Союзное государство: Что дальше? далее »
- 16:16:59
- Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России далее »
- 15:47:43
- Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора далее »
- 15:44:30
- Минобороны Эстонии не даст разрешение на въезд в страну ансамбля им. Александрова далее »
- 15:02:57
- Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров далее »
- 12:20:33
- Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 далее »
- 17:19:21
- Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России далее »
- 17:06:42
- Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз с Грузией далее »
- 16:51:03
- Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке далее »
- 15:09:37
- Додон намерен заявить Столтенбергу, что НАТО не место в Молдове далее »
- 10:52:35
- В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений далее »
-
С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »
-
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »
-
Представители бизнеса и власти Сочи собрались за круглым столом далее »
-
Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана далее »
-
Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »
-
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »
-
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »
Рубрика / Политика
Что готовит Казахстану Назарбаев?
|02.02.2017 12:52:59
Андрей Валентинович Грозин
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
перейти на страницу автора
Своё мнение о частых обращениях к народу высказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин:
«Обращения президент готовит сам, накануне его предыдущего выступления также никаких утечек не было, что нехарактерно для казахстанской элиты. Круг людей, причастных к этим обращениям, очень небольшой.
По логике вещей его выступление должно быть неким логическим продолжением предыдущего послания. Возможно, мы услышим конкретизацию тех предложений, с которыми президент выступил в прошлый раз, касающихся в первую очередь реформы политической системы.
Его слова неделей ранее достаточно схематично очертили направление будущего перераспределения полномочий от президента руководству нижней и верхней палаты парламента и премьер-министру.
Кроме того, там не было сказано о людях, которые персонально будут отвечать за реализацию этих решений. Ранее подразумевалось, что этим вопросом будет заниматься специально созданная комиссия. Но в силу своей штатной структуры и зоны ответственности, комиссия и не предназначена для реализации конкретных предложений. Необходимо четко очертить круг ответственных лиц, и этот момент может оказаться в центре сегодняшнего выступления.
Пока прошедшие за несколько дней обсуждения конституционных поправок, на мой взгляд, проходят ни шатко, ни валко. Особенно с учетом того, насколько они значимы для страны, и насколько серьезное влияние могут оказать на настоящее и будущее Казахстана. И экспертное сообщество, и общественность, и люди, которым предполагается переедать часть этих полномочий, остаются малоактивными. Такая застойность, очевидно, не устраивает президента, и мы сегодня можем услышать более жесткие оценки в адрес тех персоналий и институтов, которые должны отвечать за внедрение поправок.
В любом случае, я не исключаю того, что президент может избрать и другую тему для обращения президента. Но напряжение среди казахстанских элит все же достаточно велико. Да и народ беспокоится по поводу ряда неоднозначно воспринимаемых арестов, обвинений, перестановок и отставок. Появляются различные слухи, нервозность, появляется информация, что Назарбаев готовится уходить.
Все это порождает нездоровое настроение в обществе и тоже может стать предметом сегодняшнего обращения. Необходимо, чтобы президент внес ясность по поводу этих моментов, которые вызывают в обществе более серьезную тревогу, чем та же самая реформа политической системы.
Но президент Казахстана не связан рамками, он может поговорить и об экономике, и о безопасности, но наиболее вероятно, что это будет сугубо внутриполитическое обращение. Необходимо взбодрить общество и элиты, дать им понять - в таком процессе надо не отсиживаться по углам, а принимать активное участие».
Беседовал Андрей Петров