Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России

02.02.2017 17:19:21

Введение пограничной зоны на границе с Белоруссией — внутреннее дело России, заявил Государственный пограничный комитет республики.

Как уточнил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, решение компетентных органов Российской Федерации об установлении пограничной зоны в пределах прилегающих к российско-белорусской границе территорий Псковской, Смоленской и Брянской областей является внутренним делом Российской Федерации, передает "Интерфакс".

Пограничную зону в соседних с Белоруссией российских регионах распорядился установить директор ФСБ Александр Бортников. Это касается Смоленской, Брянской и Псковской областей. Погранслужбе ФСБ России предписано установить места и время для въезда и прохода людей и транспортных средств в пограничную зону. На въездах в пограничную зону должны быть установлены предупреждающие знаки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января 2017 года подписал указ о безвизовом въезде граждан 80 государств в страну через пункт пропуска аэропорт "Минск". Без визы в Белоруссии они смогут находиться до пяти суток. Указ распространяется на 39 стран Европы. Он также касается таких стран, как Бразилия, Индонезия, США, Япония и других.

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