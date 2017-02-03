Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении провести референдум по поводу вступления в НАТО

02.02.2017 15:57:45

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

«Как президент страны я обращусь к мнению своего народа. Состоится референдум по вопросу о вступлении в НАТО. Если граждане Украины за, то я сделаю все, что от меня зависит, чтобы добиться членства в альянсе», — сказал Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

По словам главы украинского государства, в настоящий момент количество украинцев, поддерживающих НАТО, составляет не менее 54 процентов. Точных сроков проведения референдума названо не было.

При этом, сегодня были отложены переговоры НАТО и Украины о размещении систем ПРО. В СМИ также появилась информация о том что государства-члены Североатлантического альянса не собираются принимать Украину в свои ряды. Причиной этому стала неоднозначная ситуация вокруг России. С одной стороны, НАТО планирует и дальше укреплять свои позиции на востоке Европы, другой, президент США Дональд Трамп собирается взять курс на улучшение отношений с Москвой, а усиление восточного блока может спровоцировать Кремль. Ситуацию усложняет вновь обострившейся конфликт в Авдеевке.

«В такой ситуации НАТО не до Украины. Порошенко, безусловно, об этом знает. (...) Это он говорит именно немецкому изданию, потому что ищет сегодня заступников в Европе, потеряв таких заступников в Америке», — заявил РИА новости первый замглавы Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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