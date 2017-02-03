В ГД рассказали, к чему приведет введение безвизового режима в Белоруссии

02.02.2017 16:05:27

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Введение безвизового режима с рядом стран в Белоруссии подталкивает к восстановлению границы с Россией, что не может не вызывать сожаление, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя решение ФСБ РФ об установлении режима пограничной зоны с соседней республикой.

В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны. Пограничная зона создана на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей РФ с Белоруссией. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

"Я об этом предупреждал, когда пришли первые сообщения о принятии этого решения (введения Белоруссией безвизового режима). У меня нет сомнений, безусловно, что всякие решения касательно визовой или безвизовой зоны – прерогатива Белоруссии, когда дело касается въезда в Белоруссию. Но принимая это решение, такое впечатление, что белорусские власти меньше заботились о Союзном государстве, в котором они состоят", — сказал депутат.

По его словам, с этой точки зрения, решение ФСБ вынужденное. "Я с сожалением отмечаю, что мы идем к восстановлению русско-белорусской границы, то есть если дело так дальше пойдет, к утрате того главного достижения, которое было достигнуто за годы всяких попыток создать и закрепить Союзное государство России и Белоруссии. Мы видим, что власти Белоруссии фактически своими действиями односторонними в этом случае подталкивают именно к такому развитию событий. Конечно, они публично не выступают против Союзного государства, но видно же, что введение безвизового въезда для 80 стран на пятидневный срок означает риск того, что воспользовавшись отсутствием русско-белорусской границы, нежелательные в России граждане из этих 80 стран могут здесь, в России, оказаться без всякого контроля", — считает Затулин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

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