Додон намерен заявить Столтенбергу, что НАТО не место в Молдове

02.02.2017 15:09:37

Лидер Республики Молдова Игорь Додон во время своего визита в Брюссель напомнит НАТО о нейтралитете Молдовы. Глава республики отправится с официальным визитом в Брюссель 6-7 февраля. Ранее сообщалось, что президент также намерен встретиться с руководством Североатлантического альянса. "Встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом уже запланирована. На ней выскажу официальную позицию президента. Мы считаем, что в Молдове не надо открывать офис НАТО. Молдова – нейтральная страна", — сказал в среду журналистам Додон.

Ранее президент Молдовы заявил, что во время своего будущего визита в Брюссель, он намерен предложить руководству НАТО признать нейтралитет страны со стороны альянса. Додон не исключил, что может поднять вопрос о закрытии в Кишиневе офиса НАТО. В свою очередь, председатель парламента Молдовы Андриан Канду ответил, что не согласен с позицией президента. По его словам, нейтралитет страны подтвержден в Конституции, а бюро НАТО — это "технический офис по информированию и связи с гражданами".





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