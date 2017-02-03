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Рубрика / Политика

Что готовит Казахстану Назарбаев?


02.02.2017 12:52:59

Андрей Валентинович Грозин

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ


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Своё мнение о частых обращениях к народу высказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин:

«Обращения президент готовит сам, накануне его предыдущего выступления также никаких утечек не было, что нехарактерно для казахстанской элиты. Круг людей, причастных к этим обращениям, очень небольшой.

По логике вещей его выступление должно быть неким логическим продолжением предыдущего послания. Возможно, мы услышим конкретизацию тех предложений, с которыми президент выступил в прошлый раз, касающихся в первую очередь реформы политической системы.

Его слова неделей ранее достаточно схематично очертили направление будущего перераспределения полномочий от президента руководству нижней и верхней палаты парламента и премьер-министру.

Кроме того, там не было сказано о людях, которые персонально будут отвечать за реализацию этих решений. Ранее подразумевалось, что этим вопросом будет заниматься специально созданная комиссия. Но в силу своей штатной структуры и зоны ответственности, комиссия и не предназначена для реализации конкретных предложений. Необходимо четко очертить круг ответственных лиц, и этот момент может оказаться в центре сегодняшнего выступления.

Пока прошедшие за несколько дней обсуждения конституционных поправок, на мой взгляд, проходят ни шатко, ни валко. Особенно с учетом того, насколько они значимы для страны, и насколько серьезное влияние могут оказать на настоящее и будущее Казахстана. И экспертное сообщество, и общественность, и люди, которым предполагается переедать часть этих полномочий, остаются малоактивными. Такая застойность, очевидно, не устраивает президента, и мы сегодня можем услышать более жесткие оценки в адрес тех персоналий и институтов, которые должны отвечать за внедрение поправок.

В любом случае, я не исключаю того, что президент может избрать и другую тему для обращения президента. Но напряжение среди казахстанских элит все же достаточно велико. Да и народ беспокоится по поводу ряда неоднозначно воспринимаемых арестов, обвинений, перестановок и отставок. Появляются различные слухи, нервозность, появляется информация, что Назарбаев готовится уходить.

Все это порождает нездоровое настроение в обществе и тоже может стать предметом сегодняшнего обращения. Необходимо, чтобы президент внес ясность по поводу этих моментов, которые вызывают в обществе более серьезную тревогу, чем та же самая реформа политической системы.

Но президент Казахстана не связан рамками, он может поговорить и об экономике, и о безопасности, но наиболее вероятно, что это будет сугубо внутриполитическое обращение. Необходимо взбодрить общество и элиты, дать им понять - в таком процессе надо не отсиживаться по углам, а принимать активное участие».

Беседовал Андрей Петров

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