Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз с Грузией

02.02.2017 17:06:42

Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз с Грузией, одновременно поддержав запуск заморозки безвизовых режимов Евросоюза с третьими странами, который запланирован на март. В настоящее врем все институты ЕС поддержали введение безвизового режима с Грузией.

Как отмечает ТАСС, конкретная дата ввода безвизового режима пока не определена.

"Грузия прошла огромный путь, примерно выполнив все требования для отмены виз", - сказал еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос во время сессии Европарламента.

По его словам, отмена виз при краткосрочных поездках (до 90 дней) для граждан Грузии, произойдет одновременно с заморозкой безвизовых режимов для третьих стран.

Аврамопулос отметил, что в ходе своей поездки в Тбилиси был удивлен большим количеством флагов ЕС в этом городе.

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