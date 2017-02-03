Исторический визит Владимира Путина в Японию

02.02.2017 14:36:23

Дарья Викторовна Харитонова Научный сотрудник

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Научный сотрудник

Конец прошлого года был насыщен важными политическими событиями. Освобождение восточного Алеппо, покупка акций «Роснефти», снижение уровня мировой добычи нефти в рамках ОПЕК… Казалось бы все это должно затмить визит президента Владимира Путина в Японию, но этого не произошло. Конечно, в Японию итоги этого визита воспринимаются достаточно отрицательно, ввиду в первую очередь завышенных ожиданий. В России изначально по вопросу так называемых «северных территорий» преобладал более реалистичный подход. Но даже в Москве далеко не все правильно оценили итоги этого визита, который на самом деле имел историческое значение. Хотя бы потому, что он состоялся впервые за 11 лет (а подобный визит в Исламабад так и не состоялся). Подтверждением этого служит настоящий материал, который, конечно, не носит исчерпывающего характера. Тем не менее, постараемся проанализировать некоторые итоги состоявшегося визита.

Интенсификация контактов между политическими лидерами стран продолжалась на протяжении всего прошедшего года, и ее логичным завершением стал визит президента России Владимира Путина в Японию, который состоялся 15-16 декабря 2016 г. Причем начиная с 2014 г., под воздействием внешних и внутренних факторов он неоднократно откладывался.

Для премьер-министра Синдзо Абэ попытка разрешения с Россией многолетнего территориального спора стала одним из векторов внешней политики, нацеленной на заключение соответствующего мирного договора. И это в условиях серьезной зависимости Токио от Вашингтона в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, а также введение против России западных политических и финансово-экономических санкций, ее исключения из состава «Большой двадцатки» и предпринятой Западом попытки по внешнеполитической изоляции Москвы.

Первым серьезным шагом в направлении развития российско-японских отношений стала неформальная встреча 6 мая 2016 г. в Сочи лидеров России и Японии. Тогда в конструктивном ключе удалось обсудить проблему мирного договора и решения территориального вопроса на основе предложенного японской стороной нового подхода, свободного от «идей прошлого». Более того, премьер-министр Синдзо Абэ предложил российской стороне план из восьми пунктов по двустороннему экономическому развитию с целью освоения энергоресурсов, укрепления средних и малых предприятий, развития транспортной и портовой инфраструктуры российского Дальнего Востока, строительства «умных городов», создания современных медицинских центров, а также реализации проектов в области сельского хозяйства и взаимных гуманитарных обменов. Со своей стороны, Россия обещала упростить правила в рыбной промышленности и существенно снизить на Дальнем Востоке стоимость электроэнергии. Помимо этого, стороны договорились упростить визовый режим и восстановить регулярные встречи в формате «два плюс два» в составе министров иностранных дел и обороны.

2-3 сентября 2016 г. с участием представительной японской делегации во Владивостоке прошел Восточно-экономический форум. По его итогам между Россией и Японией было подписано 20 соглашений на общую сумму 1,3 млрд долл.

12-13 декабря, то есть накануне визита в Японию, президент Владимир Путин дал интервью ведущим японским СМИ. Тогда он отметил, что у России нет никаких территориальных проблем с Японией. Тем не менее, у японской стороны сохранились некоторые иллюзии в отношении «северных территорий».

Возвращаясь к декабрьскому визиту Владимира Путина в Японию, нужно заметить, что он начался в г. Нагато (префектуре Ямагути) – родном городе премьер-министра Синдзо Абэ. И уже в ходе личной встречи лидеры государств договорились продвигать программу совместной экономической деятельности в таких сферах как рыболовство, марикультура, туризм, медицина и экология на спорных Южно-Курильских островах. Для этого планируется там создать особую систему администрирования на основе нового международного договора.

Второй день визита Владимира Путина прошел в Токио в форме «Российско-японского форума деловых кругов». В пленарной части Форума выступил президент Владимир Путин, который констатировал, что правительства России и Японии настроены на максимальную поддержку двусторонних предпринимательских инициатив путем облегчения налогового и трудового законодательства. Он также призвал японские компании обратить внимание не только на 13 территорий опережающего развития (ТОР) и действие свободного порта Владивосток, но и на Евразийский экономический союз. Вопрос о создании с последним зоны свободной торговли сейчас в Японии обсуждается.

Все это позволило подписать 80 документов, включая 12 межведомственного характера, на общую сумму 2,54 млрд долл. Причем состоялось заключение соглашений с российскими компаниями, которые находятся под американскими санкциями.

В частности, было решено создать Российско-японский инвестиционный фонд с капиталом в 1 млрд долл. В качестве соинвесторов выступили Российский фонд прямых инвестиций и Японский банк международного сотрудничества (JBIC). А также между ОАО «Ямал СПГ» и JBIC были подписаны договор о предоставлении кредита на 200 млн евро и меморандум о взаимопонимании.

ПАО «Газпром» заключил с JBIC и другими японскими компаниями соглашения о сотрудничестве. С компанией Mitsui оно предусматривает расширение проекта «Сахалин-2» и СПГ-бункеровку морского транспорта. Соглашение с Mitsubishi Corporation основано на развитии партнерства в области СПГ и создания третьей очереди «Сахалина-2».

Российская компания «Новатэк» подписала меморандум о взаимопонимании с Mitsui в области добычи и сжижения в России природного газа, поставок СПГ, соответствующего оборудования и технологий, а также совместного развития рынков СПГ.

Компания «Роснефть» заключила договор о сотрудничестве с Marubeni Corporation и Mitsubishi Heavy Industries по совместной разработке технико-экономического обоснования строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке с использованием передовых японских технологий. Кроме этого, «Роснефть», Marubeni, Inpex и JOGMEC договорились об основных условиях сотрудничества по совместной разведке, разработке и добыче углеводородов на лицензионном участке в шельфовой зоне России.

Компания «Русгидро» подписала с Kawasaki Heavy Industries и Sojits Corporation контракты на расширение использования газотурбинных установок при реализации проектов на территории российского Дальнего Востока.

Не менее важными были подписаны документы в медицинской, сельскохозяйственной и логистической сферах. Так, меморандум между «Почтой России» и Japan Post Co предусматривает взаимодействие компаний в сфере развития трансграничной интернет-торговли и увеличения объемов почтовых отправлений. С компанией Toshiba были заключены соглашения по автоматизации логистических систем на 53,6 млн евро.

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» договорилась о продаже 10% своих активов японской компании Mitsui. А с Fujifilm Corporation она подписала соглашение о формировании широформатного партнерства с возможной локализацией производства и созданием совместного предприятия. Другое российское предприятие ЗАО «Рентгенпром» и японская Toshiba Medical Systems Corporation договорились о производстве в России медицинских изделий.

Сельскохозяйственная российская компания «Русарго» и японская компания Mitsui&Co намерены внедрять японские технологии, а также искать возможности экспорта продукции «Русарго» на азиатские рынки.

Таким образом, визит Владимира Путина в Японию не привел к качественному прогрессу в разрешении проблемы «северных территорий». В тоже время стороны подтвердили свою готовность к подписанию мирного договора и поиску взаимоприемлемого компромисса по существующей территориальной проблеме на основе экономической деятельности на всех островах южнокурильской гряды (ранее разговор шел только о Хамобаи и Шикотане).

Важным итогом состоявшегося мероприятия стало и то, что 11-12 января 2017 г. состоялся визит в Москву министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. В рамках этого визита японская сторона не только согласовала взаимные действия по реализации вышеуказанных экономических проектов, но и ознакомилась с новыми направлениями двустороннего сотрудничества. Помимо этого было решено, что Япония в качестве страны-партнера при проведении 10-13 июля 2017 г. в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром».

Следовательно, во время этого, несомненно, исторического визита Владимира Путина в Японию был создан позитивный фон для дальнейшего развития российско-японских отношений в сфере политики и экономики, что в перспективе допускает возможность ограниченного военного сотрудничества между нашими странами. И это эффект еще более усилится после открытия в этом году «Русских сезонов в Японии», а в 2018 г. – перекрестных годов РФ и Японии. В результате японцы все более позитивно относятся к строительству одного железнодорожного моста с материка на остров Сахалин, а другого – с Сахалина на остров Хоккайдо. Реализация этого проекта позволит серьезно загрузить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали контейнерными грузами из Японии.

При этом следует учитывать те позитивные изменения региональной политике России, которые произойдут в 2017 г. Во-первых, РФ выходит из режима западной изоляции. Так, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано не исключил, что формат «Большой восьмерки» с участием России может быть восстановлен уже к саммиту 25-27 мая 2017 г. в итальянской Таормине.

Во-вторых, Москва успешно выполняет свои задачи по урегулированию сирийского кризиса и выступает активным инициатором процесса политического урегулирования в этой стране.

В-третьих, экономика РФ постепенно выходит из кризиса. Для ускорения этого процесса Москве нужны не только значительные инвестиции и современные технологии, но и настойчивое стремление развитых государств к политическому и экономическому сотрудничеству с нашей страной. И одним из перспективных государств в Северо-Восточной Азии для такого сотрудничества в прошлом году стала Япония. В связи с этим политическое руководство России возлагает определенные надежды на деятельность японских компаний, в первую очередь с целью развития российского Дальнего Востока. Надеемся, что, тот политический успех, закрепленный в 2016 г. рядом соглашений и меморандумов о сотрудничестве, будет закреплен экономическими достижениями в наступившем 2017 г.

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