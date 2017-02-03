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В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

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Рубрика / Видео

Представители бизнеса и власти Сочи собрались за круглым столом


02.02.2017 Источник: Макс Портал (Сочи)
 

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Почти 3 часа обсуждения. Участники заседания торгово-промышленной палаты, а это предприниматели, представители администрации, депутаты горсобрания, а так же депутат Государственной Думы обсудили наиболее актуальные для малого бизнеса Сочи вопросы. Одна из центральных тем - цивилизованная торговля. То, что не все предприниматели работают законно и таким образом налоги уходят мимо городского бюджета - известный факт. Поэтому сегодня, по словам участников совещания, нужно найти эффективный способ - как вывести бизнесменов на чистую воду.

Несанкционированный бизнес нужно лишать возможности заработка. В этом мнении сошлись все собравшиеся. На этот раз результатом диалога бизнеса и власти стало решение создать рабочую группу. Сформирована она будет уже в феврале. В состав войдут предприниматели и представители администрации. Группа экспертов будет решать вопросы по несанкционированной торговле а также мониторить деятельность торговых точек. Кроме того, нынешнее заседание позволило предпринимателям задать вопросы депутату гос думы, Константину Затулину, который представляет интересы курорта на федеральном уровне.

Закон о нестационарной торговле, об отдельной строке в федеральном бюджете, вопросы курортного сбора и даже проблема мусорных свалок - эти и другие темы депутат госдумы обсудил с участниками торгово-промышленной палаты. К слову, подобные встречи планируется сделать регулярными. Собираться за одним столом с народными избранниками сочинские бизнесмены будут чаше.

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