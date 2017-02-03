Линия столкновения: кому выгодна новая война в Донбассе

02.02.2017 12:33:30

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

По итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обострению ситуации на юго-востоке Украины, международная организация призвала к немедленному прекращению боевых действий и возврату к режиму тишины. В ООН подчеркнули, что использование тяжелых вооружений у линии соприкосновения привело к смерти и ранениям мирных жителей. Об этом стало известно из итогового заявления Совбеза ООН накануне, 31 января.

Украинская делегация внесла на рассмотрение Совбеза документ, в котором поддерживается территориальная целостность страны, отмечается необходимость имплементации минских договоренностей, а также соблюдение резолюции 2202 СБ ООН о мирном решении территориального вопроса.

В среду, 1 февраля, на ситуацию в районе Авдеевки отреагировал Совет Федерации РФ. Российские сенаторы намерены обратиться к депутатам Верховной Рады с аналогичным призывом: остановить боевые действия в Донбассе и соблюдать минские соглашения. Глава Комитета по международным делам Константин Косачев заметил, что ситуация в регионе обострилась из-за провокации Киева, которая «похожа на хорошо отрежиссированный спектакль».

Как известно, накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва располагает достоверными данными о причинах новой эскалации конфликта. По его словам, «самостийные отряды» при поддержке артиллерии ВСУ перешли линию соприкосновения и попытались атаковать подконтрольную ополчению территорию. Наряду с этим фактом, жалобы украинской делегации в ООН выглядят несколько странно. Ситуацию комментирует первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Украина всегда действовала двуличным образом, будь то ситуация в Авдеевке или экономические отношения, платежи за газ. Это фирменный стиль украинской политической элиты, - поделился мнением парламентарий. – В ситуации бесконечных обстрелов и провокаций в зоне противостояния, установить кто начал первый достаточно сложно. Но очевидно, что обострение выгодно в первую очередь правящему украинскому режиму».

Как полагает депутат, киевское руководство серьезно обеспокоено сменой администрации президента США и опасается лишиться того уровня протекции, который оказывал Порошенко президент Барак Обама. Кроме того, в последнее время в прессе часто поднимается вопрос об отмене антироссийских санкций США на основании соответствующих заявлений Дональда Трампа. Как известно, Киев выступает за продление экономического давления на Россию в качестве сдерживающей меры.

«В этой ситуации, как мне кажется, Украина решила предупредительным образом спровоцировать масштабную перестрелку в Донбассе и использовать предвзятые западные СМИ, чтобы обратить на себя внимание и заголосить о необходимости ужесточения антироссийских санкций. Для придания пущего драматизма Порошенко объявил о необходимости прервать визит в Германию и проявить инициативу в ООН. Мы проголосовали за эту резолюцию для того, чтобы не дать повода обвинить Россию в том, что мы стоим за спиной тех, кто срывает урегулирование в Донбассе», - пояснил Затулин.

В течение последних дней район вокруг Авдеевки на юго-востоке Украины стал местом ожесточенных перестрелок между украинской армией и ВСУ. Из-за обстрелов жители Авдеевки осталась без воды и света. В городе объявлено чрезвычайное положение.

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