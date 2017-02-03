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Детали
Москва дала понять руководству РБ, что пришло время определяться
|02.02.2017 13:38:55
Вчера стало известно о том, что глава ФСБ Александр Бортников поручил установить пограничную зону на границе с Белоруссией. Пункты пропуска появятся в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что зоны создают для охраны границы нашей страны. Пограничная зона появится на границах областей 7 февраля, причем в Смоленской области — впервые.
В соответствии с приказом, ФСБ установит «места для въезда или (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону и предупреждающие знаки на въездах». Причиной введения пограничной зоны ФСБ назвало «создание необходимых условий охраны государственной границы РФ».
При этом между Россией и Беларусью нет пограничного и таможенного контроля, а представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский добавил, что Минск «не выставлял пограничников на границу с Россией».
Таким образом, Россия отреагировала на введение с 9 февраля Беларусью безвизового режима для граждан 80-ти стран, которые могли беспрепятственно через открытую белорусскую границу попадать в Россию. Напомним, что аналогичную пограничную зону с Россией Беларусь ввела указом президента в 2014 году.
Как сообщили СМИ, источник в российских спецслужбах рассказал о причинах введения пограничной зоны: «Давайте честно. Конечно, сейчас появились версии о введении пограничной зоны в ответ на заявления лидера Беларуси об Украине, что страна воюет за свою независимость. Это не так. А вот то, что Александр Григорьевич ввел безвизовый въезд с Европой - это серьезная проблема. Теперь через Беларусь в Россию могут въехать все, кто угодно - от футбольных фанатов до санкционированных лиц Евросоюза или персон «представляющих угрозу нацбезопасности».
Бери билет до Минска, садись на другой самолет, поезд, автобус, машину, да хоть фуру и езжай в Россию. Никто не проследит, не остановит, не задержит и не развернет. Точно так же и обратно в срок безвизового въезда - в Беларусь и обратно в Европу. Если вы думаете, что так к нам ездят единицы или сотни, вы ошибаетесь - уже начали ездить тысячами. Кроме того, очень многие шастали через Беларусь - у кого проблемы с законом, у кого долги и запрет выезда из страны. Теперь не смогут».
Одновременно появилась информация относительно реакции Москвы на намерения руководства республики выйти из интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В Москве с пониманием отнесутся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник ИА REGNUM, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии.
Вместе с тем всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость - это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу «экономической войны», то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет.
Вопрос будет заключаться только в одном - насколько данная политическая линия белорусского руководства будет отвечать национально-государственным интересам белорусского народа. Как отметил источник ИА REGNUM, при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства.
Если опыт «братской Украины», где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС, в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития.
Таким образом, накануне большой пресс-конференции руководителя Беларуси А.Лукашенко, которая должна состояться завтра 3 февраля, Москва сделала Минска целый ряд совершенно недвусмысленных предупреждений, включая заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой относительно недопустимости выдачи с территории Беларуси гражданина России Лапшина по запросу азербайджанской стороны. Посмотрим, чем завтра на эти предупреждения ответит президент Беларуси.
Отдел Белоруссии Института стран СНГ
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