим живёт.

- А что касается потока с Украины в связи с событиями на Донбассе?

- Да, за 2015 год 2,5 миллиона человек прошло. Очень много писалось о том, как было бы здорово заменить среднеазиатских мигрантов на украинских, поскольку они не вызывают такого количества этнических конфликтов. Но этого не произошло. Часть приехавших уехали обратно, когда ситуация на Донбассе несколько успокоилась. Замены не произошло также по той причине, что украинцы ехали к нам жить. А азиаты едут работать - отработать и уехать. И они этим всем удобны. Они удобны строительным кампаниям, муниципалитетам, нанимающих их дворниками по фиктивным договорам. А украинцы приезжали к нам жить, а это значит - получить официальную регистрацию и легализоваться. А легальные мигранты в России никому особо не нужны - ни чиновникам, ни бизнесу. По-прежнему для легализации граждан, приезжающих с территории бывшего СССР существует масса бюрократических препон, хотя на самом высоком уровне неоднократно говорилось о необходимости облегчить эту процедуру. По сути у нас вся модель заточена под нелегальную миграцию.

- Считается, что мигранты вносят достаточный вклад в экономику…

- Это вопрос обоюдоострый. С одной стороны, вклад в экономику есть. Но с другой стороны, поскольку большинство из них работают нелегально, куда поступает основная прибыль? На коррупцию и нечистым на руку бизнесменам. Это всё серый сектор, который способствует развитию беззакония в стране. Например, предприниматель мог бы взять на легальных основаниях местного жителя или того же приезжего из СНГ и платить отчисления в Пенсионный фонд, а он этого не делает. А это значит, что работодатель привыкает к использования бесправного рабского труда.

Нелегальные мигранты не платят никакие социальные выплаты, а при этом могут вызвать ту же «скорую помощь», то есть некое дополнительное давление на социальную систему есть. Опять же жильё - зачастую мигранты живут в квартирах по 20 человек. Инженерные сети и коммуникации на это не рассчитаны и быстрее приходят в негодность.

- Существует устойчивое мнение, что без мигрантов просто невозможно обойтись.

- Эту теорию продвигает Высшая школа экономики. Их аргументы следующие: у нас рождаемость низкая, работать некому. Но при этом нужно не забывать, что у нас очень высокая безработица в моногородах и сельской местности. Говорят, что бизнесу трудно выживать, поэтому он и вынужден использовать труд мигрантов. Но это уже вопрос к фискальной политике, которую опять же диктует Высшая школа экономики. И получается, что вместо того, чтобы обеспечивать работой собственное население, мы должны ввозить больше людей. Это тупиковый путь. И если мы перейдём к завозу мигрантов уже из других мест - Афганистана или Юго-Восточной Азии, инокультурной миграции, которая никогда не знала русского языка, тогда мы столкнёмся с проблемами по полной программе.

Наши внутренние трудовые ресурсы ещё далеко не исчерпаны, поскольку в провинции достаточно серьёзный уровень безработицы. Поэтому такой острой необходимости в мигрантах, как нас пытаются убедить, нет. Мигранты, особенно нелегальные, выгодны только теневому сектору. Если бы мы навели там порядок, то такое количество мигрантов попросту было бы не нужно.

И это не только у нас - та же самая ситуация в Европе. Это совершенно глобалистский тренд. В 2016 году на форуме в Давосе представители бизнеса говорили о том, как хорошо, что есть мигранты, которые увеличивают им прибыль. Причём очень любят приводить пример США и Канады, хотя в реальности там очень жёсткие фильтры для въезда - если ты не знаешь языка, ты туда не въедешь. И без образования тоже. Бесперспективных бездельников туда не пускают. Если бы к ним в таком количестве ехали негры из Сомали, как сейчас в Европу, то, конечно, это создало бы совсем другой блок проблем.

У них основная проблема - это латиноамериканские мигранты, которые попадают через Мексику. Они действительно неграмотны, сильно криминализованы и их трудно контролировать.

И в Европе мигранты тоже выгодны бизнесу - нелегалы сбивают цены на труд - начинают падать зарплаты. Хотя главная задача глобалистов в Европе - изменить культурный код, смешав местное население с приезжими. Сегодня такие глобалистские планы вызывают вполне понятное противодействие, и народ начинает голосовать за правых политиков национального толка. И конечно, важный знак - это победа Трампа, поскольку он не глобалист. И если он обрубит материальную и политическую поддержку европейским глобалистам, то их попросту сметёт собственное население, выбрав национальных лидеров.

Причём ситуация с мигрантами в Европе при желании легко регулируется. Ещё в прошлом году в Совете Европы был принят документ о том, как преодолеть миграционный кризис. Там было два очень глубоких и важных пункта: контролировать и фильтровать миграцию на территории тех стран, откуда идёт поток, и второе - запустить инвестиционные проекты в этих странах, чтобы создать там рабочие места. Пока никаких конкретных решений не последовало. Но эти здравые меры явно были оставлены про запас. И вполне возможно, когда к власти придут национальные лидеры, они их задействуют.

Светлана Сметанина

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