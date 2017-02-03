Кирилл Фролов: Трамп посетит собор Русской зарубежной Церкви в Нью-Йорке

02.02.2017 13:45:34

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В мае этого года отмечается десятилетие с момента воссоединения Русской церкви в Отечестве и за рубежом, сообщил глава отдела по связям с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов. В связи с этим эксперты ждут визита Дональда Трампа в Знаменский собор Русской зарубежной Церкви в Нью-Йорке.

Фролов отметил, что сегодня к православию обращаются многие коренные жители Штатов — среди них в том числе последователи православного миссионера отца Серафима.

«Кроме того, есть ещё миллионы консерваторов, связь с которыми уже долгие годы поддерживает наш патриарх. Они, так же как и мы, не признавали политику бывшей администрации американского президента, направленную на дехристианизацию и пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации», — рассказал политолог.

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