Православное духовное просвещение на евразийском пространстве

02.02.2017 13:20:41

В рамках Рождественских чтений 26 января 2017 года при содействии Византийского клуба и активном участии православных татар состоялся значимый семинар, посвященный истории и актуальным вопросам православной духовно-просветительской деятельности среди коренных и малочисленных народов России.

Ведущими семинара стали: Епископ Городецкий и Ветлужский Августин, игумен Агафангел (Белых), руководитель миссионерского отделения Казанской епархии иерей Сергий Титов. В работе семинара приняли участие активисты кряшенского движения - архимандрит Дорофей, Игорь Уткин, Аркадий Фокин и Георгий Абрамов. Также в ходе семинара активно выступали представители Московской татарской православно-христианской общины и православных татарских регионов: иеромонах Иннокентий Кильдеев, иерей Василий Мухаметшин, потомок великого просветителя татар отца Василия Тимофеева Сергей Сидоров, Наиля Горбачева, Диля Саитова, Олег Быков. Со стратегическим докладом, посвященным принципам и проблемам православной духовно-просветительской работы на российско-евразийском пространстве выступила руководитель Московской татарской православно-христианской общины Динара Бухарова. В своем стратегическом докладе она подчеркнула, что православная миссия, православное духовное просвещение на евразийском пространстве всегда было связано с влиянием на людей посредством собственного примера. Оно исключало и исключает любые формы навязывания Истины путем манипуляций личностью, ибо это несоединимо с Истиной. Оно несовместимо с любыми формами принуждения. Оно основано на уважении человеческой свободы и достоинства – Истина о Христе может быть принята только в свободе, при активном свободном творческом усвоении. Православное евразийское духовное просвещение исторически означало целостное жизнестроение личности и общества. Оно оказывало целостное духовно-преображающее воздействие на человека и его социальные связи, затрагивало и преображало всю полноту человеческой жизни, разум, сердце, совесть, волю и дух человека. Оно исцеляло вражду и разобщенность в жизни народов, привносило в их существование согласие и мир. Оно всесторонне способствовало сохранению национальной и этнической культурной самобытности, придавало импульс раскрытию и творческому развитию культурного своеобразия народов, их неповторимых культурных ликов.

Православное евразийское духовное просвещение и миссия – это призыв, обращенный как к отдельному человеку, так и целым сообществам, призыв свободно раскрыть собственные духовно-творческие силы и таланты, заложенные и дарованные Богом. Динара Бухарова подчеркнула в своем докладе важность исторического и культурного просвещения соотечественников в таком значимом вопросе как традиционность исповедования татарами христианства на протяжении всей татарской истории. Православие – естественная, органическая составляющая великой духовной истории татарского народа. Православие укоренено в древнейших духовных поисках татарского мира. Оно – органическая часть татарско-тюркского жизнестроения, духовного достоинства и исторического величия. Ей были выделены некоторые неверные стереотипы восприятия духовной жизни православных татар, неадекватно отражающие сущность вещей. Так, некорректно говорить, что все т.н. «этнические татары мусульмане», принимающие православие, принимают христианскую веру из ислама (хотя есть и примеры перехода из ислама в христианство среди татар). Существует также большое количество этнических православных татар, в том числе и тех, предки которых никогда не знали ислама. Но, т.н. «этнические татары мусульмане» сегодня – это в большинстве своем народ, находящийся под влиянием светской безрелигиозной культуры, или же исповедующий народные формы монотеизма. В связи с этим корректно говорить, что татары принимают Христа из неверия или приходят в православие из народной формы монотеизма вследствие интенсивных духовных поисков.

Нельзя забывать о современном колоссальном влиянии на все евразийское пространство деструктивных сект, оккультизма, новейших псевдорелигий и культов, носящих явно неоязыческий характер. Многие татары обращаются к православию для исцеления душевных травм, приобретенных в итоге пребывания в различного рода псевдодуховных организациях, никогда не исповедовавших монотеистического учения, а напротив, активно распространяющих языческие идолы в умах и сердцах. Правильное понимание этой ситуации не дает оснований связать многочисленный переход татар в христианство из неоязыческих культов, движений и сект с т.н. прозелитизмом.

Динара Бухарова также отметила, что на сегодняшний день особо актуальна для обсуждения на общетатарских площадках тема православия и татарской идентичности, ведь некоторые ошибочно считают, что татарин, принявший православное христианство, этнически стал русским. Некомпетентные в этом вопросе люди распространяют заблуждения, говоря о «манкуртах», даже не понимая значения этого слова. Используют они и такое странное выражение как «русские, говорящие на татарском». Наименование православной части татарского народа «манкуртами» сеет в обществе раздор, вражду, ненависть, и не соответствует действительности. Ведь человек, назвавший себя православным татарином, активно подчёркивает свою татарскую национальную идентичность. Многие начинают изучать татарские язык и татарскую историю именно после и вследствие своего Крещения. Татары христиане неоднократно публично заявляли, что не желают отказываться от своих традиций: языка, службы на родном языке, сохранения родных имен и всей полноты национального своеобразия. Никто и ничто не способно заставить их отречься как от Христа, так и от своей национальной идентичности, от своих корней. В православии они видят тот свет, который способствует сохранению всей полноты неповторимой татарской культуры, глубинных основ татарской идентичности, исторической памяти татар, татарского национального самосознания, великих татарских традиций.

Динара Бухарова также подняла вопрос о необходимости интенсивного развития церковных приходов с богослужением на татарском языке и особенностями в быту.

ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ

Мы, татарская православно-христианская община, выражаем беспокойство по поводу провокационных заявлений, направленных на разрушение единства татарского народа, а также направленных против татар православного вероисповедания.

В ряде СМИ были опубликованы статьи, направленные на дискредитацию православной части двухконфессионального татарского народа. Мы, татары, принадлежащие к различным этническим группам, имеющим разнообразные самоназвания и экзоэтнонимы и входящим в состав татарского народа, расцениваем их как попытку посеять вражду внутри татарского мира.

Татары живут в разных частях нашей страны и за её пределами, могут отличаться диалектами, принадлежать к разным вероисповеданиям, но при этом нас объединяет: татарское самосознание; общий язык, имеющий свои диалекты и говоры; происхождение и культура, имеющие свои особенности и многообразие. То, что татары являются двухконфессиональным народом, является исторически сложившейся реальностью, которая не должна становиться поводом для разделения на группы, враждующие между собой.

Татарский народ является вторым государствообразующим и вторым по численности народом нашей земной Родины в составе русской (российской) политической нации, неотъемлемой частью русского мира, русской цивилизации – наследницы и правопреемницы византийской и золотоордынской цивилизаций.

Христианство традиционно для всего татарского народа, среди наших предков распространено с апостольских времён. Предки татар исповедовали Христианство во времена Великой Булгарии, Великой Татарской (Монгольской) Империи, Дешт-и-Кыпчака (впоследствии Улуса Джучи, Золотой Орды), Кереитского Ханства, других государственных образований. Христианство в татарском мире также не прерывалось во времена Золотой Орды, и до сих пор его исповедует значительная часть татар – православная часть единого двухконфессионального татарского народа.

Деятельность общины православных татар является нашим свободным выбором и не направлена против кого-либо. В частности, наша деятельность не направлена на принудительное обращение из ислама в Христианство или на раскол татарского народа. Также абсурдно и провокационно обвинения нашей общины в принудительном записывании нежелающих в «татары» или в использовании кого-то для увеличения своей численности в политических играх. По оценкам ряда экспертов, не менее 30% татар исповедует Православие, это значительная группа людей, не нуждающихся в искусственном увеличении своей численности.

Мы считаем, что результаты последних переписей населения наглядно продемонстрировали, что подавляющее большинство представителей различных групп православных татар ощущают себя именно татарами, православной частью татарского народа, при этом равноправной по сравнению с мусульманской его частью, и выступают за единство татарского мира в рамках русской цивилизации, очерченной каноническими границами деятельности Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) с центром в Москве. Именно поэтому наша татарская православно-христианская община называется Московской.

Мы не делим на православных татар, исповедующих Веру во Христа, в нескольких поколениях или крещёных в первом-втором поколении. Мы не считаем православных в нескольких поколениях более достойными, а православных в первом/втором поколении менее достойными продвигать татарскую православную традицию в Богослужении и в быту, развивать православную татарскую культуру, искусство (в том числе христианский шамаиль), отстаивать интересы и выступать от лица всех православных татар, сохранять татарскую идентичность в Православии. Культура и искусство всех групп православных татар является нашим общим наследием, а их сохранение и развитие – общим делом.

Также, мы не выискиваем и не высчитываем по крови, подобно нацистам, на сколько процентов человек татарин, кто татарин, а кто не татарин. Это противоречит христианскому самосознанию, где нет «ни эллина, ни иудея», но «всё и во всём Христос». Христос – есть Свобода! Поэтому, если человек обладает татарским самосознанием, он – татарин. Если человек не считает себя татарином, но хочет участвовать в деятельности нашей общины, то мы рады ему и его участию, кем бы он по происхождения не был. Главное для нас – единство во Христе, которое достигается не языковым, не национальным, не культурным единством, а Верой во Иисуса Христа и единством Евхаристического общения.

Задачами общины являются решения практических вопросов, связанных с духовным окормлением татар и сохранением татарской национальной идентичности (культуры, языка, обычаев) в Православной Церкви. Возможность проводить Богослужения и Таинства на татарском языке даёт нам возможность сохранять язык даже в условиях космополитичных мегаполисов, и Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) не проводит принудительную русификацию православных татар и не разделяет татарский народ. Напротив, мы призываем татар к единству и к тому, чтобы принять факт разнообразия и многогранности татарского мира.

Православные татары, желающие сохранить своё национальное самосознание, не угрожают единству татарского народа, угрозы совершенно с другой стороны: легализованный геноцид (аборты – жестокие убийства невинных младенцев своими родителями, родственниками и врачами – грех, вопиющий к Небу об отмщении), кризис татарской семьи, распространение наркотиков, сектантство, космополитизм татарской молодёжи, добровольный отказ от традиций, татарского языка.

Мы просим наших соотечественников взаимно уважать выбор друг друга и не поддаваться экстремистским провокациям и поддерживать наше единство, проводить созидательную работу по сохранению татарской культуры и языка.

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