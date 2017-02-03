Вскоре победоносные российские войска войдут во Львов

02.02.2017 15:37:59

Валентина Григорьевна Гойденко Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ.



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Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ.

Неожиданно, но очень актуально, подумала я, перелистывая интернет-страницы сайта «Русский Львов». Мелькали известные лица, даты, целые исторические эпохи, которые подолгу не отпускали, удерживая магией давно минувших дней, удивительным образом переплетающиеся с событиями сегодняшними. Вот целая серия материалов Леонида Соколова посвященных Галицкой Руси (1772 – 1914) г.г. Это история искусственного формирования австрийскими властями украинства, основанного на русофобии. Страшная история с концлагерями в «Терезине» и «Талергофе» по уничтожению русского народа Галичины перед началом и в годы Первой Мировой войноы.

Но когда пришла победоносная Русская армия, утром 3 сентября 1914 года во Львове в 7 часов утра вышел экстренный выпуск газеты “Kurjer Lwowski” («Львовский курьер»), в котором публиковалось обращение президиума города к жителям Львова.

«Граждане!

Войска Монархии понесли тяжелые поражения и отступили на запад. Вскоре победоносные российские войска войдут во Львов.

В этот момент призываем все население города, чтобы ради Бога сохраняли достоинство, спокойствие, остерегались паники и выходок неразумных или преступных элементов, всяких провокаций…

Львов, 2 сентября 1914.

Прошло более 100 лет, но нет сомнений, что и сегодня на приход российских войск, была бы примерно такая же реакция. И если с войсками пока не время, то у России всегда имелись и имеются другие возможности, которые она не задействовала, жестко обозначив свое присутствие в регионе, чтобы не расслаблялись и помнили историю.

Но, увы, не случилось! В очередной раз идет разгром русских в Галичине. В начале 2000-х во Львове проживало 610 тысяч русского населения. После первого майдана численность русских стала быстро сокращаться и сейчас в городе их осталось 68 тысяч, то есть около 10 процентов. Большинство уехало, а кто-то просто боится называть себя русскими.

28 декабря минувшего года следователи управления Службы безопасности Украины Львовской области открыли уголовное производство по признакам разжигания национальной розни в газете львовского "Русского культурного центра" "Русский вестник».

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на galinfo.com.ua. рассказала пресс-секретарь львовского СБУ Мирослава Клячковская". Пресс-секретарь львовской СБУ заметила, что уже «состоялась неотложная экспертиза печатной газеты и выявлены преступные сепаратистские действия». «В газетном издании правоохранителями было найдено проявления межнациональной нетерпимости и унижения чести и достоинства украинцев». Беспочвенность этих обвинений очевидна! Тем не менее, «Русский вестник» стал последним в ряде преследуемых русских организаций Львова.

25 октября 2016 года Львовский облсовет, проигнорировав многочисленные обращения к властям Украины представителей русской общины и русских культурных организаций Львова, принял решение выселить русских из Русского культурного центра во Львове под предлогом ненадлежащего содержания здания. Облсовет разорвал договор аренды с «Русским культурным центром» и обязал организацию освободить здание. Культурный центр арендовал это здание площадью 380 квадратных метров более 25 лет. В 1997 году в «малом зале» была открыта библиотека, сейчас единственная на Западной Украине с книгами на русском языке в фонде которой, сегодня более 8 тысяч книг. Её основой стали произведения русской, советской и зарубежной классики, собранные членами Русского общества им. Пушкина из школьных и ведомственных библиотек в связи с решением местной власти об изъятии книг на русском языке.

1 ноября письма о выселении были направлены ОО «Русское общество им. Пушкина», Российскому обществу им. Пушкина, Землячеству ленинградцев во Львове «Питер-клуб», Львовской епархии Украинской православной церкви святого великомученика Георгия Победоносца, (в здании Русского культурного центра находится единственный во Львове православный храм Московского патриархата) и редакции газеты «Русский вестник».

Русские организации отказались добровольно покинуть помещение, и 17 января 2017 года направили Обращение к Президенту Украины П.Порошенко, подчеркивая, что в Русском культурном центре работают русские организации, но они объединяют граждан Украины, которые надеются, что Президент, своей властью и своим авторитетом защитите их от произвола депутатов и чиновников Львовщины.

Вот небольшой отрывок из этого Обращения к П.Порошенко, полагаю, что российским чиновникам, начиная с МИД РФ, Россотрудничества и различных фондов, имеющих отношение к поддержке и защите российских соотечественников, оно известно, как известна в целом история разворачивающейся борьбы русского народа во Львове.

Из Обращения к П.Порошенко: «Представители областной рады обвиняют русскую общину в том, что она содержит здание РКЦ в неудовлетворительном состоянии. Действительно, после многочисленных, свыше 40 раз нападений на Русский культурный центр и пожара в мае 2014 года, состояние помещения требует реконструкции и ремонта. Собранных средств (свыше 200 тыс. грн.) хватило лишь на ремонт крыши, уничтоженной во время пожара. Сбор средств продолжается и мы рассчитываем в течении года полностью провести необходимые ремонтные работы. Время нынче непростое, немало помещений во Львове находятся в неудовлетворительном состоянии, но власти внимание обратили лишь на помещение русской общины. Отметим, что за 25 лет существования Русского культурного центра ни городская, ни областная власть не помогли русским города ни копейкой. Даже после пожара власть отказала в помощи, хоть помощь погорельцам – это наша украинская народная традиция».

Понятное дело, что отнимают помещение по политическим мотивам с целью убрать само напоминание о русских в этой самой западной точке Украины. Это вытеснение началось не с событий госпереворота 2014 года, а с самого начала 90-х. Первым директором РКЦ стал основатель Русского общества им. Пушкина Сергей Анатольевич Сокуров, он же первый политический беженец с Украины. Русский культурный центр жгли, обливали краской, били стекла, разрисовывали свастиками, забрасывали бутылками с зажигательной смесью, остается удивляться мужеству русских Львова, отстаивающих свое родство, свою культуру, свой язык. Так можно ли было ответственным структурам в России убрать сам повод к расправе с единственной Русской организацией, «в связи с состоянием здания» и помочь с ремонтом этого здания? Например, выделить 0,1% из налогов, уплаченных П.Порошенко в России за его шоколадки, этого бы хватило с лихвой и на ремонт и на всю деятельность русских Львова. Зная менталитет западенцев, можно быть уверенными, чем круче бы выглядел Русский культурный центр, тем уважительнее бы относились к русскому народу Львова.

26 января в Государственной Думе состоялся круглый стол «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее», где наряду с депутатами Государственной Думы, бьющимися над законодательным решением ряда важнейших проблем российских соотечественников, выступали и представители Русской Православной Церкви, в том числе управляющих приходами Московского Патриархата в ряде стран за рубежом. Запомнилась интересная мысль. Во времена СССР у нас не было соотечественников за рубежом, были эмигранты. Их называли врагами СССР, а они на протяжении столетия сохраняли Русскую культуру, родной язык, традиции, православную веру. Они строили храмы и открывали русские школы, сохраняли свою любовь к России, передавая её следующим поколениям. Нынешние «ловцы зарубежного счастья», как правило, и сами, а уж их дети тем более, быстро ассимилируются в стране пребывания, порывая духовные связи с Россией.

Спросите, к чему это отступление? Конечно не к тому, что Россия, не должна принимать во внимание факт наличия соотечественников в дальнем зарубежье. Но внимание и помощь, должны быть соразмерны ситуации. Можно радеть трем десяткам русскоязычных соотечественников в какой ни будь Южноамериканской стране, но в большей поддержке сегодня нуждаются русские Украины. Там развязана гражданская война, которая носит антирусский и антироссийский характер. Первый удар нацисты наносят по русскому населению Украины, а второй по России. На востоке Украины идет физическое уничтожение русского народа, на Западе – духовное (пока). И это все на фоне клятвенного понимания в России: «Мы – один народ!» 70 лет назад Красная армия освободила от фашистской чумы не только свою страну, но и всю Европу. Неонацизм на Украине, замаскировавшись под национально-освободительное «проевропейское» движение, сумел оболванить существенную часть населения страны, но далеко не всю. Миллионы людей и, в первую очередь, русские Украины на востоке страны, на юге, в центральных областях и западных, ждут освобождения. 68 тысяч русских Львова, сегодня пытаются защитить себя в самом логове украинского нацизма и ждут когда русские победоносные войска войдут в город Львов!

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