СМИ: Минск собрался на выход из ЕАЭС и ОДКБ, а Москва намекает на последствия

02.02.2017 16:59:05

Отношения между Россией и Беларусью, которые еще с середины 90-х годов соседствуют в формате Союзного государства, могут оказаться на низшей точке за всю постсоветскую историю. Это связано с якобы имеющимися у Минска намерениями начать подготовку к выходу из ключевых интеграционных структур на пространстве бывшего СССР — Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом, как пишут российские СМИ, Москва воздержится от громких заявлений относительно действий белорусских властей и ограничится напоминанием, что новый формат политических отношений повлечет за собой пересмотр основополагающих принципов взаимодействия в экономической сфере.

В Москве с пониманием относятся к желанию властей Республики Беларусь выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на свой неназванный источник в российской столице. В этой связи, говорится в сообщении, Кремль воздержится от громких заявлений. «Вместе с тем всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой», — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что Москва оставит за рамками российско-белорусских отношений вопрос, в какой мере новая политическая линия белорусского руководства будет отвечать национально-государственным интересам жителей самой Белоруссии. «При любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства», — продолжение цитаты.

При этом источник агентства упомянул опыт «братской Украины», где, по его мнению, смена власти произошла и «еще произойдет» именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС. «Если этот опыт в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития», — конец цитаты.

Сообщения с недвусмысленным предупреждением появились на фоне сведений о том, что в феврале президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести встречу в Москве. Об этом, в частности, 2 февраля сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Последний отметил, что на встрече лидеров будет обсуждаться энергетическое сотрудничество двух стран, после чего Путин и Лукашенко проведут очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

При этом точной датой переговоров официальный Кремль и аппарат постоянного комитета Союзного государства пока не располагают. Москва как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Минск пока не дал своего подтверждения. Так или иначе, как отмечают российские СМИ, сторонам есть что обсудить, учитывая разницу во взглядах на справедливую цену газа, поставляемого в Беларусь из России.

С 2016 года государственные предприятия Беларуси стали оплачивать его по цене, которую руководство республики сочло справедливой, а она значительно ниже той, что предусмотрена контрактом между Москвой и Минском. В конце января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что сумма задолженности Белоруссии за российский газ достигла 550 млн. долларов. Чтобы заставить белорусское руководство признать долг за образовавшуюся разницу, российские власти сократили объемы нефтяных поставок.

При этом в Москве не устают напоминать, что все виды топлива Минск получает на особых условиях, учитывая степень интеграции двух партнеров по Союзному государству. На фоне этих разногласий Александр Лукашенко уже не раз заявлял о том, что Минск будет искать альтернативы поставкам российской нефти. Кроме того, Белоруссия повысила тариф на транзит углеводородного сырья из России по своей территории.

Сигналы о том, что Москва оставляет за собой право отвечать на дальнейшие «дезинтеграционные шаги» Минска, поступили одновременно с выходом приказа ФСБ России о создании пограничной зоны на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей РФ с белорусскими областями. Формально решение объясняется созданием «необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации» после того, как власти соседней страны объявили о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран с 9 января. В ситуации, когда между Россией и Беларусью действует режим свободного передвижения, прибывшие без виз в Беларусь иностранцы могут нелегально проникнуть на территорию РФ, опасаются силовики.

Александр Полозов

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