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Рубрика / Общество
Реализация миграционных законов России невозможна без международного сотрудничества
|02.02.2017 14:47:30
Виктор Петрович Михайлов
Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ
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С начала 2016 года в Россию въехали 15 млн иностранных граждан, а в настоящее время на территории РФ находятся более 10 млн. «Число находящихся на территории России иностранных граждан на протяжении последних лет кардинально не изменяется, можно лишь отметить некоторую вариативность в зависимости от сезона и отдельных внешних факторов.... Все возлагаемые ранее на ФМС России функции и задачи остались прежними и осуществляются в соответствии с действующим российским миграционным законодательством». Об этом ТАСС сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольга Кириллова.
По словам Ольги Кирилловой, «въезжать и выезжать из страны иностранные граждане могут при обязательном соблюдении требований действующего законодательства. Реализация принятых законов в части, касающейся противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности мигрантов, способствовала позитивному развитию миграционной ситуации. При этом мы должны понимать, кто к нам приезжает, откуда и с какими целями. В связи с этим должен быть усовершенствован механизм контроля въезда и пребывания иностранцев в РФ».
Ольга Кириллова так же сообщила, что реализация требований миграционного законодательства невозможна в отрыве от международного сотрудничества. Эта работа ведётся на площадках ОДКБ, СНГ, при этом особое внимание уделяется взаимодействию с межгосударственной системой ООН, сотрудничеству в рамках межправительственных двусторонних и многосторонних рабочих групп.
В этой связи МВД России намерено подвергнуть серьезной проверке и, возможно, ревизии свыше 40 действующих международных договоров и других нормативных актов, касающихся трудовой миграции. Эти документы были подписаны ФМС России до своего упразднения и передачи функций МВД.
Одним из первых шагов по усовершенствования миграционных законов (ГУВМ) МВД России предложило снимать и заносить в свою базу данных отпечатки пальцев всех без исключения иностранцев, въезжающих в нашу страну. Ранее дактилоскопию проходили лишь трудовые мигранты. А в сентябре прошлого года в России начали тестировать систему сбора отпечатков пальцев для выдачи виз. Известно, что проверочные процедуры проходили в российских дипломатических представительствах в Великобритании, Дании, Намибии и Мьянме и в московском аэропорту Внуково.
При этом Кириллова отметила, что ряд полномочий, касающихся интеграции беженцев и переселенцев, а также их социальной и культурной адаптации, необходимо передать другим федеральным органам исполнительной власти. По ее словам, сейчас на правительственном уровне прорабатываются вопросы передачи другим федеральным органам исполнительной власти функций, напрямую не связанных с правоохранительной деятельностью.
Так что, несмотря на заявленную декларацию, Миграционное управление МВД не собирается выполнять все возложенные на ФМС задачи. И это будет разумно при условии, если ряд полномочий, и прежде всего, по исполнению Госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию, вопросов касающихся интеграции беженцев и переселенцев, а также их социальной и культурной адаптации будут переданы Министерству Труда и социальной защиты (Минтруд России).
Подавляющее большинство переселенцев это русские люди или люди с русской ментальностью, владеющие русским языком в особой опеки по культурной адаптации не нуждаются. А вот поддержка в части интеграции: по встрече и размещению, оформлению документов на получение вида на жительство и российского гражданства, трудоустройству, выделения жилья, конечно же, необходима.
И с этим удобнее всего справляться Министерству Труда и социальной защиты. Потому как Минтруд имеет право осуществлять правовое регулирование во многих областях в том числе: демографии; трудовой миграции; социальном партнёрстве и трудовых отношениях; занятости населения; социальной защите населения (в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций) и пенсионном обеспечении (включая негосударственное пенсионное обеспечение). Это всё то, что необходимо переселенцам на первом этапе.
Миграционное законодательство России стало строже. Причем не только для приезжих, но и для своих же чиновников, желающих в обход существующего порядка «помочь» гастарбайтерам легализоваться и трудоустроиться. В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, ужесточающие ответственность за нарушение оформления иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешительных документов.
Мигрантов, нарушивших правила въезда в страну, теперь будут штрафовать от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Должностных лиц, допустивших такие нарушения, оштрафуют на сумму от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, с юридических лиц снимут по решению суда от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Более суровыми станут административные наказания и всевозможным посредникам, стремящимся не всегда законным путем подготовить документы приезжим. А если «помощь» иностранцам сопряжена с вымогательством или обманом, то тут штрафом уже не отделаться.
В конце октября 2016 года Министерство здравоохранения России выпустило приказ, вносящий изменения в правила ОМС для граждан ЕАЭС. Согласно этого приказа, с 1 января 2017 года в связи с вступлением в силу новой редакции от 27.10.2016 г. правил обязательного медицинского страхования в России, временно пребывающие иностранные граждане из стран Евразийского экономического союза получили возможность бесплатно оформить полис обязательного медицинского страхования.
Однако, тут появились проблемы. В связи с тем, что по данным федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), больше половины россиян — 85 млн из 146,5 млн — считаются неработающими. За работающих граждан платят взносы работодатели, а за неработающих — регионы. Планировалось, что в 2017 году взносы на неработающее население составят 619 млрд руб., а на работающее — 1 трлн руб. Найти эти 619 млрд рублей весьма сложно.
Для экономии средств в системе обязательного медицинского страхования, Минздрав предлагает лишить права на ОМС семьи трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также всех мигрантов, которые не работают в стране по официальным трудовым договорам.
Но для того, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе. По этому договору, трудовые мигранты из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и их семьи имеют такие же права на медицинскую помощь, как и граждане России. И наоборот, россияне, приехавшие работать в страны ЕАЭС, имеют права на медпомощь наравне с гражданами этих стран.
Минздрав предлагает изменить формулировку договора: «Обязательному медицинскому страхованию подлежат граждане государств — членов ЕАЭС, работающие в государстве трудоустройства на основании трудовых договоров». При этом все другие категории мигрантов, а также члены семей трудовых мигрантов из системы ОМС исключаются.
Параллельно в странах СНГ идёт активное формирование законодательной базы в сфере миграции, в том числе и в сфере страховой медицины. В 2016 году МПА СНГ начала разработку модельного закона о страховой медицине, а уже в середине января 2017 года в Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ прошло обсуждение проекта «Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей».
Проект Соглашения о сотрудничестве СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей уже прошёл экспертную проработку в июне прошлого года. Но в ходе внутригосударственного согласования появился ряд замечаний, которые предполагается согласовать на предстоящем заседании экспертов. Как было отмечено, свои дополнения в документ прислала Армения и Киргизия.
По словам ответственного секретаря экспертного совета по здравоохранению Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Евгении Владимировой «идёт речь о том, чтобы в СНГ появился модельный Миграционный кодекс. Первый этап его разработки начнётся в 2017 году». В проект документа войдут положения и нормы, которые заложены в проекте соглашения, рассмотренного в первой половине января в Минске. Эксперт сообщила, что итоговый вариант Миграционного кодекса СНГ может появиться не ранее, чем к 2019 году.
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