Выявлены «странные совпадения» атак на Донбасс и темы снятия санкций

02.02.2017 12:24:59

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Замминистра обороны Украины Игорь Павловский во время вчерашнего брифинга признал, что украинские войска ведут наступательные действия в Донбассе. Тем самым он подтвердил, что обострение ситуации на Востоке Украины спровоцировано Киевом. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заметить: активные действия начались сразу после того, как пошли слухи о возможной односторонней отмене санкций в отношении России, якобы анонсированной Трампом.

За прошедший год обострения в Донбассе происходили три раза, и если сопоставить их с заявлением западных политиков о снятии санкций, то выходит любопытная статистика...

Как говорится, один раз — случайность, два раза — совпадение, три раза — закономерность. Именно эту народную мудрость можно применить в отношении Киева, который сразу после слухов о возможном снятии с России санкций начинал провокации на линии фронта.

В октябре 2015 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что, учитывая мирную обстановку на Донбассе, которая установилась с момента отвода тяжелого вооружения на линии соприкосновения в сентябре, вполне реально говорить о возможном снятии санкций с России.. Но уже буквально через несколько дней после его заявления ВСУ начали обстрел Киевского района Донецка, а отвод войск резко застопорился с двух сторон.

Январь и февраль 2016 года прошли без активных боевых действий, но постоянные обстрелы с обеих сторон все равно продолжались. Тем не менее, относительно предыдущих лет конфликта это был один из самых спокойных периодов, который продолжался аккурат до заявления главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Политик заявил, что если ситуация на Востоке Украины будет становиться лучше, то и санкции с России могут быть сняты. И уже в марте к станице Луганской были стянуты украинские танки и начались обстрелы прифронтовых территорий и так называемой «серой зоны».

Через месяц украинский истеблишмент был шокирован голосованием во французском парламенте. 55 парламентариев проголосовали за снятие санкций с РФ, против данного решения высказалось 40 депутатов. В ответ на голосование Украина решила обстрелять поселок Еленовка, который зафиксировали наблюдатели ОБСЕ, сорвать обмен пленными и перебросить артиллерию на линию фронта.

Следующим этапом европейской шокотерапии для Украины стало июльское заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на собрании Христианско-Демократического Союза. Никто и представить не мог, что один из основных гарантов нынешней киевской власти скажет, что хочет дружить с Россией и снять санкции. Тем не менее, канцлер добавила, что это возможно только после урегулирования конфликта на Донбассе согласно минским соглашениям. Однако и этих слов Киеву было достаточно, чтобы стянуть вплотную к линии фронта танки и артиллерию. К слову, маневр был зафиксирован независимыми наблюдателями из ОБСЕ, но это нисколько не помешало ВСУ начать массированный артобстрел по Горловке, Докучаевску, Зайцево и северным окраинам Донецка, с использованием запрещенных ракетных установок «Град».

В июле же ЕС решил продлить антироссийские санкции на полгода.

Последний период обострения конфликта пришелся на октябрь и продолжается по сегодняшний день. Сейчас, вероятно, он достиг своего пика. Жители Донецка сравнивают этот период с самыми жесткими боями на рубеже 2014 и 2015 годов. А началось все с упрека в адрес Украины со стороны вице-президента США Джо Байдена. Тогда второе лицо Штатов показал пальчиком Киеву за медленное проведение конституционных и экономических реформ, а вернее за их отсутствие. Он предупредил истеблишмент «незалежной», что если в ближайшее время не провести их, то пять европейских стран снимут санкции с России, что они готовы сделать уже прямо сейчас.

На 19 декабря 2016 года было назначено объявление решения ЕС по санкциям против России — их продлили. На фоне очередного обострения обстановки ( принципиальное решение на эту тему было принято еще в ноябре).

Однако самый большой удар, считай под дых, нанесли граждане США, которые выбрали в президенты Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о необходимости диалога с Россией и возможной отмене санкций. После такого потрясения единственное, чем смог ответить Киев — мощнейшей эскалацией конфликта. По данным ДНР, с октября по декабрь со стороны ВСУ было нанесено свыше 70 тысяч ударов по территориям республик, что почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год. Полномасштабное наступление продолжается по сей день, а надежды, что ситуация устаканится нет.

На вопрос о связи между заявлениями европейских политиков о возможности снятий санкций с России и обострением ситуации в Донбассе ответил Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

- Я думаю, что это не совпадение, но и не закономерность. Такова внешняя политика Украины, которая включает и ведение боевых действий. Для Киева нормализация отношений между Россией и Западом сродни политической катастрофе. Под нормализацией подразумевается снятие санкций. На это они реагируют созданием напряжения на востоке страны, показывая невозможность реализации минских соглашений.

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