Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26

03.02.2017 12:20:33

Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 в Черном море рядом с российскими буровыми вышками. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«В среду вечером в минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11.30 до 12.00 совершил два опасных облета российских буровых вышек «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования», – сказал он.

Конашенков отметил, что «в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные».

Ранее в среду представитель штаба Черноморского флота (ЧФ) России сообщил, что украинский самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. Он назвал «абсолютной ложью» заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26.

По словам представителя штаба ЧФ РФ, во время второго захода украинского Ан-26 «для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета».

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