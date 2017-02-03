Грузинский гамбит: Киев заглотил "безвизовую" наживку от ЕС

02.02.2017 17:12:16

Европарламент на пленарном заседании проголосовал сегодня за предоставление Грузии безвизового режима. При этом европейские чиновники пригрозили, что при выявлении каких-то нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановке визового режима.

"Даже если все население Грузии в 4,5 миллиона человек в одночасье переберется работать в страны ЕС, европейский рынок труда этого даже не заметит – примером стала Молдавия, получившая европейский безвиз уже достаточно давно, - рассказал " глава Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков. – Население Украины на сегодняшний день превышает 45 миллионов человек, и понятно, что в условиях экономического спада и активных боевых действий в рамках гражданской войны в страны ЕС хлынет огромный поток трудовых мигрантов. При том, что только в Польше уже сегодня работает мигрантов больше, чем все население Грузии, Европа в ближайшее время предоставлять безвизовый режим украинцам решится вряд ли".

Ранее Европарламент поддержал отмену визового режима для Грузии‍, утвердив тем самым предварительные договоренности с Евросоветом. Они гласят, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях. Аналогичный документ разрабатывался и в отношении Украины, однако руководство Евросоюза регулярно переносит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового въезда гражданам этой стране. В настоящее время эта тема вновь перенесена на неопределенный срок.

"Предоставляя безвизовый режим Грузии, Евросоюз помахал наживкой перед Киевом. Мол, продолжайте выполнять требование Брюсселя, и когда-нибудь вас ждет аналогичная награда. Однако практика показывает, что добиваться этой цели Украине придется еще долго. Граждане этой страны не осознают, что стали заложниками крайне унизительной для себя игры – Европа заявляет, что позволит беспрепятственно посещать свою территорию в обмен на разрушение собственной страны. Требования, выдвигаемые Киеву со стороны МВФ и Брюсселя, наводят на мысли о грабеже", - отмечает политолог.

Президент Украины Петр Порошенко обещает Украине договориться с Евросоюзом о предоставлении безвизового режима. Впервые об этом он упомянул в январе 2010 года на посту министра иностранных дел, пообещав, что украинцы могут рассчитывать на отмену виз с ЕС уже в 2011 году. Вернулся к этому вопросу он в начале 2013 года, будучи внефракционным народным депутатом парламента, пообещав решение вопроса к декабрю. Став кандидатом в президенты в послемайданном 2014-м, Порошенко прописал этот тезис в своей предвыборной программе, заявив об отмене виз с января 2015-го. Впоследствии перенес этот срок на май, а впоследствии и вовсе на январь 2016-го. В минувшем году "крайней датой" называлось 24 ноября. В последний раз Порошенко заявлял, что положительного ответа от Европы Киев ждет в феврале 2017-го.

"Как известно, предоставление безвизового режима Европой подразумевает лишь посещение государств Шенгенской зоны в качестве туристов – права работать эти договоренности не дают. Но мне в нынешних экономических условиях очень трудно представить себе украинцев или грузин, направляющихся в Европу в туристических целях. Все они надеются на трудоустройство, так как это стало проблемой на родине.

При этом ЕС предусмотрительно утверждает документы о том, что нарушение режима пребывания может стать причиной расторжения договоренностей о безвизе. Злоупотреблять соглашениями для трудоустройства и длительного пребывания граждане Грузии и Украины однозначно будут. Именно в этом и состоит представление населения этих государств о евроинтеграции – "вливаться" в Европу намеревается каждый гражданин лично, а страна и ее интересы отставляются на второй план. Потому далеко не факт, что соглашение о безвизе с той же Грузией просуществует долго – оно может быть отозвано в любой момент. Что станет показательным уроком для украинцев", - делает вывод Алексей Кочетков.

Максим Бут

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