Танки в Авдеевке с молчаливого согласия ОБСЕ?

02.02.2017 18:42:24

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

В Сети появились кадры, где запечатлены танки Вооруженных сил Украины, которые размещены среди жилых домов в районе Авдеевки. Эту видеозапись опубликовал британский корреспондент «Би-би-си» Том Барридж в своем официальном аккаунте в Twitter. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об обострении ситуации на территории Донбасса, бездействии международных наблюдателей из ОБСЕ и мотивах украинского руководства по разжиганию конфликта в зоне так называемой антитеррористической операции.

По словам британского журналиста, в Авдеевке он столкнулся с украинскими танками, которые были наготове. Кроме того, он сообщил, что режим прекращения огня не соблюдается.

В свою очередь пользователи социальных сетей увидели на видеозаписи, что за украинскими танками находятся автомобили сотрудников миссии ОБСЕ. Спрашивается, что они там забыли? Хотят зафиксировать «ответку» Донецкой народной республики? Это, конечно, риторический вопрос.

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины концентрируют силы и вооружение, включая тяжелое, в районе Авдеевки. По его словам, украинская армия готовится к наступательной операции. Он отметил, что общее количество сил и средств ВСУ составляет около десяти пехотных рот, до 20 БМП, до 15 танков и 16 минометов. Более того, отметили в военном ведомстве Донецкой народной республики, украинские военные перебросили к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

30 января министерство иностранных дел Украины в обострении ситуации в Донбассе обвинило Россию. Режим Петра Порошенко обвинил Москву в том, что та якобы специально провоцирует вооруженный конфликт. В свою очередь Российская Федерация призвала Киев прекратить «вооруженные провокации» на территории Донбасса и уже начать выполнять подписанные в Минске соглашения.

Накануне, 1 февраля, пресс-служба администрации Донецка заявила о договоренности с украинской стороной по прекращению огня для того, чтобы начать восстановительные работы электроснабжения Авдеевки.

«В ближайшее время нужно проследить, как интерпретируют видеоматериалы журналиста «Би-би-си» его украинские коллеги. Пока что эта информация в Укрнете остается не замеченной. В России же на материал уже успела отреагировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, остроумно высмеяв работу представителей миссии ОБСЕ, «проглядевших» украинские танки на въездах в Авдеевку. При этом бдительные интернет-пользователи заметили на резонансной записи не только машину, предположительно принадлежащую ОБСЕ, но человека в экипировке очень похожей на форму сотрудника миссии. Причем этот человек разговаривает с солдатами ВСУ прямо на фоне тех самых танков-«призраков». На медиапросторах Украины в это самое время слышно лишь о том, как «благотворители» под прикрытием Нацполиции направили в Авдеевку пару «камазов» с продуктами и теплыми вещами. Видимо, ОБСЕ и восприняло танки ВСУ легким прикрытием тушенки», — пояснил ФАН эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

Был ли твит журналиста Би-би-си жестом журналистской чести или сознательным сливом «союзничков», по мнению эксперта, мы узнаем по реакции западных СМИ на просочившуюся информацию. Степень медиасопровождения новой агрессии Киева против Донбасса во многом зависит от усилий информационного департамента МИД РФ, а также активности общественников в международных социальных сетях.

«В сложившейся ситуации нельзя терять ни минуты, так как в наших руках есть очевидные доказательства того, что Украина концентрирует силы вблизи Авдеевки для наступления, нарушая минские договоренности. Кадры репортера Би-би-си — это не порошенковский кусок автобуса из-под «Волновахи», а реальный аргумент для жестких заявлений с международных трибун. Не понятно, как теперь будет выкручиваться официальный Киев, заявлявший все последние дни, что в районе Авдеевки находятся ополченцы, ведь из репортажа видно, что среди городской застройки стоит украинская техника. Особенно неловко для Киева выглядит обстоятельство, что через несколько дней наступит вторая годовщина подписания вторых минских соглашений. Думаю, что обострившуюся ситуацию оперативно попытается разрешить не только Москва, но и Германия в лице Ангелы Меркель, у которой на носу сложные выборы, и дипломатический успех мог бы стать хорошим дивидендом в избирательной кампании», — резюмировал Иван Скориков.

Беседовал Илья Муромский

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