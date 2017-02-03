Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке

02.02.2017 16:51:03

Журналист BBC Том Барридж подтвердил информацию о том, что танки ВСУ вошли в Авдеевку.

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям», — написал Барридж в своем Twitter, опубликовав видео военной техники.

Он отметил, что режим прекращения огня, который был объявлен 1 февраля, здесь не действует.

В ролике танки стоят среди жилых домов, а возле них находятся украинские силовики.

Ранее замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовятся к наступлению, концентрируя силы вблизи Авдеевки.

Он отмечал, что на участке линии соприкосновения в этом районе общее количество сил и средств ВСУ составляет «до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов».

Бои в районе Авдеевки, расположенной примерно в 20 км от Донецка, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии.

ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

В связи с эскалацией конфликта Совбез ООН провел экстренное заседание, по итогам которого призвал обе стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к режиму тишины.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.