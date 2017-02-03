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Рубрика / Безопасность
Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке
|02.02.2017 16:51:03
Журналист BBC Том Барридж подтвердил информацию о том, что танки ВСУ вошли в Авдеевку.
«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям», — написал Барридж в своем Twitter, опубликовав видео военной техники.
Он отметил, что режим прекращения огня, который был объявлен 1 февраля, здесь не действует.
В ролике танки стоят среди жилых домов, а возле них находятся украинские силовики.
Ранее замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовятся к наступлению, концентрируя силы вблизи Авдеевки.
Он отмечал, что на участке линии соприкосновения в этом районе общее количество сил и средств ВСУ составляет «до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов».
Бои в районе Авдеевки, расположенной примерно в 20 км от Донецка, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии.
ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
В связи с эскалацией конфликта Совбез ООН провел экстренное заседание, по итогам которого призвал обе стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к режиму тишины.
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